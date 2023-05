Poliisi etsii kadonnutta miestä Puumalassa.

76-vuotias mies on kadonnut Puumalan Pitkäsuon alueella.

Poliisi kertoo, että kadonnut on 175 senttimetriä pitkä, vaaleahiuksinen mies, jolla on parta ja viikset. Hän on normaalivartaloinen ja kulkee kumarassa.

Katoamishetkellä hänellä oli yllään viininpunainen collegepaita, jalassa ruskeat reisitaskuhousut ja mustat lenkkarit. Päässään hänellä oli sininen lippalakki.

Havainnot miehestä voi soittaa hätäkeskukseen.