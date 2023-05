Meteorologi toivoo ”vettä ja paljon”.

Suomalaiset ovat saaneet jännittää euroviisuja lämpimän aurinkoisessa säässä.

Lämpötila kipusi eri puolilla Suomea jopa yli 23 asteen. Kankaanpään Niinisalon lentokentän mittauspisteellä lämpötila kohosi 23,9 lämpöasteeseen.

Helsinki-Vantaan lentoaseman mittauspisteellä lämpötila oli 23,3 astetta. Lapissa Rovaniemen rautatieasemalla päästiin lähes 19 asteeseen. Kilpisjärvellä taas lämpötila jäi 10 asteeseen.

Yli kymmenen mittausasemaa ylitti 23 lämpöasteen, mutta 24 astetta ei vielä ylittynyt.

Se tarkoittaa sitä, ettei helleraja vielä mennyt rikki. Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa voi puhua helteestä, kun päivän ylin lämpötila on yli 25 astetta.

– Ei se ollut kauhean todennäköistäkään, on tietenkin aina vähän arvoitus, että mihin asti joku yksittäinen asema onnistuu syystä tai toisesta kipuamaan, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Aurinko on paistanut etelärannikolla ja suuressa osassa Lappia lähes pilvettömältä taivaalta. Hieman enemmän pilvenmuodostusta on ollut Föhrin mukaan sisämaassa.

Äitienpäivä muistuttaa lämpötiloiltaan lauantaita. Maan pohjoisosissa lämpötilat voivat nousta parilla asteella.

Lämpötilat liikkuvat Föhrin mukaan sunnuntaina 20 ja 23 asteen välillä etelän ja lännen sisämaa-alueella. Idässä ja pohjoisessa taas pysytään 16–21 asteen tienoilla, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, jossa jäädään 10 ja 15 asteen välille.

– Kun Suomi on 1 000 kilometriä pohjois-eteläsuunnassa, ja läimäistään, että päivälämpötilat ovat 20 astetta, niin ei se tietenkään esimerkiksi Kilpisjärvellä pidä paikkaansa.

Äitienpäivä on näillä näkymin kaunis.

Suuri osa maasta ei näe sadetta äitenpäivänä.

– Yöllä jonkinlainen runsaamman pilven vyöhyke on olemassa Itä-Suomessa, jos tietokonemallia uskotaan. On mahdollista, että vyöhykkeellä on jotain pientä kuuroilua.

Sateet tulevat Itä-Suomessa kaakkopainotteisesti, Föhr sanoo. Alueella on sadekuurojen lisäksi mahdollisesti myös ukkosta.

– Sää on sielläkin kuitenkin vaihtelevasti pilvisen aurinkoinen.

Aurinkoisimman äitienpäivän näyttää ennustusten mukaan saavan Lounais- ja Länsi-Suomi. Pohjoisimmassa Lapissa voi Itä-Suomen tapaan olla pilviä auringon tiellä

– Tuskin missään pilvistä kuitenkaan on. Varsin mukava äitienpäivä tulossa.

Lounastuuli voi hieman laskea lämmön tuntua rannikkoalueilla.

– Klassinen esimerkki on Helsingin keskusta, joka on niemellä. Se on hyvin altis vähäisellekin merituulelle.

Esimeriksi Kaisaniemen mittausasemalla lämpötila jäi lauantaina 19 asteeseen, kun muualla hätyyteltiin 24 lämpöastetta.

Vaikka päivät muistuttavatkin jo kesää, yöllä eletään vielä keväässä.

– Yö on pidempi kuin mitä se on keskikesällä, siksi se ehtii jäähtyä jo yön pituuden vuoksi, Föhr sanoo.

Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä jäätiin lauantain vastaisena yönä kuuteen asteeseen, ja Turun lentoasemalla yhden lämpöasteen tienoille.

Ensi viikolla voivat yölämpötilat nousta Föhrin mukaan viikonlopusta.

Kirsikkapuut kukkivat.

Tiistaina alkaa todennäköisesti toisenlainen sää verrattuna korkeapaineeseen ja auringonpaisteeseen, Föhr sanoo.

Luvassa on siis todennäköisesti sateita.

– Ilmamassa on kuitenkin lämpenemässä edelleen, mutta nähdään enemmän pilviä, sateita ja voimistuvia tuulia. Ne voivat laskea päivälämpötiloja.

Föhrin mukaan on turha yrittää tässä vaiheessa sanoa, missä sataa.

– Se voi vielä muokkautua monella tavalla.

Föhr itse toivoo ”vettä ja paljon”, sillä se on hyväksi keväiselle luonnolle.

– Jos on monta viikkoa kuivaa, niin se, mikä on vihreää, onkin yhtäkkiä keltaista.

Helleraja tuskin menee Föhrin mukaan rikki vielä lähipäivinä.

– Toimittajat usein kysyvät, että onko mahdollista, että jokin asia tapahtuu. Silloin mennään hankalampaan maailmaan, koska vaikea mitään ilmiötä on kokonaan poissulkea. Ennusteet voivat aina mennä pieleen. Eli sitä kysymystä ei kannata esittää, Föhr nauraa.