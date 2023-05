Kolumni: Tylsyys on luksustuote

Nykyään ei tulisi mieleenkään tuijottaa seinää tai kirjahyllyä, kirjoittaa Suvi Kerttula.

Sunnuntai-iltapäivän hiljaisuus oli unettavaa.

Pikkukaupungissa ei ollut mitään tekemistä. Olin teini, ja makasin mummolan kovalla rokokoosohvalla. Tapoin tylsyyttä lukemalla kirjahyllystä romaanien selkämyksiä.

Sataa suolaista vettä. Eteisiin ja kynnyksille. Kuin kekäle kädessä.

Eeva Joenpellon kirjoilla oli jännittäviä nimiä.

Vaarin moderni sähkökirjoituskone herätti ylpeyttä. Saatoin istua vaarin työhuoneessa monta tuntia ja kirjoittaa mitä tahansa höpöä. Rakastin sähkökirjoituskoneen ääntä. Siinä oli menestyksen vivahde.

Näin tapahtumaköyhää oli elämä ennen internetiä kahden tv-kanavan Suomessa. Tuli tapettua aikaa tavalla, johon ei ole enää paluuta. Nykyään ei tulisi mieleenkään tuijottaa seinää tai kirjahyllyä. Tyhjyyden tunteesta pääsee, kun alkaa plärätä nettiä. Humpsis, ja pian on pari tuntia mennyt.

En toivo paluuta 1970- tai 1980-luvuille, mutta lapselle ja nuorelle oli jännää elää se aikakausi. Ennen internetiä piti keksiä itse tekemistä.

Sadepäivänä kapusimme vintille, joka oli koko talon levyinen. Sinne oli kannettu vaikka mitä. Vanhoja aikakauslehtien vuosikertoja, lapsen sänky ja isoisoäidin talonpoikaissohva. Kulkukauppiaalta ostettuja tauluja sekä 60-luvun kultabrokadileninkejä ja mummon vanhanaikaiset juhlakengät.

Huvittelimme suvun lasten kanssa sahanpurun hajussa koko päivän. Kokeilimme vintille unohdettuja leninkejä. Oli ihanaa olla hieno nainen. Samaan fiilikseen pääsi, kun käveli mummon liian isoilla korkokengillä.

Vintin maailma oli elämännälkäisille nuorille kuin aikuisuuden odotushuone. Ihmeelliset, hylätyt tavarat tarjosivat unelmia. Kohta minäkin olen aikuinen ja kävelen hienoissa korkokengissä.

Jos olisin nykynuori, en luultavasti viettäisi samalla lailla aikaa vintillä tai lukisi kirjan selkämyksiä. Mutta kun tarkemmin miettii, ei tuo maailma ole mihinkään kadonnut. Vaatteet ja kirjat ovat yhä olemassa, ja sähkökirjoituskone on vaihtunut kännykkään.

Nyt leninkejä ja korkokenkiä voi ihastella vaikka Instagramissa ja TikTokissa. Unelmointi on siirtynyt enemmänkin sinne. Maailma on laajentunut. Vintin tonkimisen sijasta voi seurata netissä kenen tahansa elämää ja arkea. Mahdollisuuksia on loputtomiin. Siinä on paljon hyviä puolia. Saa hurjasti tietoa ja ideoita. Maailmankuva avartuu. Voi vaikka alkaa itse tuottaa sisältöä.

Olen silti tyytyväinen, että olen saanut kokea ne nuoruuden puuduttavat, tylsät hetket. Netin pläräämisen sijasta elin ja olin keskellä elävää elämää.

Pilvisenä päivänä me lapset tapoimme tylsyyttä seisomalla sähköaidan takana. Seurasimme lehmiä laitumella. Heinäkuisen päivän raukeus ei unohdu. Oli kesä ja kärpäsiä. Mitään ei tapahtunut. Ainoa ääni oli löts, kun lehmä teki tarpeensa.

Nykyisessä hektisessä maailmassa tuollaista raukeaa hetkeä on enää vaikea tavoittaa. Aina jonkun puhelin soi tai tulee kiire. On lähdettävä, vastattava, juostava. Tiedettävä kaikki reaaliajassa. Tylsyydestä on tullut luksustuote.

Tylsyydelle kannattaa antaa aikaa. Se on parasta luksusta. Eikä maksa mitään.