Venäjä käännyttänyt lauantaina useita suomalaisia, myös viisumeita mitätöity

Käännytyksiä on tehty erityisen vilkkaasti perjantaina.

Venäjä näyttää alkaneen suitsia suomalaisten tankkausreissuja itärajan taakse. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Käännytyksiä on tehty torstaista alkaen ja erityisen vilkkaasti perjantaina, jolloin kotimatkalle joutui Rajavartiolaitoksen tiedon mukaan kymmenen suomalaista.

Tänään lauantaina Rajavartiolaitoksen tietoon on tullut viisi tapausta, joissa suomalaisen matka Venäjälle ei ole onnistunut, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari.

Tapaukset ovat tulleet Rajavartiolaitoksen tietoon matkustajien kertomina.

– Voi toki olla muitakin tapauksia, joita henkilöt eivät ole tuoneet meille ilmi, Lukkari sanoo.

Tällä mittakaavalla ei ole käännytyksiä Rajavartiolaitoksen tietojen mukaan tapahtunut aikoihin, Lukkari kertoo.

Lukkarin mukaan käännytetyt suomalaiset ovat kertoneet Rajavartiolaitokselle, että heidän viisuminsa eivät ole kelvanneet venäläisille rajaviranomaisille. Viisumeja on myös mitätöity.

Käännytykset ovat tapahtuneet Lukkarin mukaan pääosin Nuijamaan ja Vaalimaan rajatarkastusasemilla.

Ilmiöstä ensimmäisenä perjantaina uutisoinut Helsingin Sanomat haastatteli kymenlaaksolaismiestä, joka kertoi joutuneensa käännytetyksi Vaalimaalla perjantaiaamuna.

Miehen mukaan hänen viisuminsa sai käännytyksen yhteydessä uuden leiman.

– Viisumiin oli lyöty mitätöity-leima, vaikka venäjää osaamattomana en leiman tekstiä ymmärtänytkään, mies kertoi lehdelle.

Hän ei saanut mitään virallista asiakirjaa viisumin mitätöimisen perusteista.

HS:n haastattelema mies kertoo käyneensä edellisen kerran ongelmitta Venäjällä keskiviikkona. Arkistokuva.

Toimitusministeristön sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kommentoi MTV Uutisille, että Venäjän raja-asemilla on ryhdytty tulkitsemaan heidän omia viisumimääräyksiään tarkemmin.

– Ennen he (venäläiset) ovat katsoneet vähän niitä löysemmin ja läpi sormien ja päästäneet tällaisilla liikematkaajaviisumeilla tankkausmatkaajia, johon tämä viisumi ei ole tarkoitettu. Nyt he ovat ryhtyneet noudattamaan omaa viisumisäännöstöään ja tulkinta suomalaisten matkaajien näkökulmasta on tiukentunut, Mikkonen sanoi MTV Uutisille.

Ministerin mukaan Venäjä ei ilmoittanut Suomelle etukäteen tulkinnan tarkentumisesta.

Jukka Lukkari ei ota kantaa Venäjän viranomaisten määräyksiin tai tulkintoihin.

– Tämä on puhtaasti Venäjän valtiollinen ja viranomaisten asia, miten he ohjeistavat maahan saapumista milläkin tarkoituksella, ja minkälainen viisumi pitää mihinkin tarkoitukseen hakea, hän sanoo.

Eilen perjantaina rajan ylitti Kaakkois-Suomen raajatarkastusasemilla, eli Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla, yhteensä 3 706 henkilöä, Lukkari kertoo.

– Karkeasti ottaen 50 prosenttia tästä liikenteestä on venäläisiä, noin 25 prosenttia suomalaisia ja loput muun maan kansalaisia. Sellainen yleistys rajaliikenteen kansalaisjakaumasta.

Määrä on pudonnut viime syksyn noin 14 000 päivittäisestä matkustajasta. Syynä on valtioneuvoston päätös rajoittaa voimakkaasti venäläisten matkustamista turismitarkoituksessa.

