HBL: Viisujen äänet ovat Ruotsissa halvempia kuin Suomessa – näin suuri ero on

Ruotsalaiset pääsevät äänestämään euroviisuissa huomattavasti halvemmalla.

Ruotsalaisille puhelinäänestäminen euroviisuissa maksaa vähemmän kuin suomalaisille, kertoo Hufvudstadsbladet-sanomalehti.

Lehden mukaan ruotsalaisille puhelinäänestäminen euroviisuissa maksaa vain 32 senttiä, kun Suomessa sama maksaa euron.

Väite pitää paikkansa, sillä Ylen sivuilla kerrotaan, että Suomessa puhelin- ja tekstiviesti äänestyksen hinta on euron per viesti tai puhelu. Hinta on euron myös silloin, jos äänensä antaa euroviisujen-mobiilisovelluksella.

Äänen voi antaa korkeintaan 20 kertaa, eikä omaa maata voi äänestää.

Äänestämisen hinnat ylipäätään vaihtelevat eri maiden välillä.

Hufvudstadsbladet kertoo, että esimerkiksi Espanjassa ja Virossa äänestyshinnat liikkuvat 1,45–1,70 euron välillä. Halvinta äänestäminen on Saksassa, missä äänestys maksaa vain 14 senttiä per ääni.

Tänä vuonna äänestystä on muutettu niin, että ensi kertaa euroviisujen semifinaaleissa ja lauantain finaalissa voivat äänestää myös maat, jotka eivät itse kilpaile viisuissa.

Näistä maista tulleet äänet lasketaan kuin yhden maan äänisaaliiksi.

Euroviisujen voittaja valitaan tänään kello 22 alkavassa finaalissa. Voittaja valitaan sekä yleisöäänten että tuomariston äänten perusteella.