Pakolaisia auttaneen suomalaisen taustalta paljastui väärinkäytöksiä – asiantuntija lataa tärkeän varoituksen

Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja kehottaa suomalaisia tekemään lahjoituksia vain toimijoille, joiden verkostot ja toimintatavat autettavassa maassa ovat vakiintuneita.

Ukrainan sodan alkaminen käynnisti suomalaisissa valtavan auttamisen halun. Monet yksityishenkilöt intoutuivat tarjoamaan kyytejä niin pakolaisille kuin avustustarvikkeillekin. Sosiaalinen media oli pullollaan taviksien sankaritarinoita.

Avustustyöstä on sittemmin paljastunut myös väärinkäytöksiä. Sodan alussa ukrainalaisten apuun riensi esimerkiksi julkisuudessa pyyteettömänä pelastajana esiintynyt Timo Kangastie, jonka toiminnasta Ilta-Sanomat julkaisi viikonloppuna laajan selvityksen. Toiminnanjohtajan taustalta paljastui taloussotkuja ja syytöksiä pakolaisnaisten epäasiallisesta kohtelusta. Kangastie kiisti jyrkästi väitteet asiattomuuksista Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Timo, 35, lähti bussilla pelastamaan ukrainalaisia – nyt hänestä paljastuu asioita, jotka eivät sovi sankaritarinaan

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen ei pidä yllättävänä, että yksityishenkilön vetämästä ruohonjuuritason avustusoperaatiosta paljastuu myöhemmin väärinkäytöksiä. Hän kommentoi ilmiötä yleisellä tasolla.

– Sodan alussa oli kuten pitikin olla, eli keskityttiin siihen valtavaan auttamishaluun ja siihen, miten tärkeää apu oli siinä hetkessä ukrainalaisille. Mutta siihen apuun sisältyi myös niitä isojakin riskejä. Ennen kaikkea, koska tilanne oli sodan alkuvaiheessa rajalla niin kaoottinen.

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen ei pidä yllättävänä, että yksityishenkilön vetämästä ruohonjuuritason avustusoperaatiosta paljastuu myöhemmin väärinkäytöksiä.

Sodan sytyttyä Ukrainan täpötäydelle rajalle ilmestyi auttajia useista eri maista, lukuisia yksityisiä pakolaisten noutajia ja yksityistä tavaraa. Lähtijöitä oli niin paljon, että monella ukrainalaisella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin turvautua tuntemattoman yksityiskuljettajan kyytiin.

– Tuollaisessa tilanteessa kasvaa valtavaksi riski siitä, että auttajien joukossa on sellaisia, jotka ovat lähteneet sinne ihan pelkkä hyväksikäyttö mielessään.

– Ukrainasta paenneet olivat pääsääntöisesti naisia ja lapsia. Ja kuten aina pakolaistilanteissa, yksin liikkuvat naiset ja lapset ovat erityisessä riskissä joutua uhreiksi kaikenlaiselle hyödyn hakemiselle ja rikollisuudellekin.

Hyväksikäyttöä tapahtuu myös verkossa. Brittilehti Guardian kertoi maaliskuussa julkaistusta selvityksestä, jonka mukaan ukrainalaispakolaiset joutuvat yhä enemmän seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi. Viime vuoden maaliskuussa julkaistussa jutussa puolestaan STT kertoi, kuinka sotaa pakenevia ukrainalaisia yritetään houkutella seksityöntekijöiksi sosiaalisen median kanavia pitkin ja huijata verkossa esimerkiksi tarjoamalla työpaikkoja tunnetuista suomalaisyrityksistä.

Tulisiko avustustoimintaa sitten valvoa Suomessa nykyistä tarkemmin? Se olisi Lehtisen mukaan haastavaa, vaikka se tarpeelliselta vaikuttaisikin.

– Meillä ei ole keskitettyä seurantaa tai valvontaa yksityisistä avustustoimijoista, erityisesti tämän tyyppisestä toiminnasta, jossa saatetaan suunnata oma-aloitteisesti Ukrainaan. Sitä on toki yritetty, mutta se on vaikeaa, varsinkin siinä hetkessä, kun auttamisen halu on melkoista.

Ukrainan sodan alkaminen käynnisti suomalaisissa valtavan auttamisen halun.

Valvonta vaatisi keskitettyä rekisteriä, johon yksittäiset auttajat tavalla tai toisella sitoutuisivat. Mutta siltikään kaikkien omatoimiauttajien valvominen ei onnistuisi.

Lehtinen myös muistuttaa, että kaikki yksityishenkilöiden avustustoiminta ei ole kyseenalaista, vaan sillekin on tarvetta. Hän kuitenkin kehottaa suomalaisia esittämään tietyt ydinkysymykset ennen lahjoituksen tekemistä. Bussilla rajalle pääseminen ei riitä, vaan sen jälkeen pitää saada vielä apu perillekin.

– Käytetäänkö avustuksia ilmoitetulla tavalla? Onko rahankeräys luvallista? Kohdentuuko toiminta sen tyyppiseen apuun tai tavaraan, jota aidosti tarvitaan kohdemaassa? Onko auttajilla olemassa paikallisia verkostoja ja luotettavia kumppaneita, joiden kautta apua pystyy jalkauttamaan? Lehtinen listaa.

Vaikka pahin kaaos on jo Ukrainan rajalla rauhoittunut, on auttajien joukossa yhä tilannetta hyväkseen käyttäviä. Väärinkäytökset ovat Lehtisen mukaan kenties vain muuttaneet luonnettaan, ja hyväksikäyttö on saattanut muuttua järjestelmällisemmäksi. Niin pitkään, kun ihmiset haluavat auttaa Ukrainaa rahallisesti, tulee myös olemaan ihmisiä, jotka yrittävät hyötyä tilanteesta.

– Apuun kannattaa hyödyntää vakiintuneita tahoja, joilla on toiminnalle vakaa pohja ja verkostot kunnossa, olivat ne sitten järjestöjä tai vaikka seurakuntia tai muita. Eli tahoja, joilla on ikään kuin jo todennettu maine ja apu tapahtuu kaikkien lupien mukaisesti.

– Silloin lahjoitukset saavuttavat ne ihmiset, jotka avun on oikeasti tarkoitus saavuttaa.