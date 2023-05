Poliisi epäilee: Näin Miss Helsinki -kisailija tappoi miehen Helsingin Punavuoressa

Illanviettoon kuului runsas alkoholin käyttö. Riidan päätteeksi heilui veitsi.

Poliisi on edennyt Helsingin Punavuoressa maaliskuun lopussa tapahtuneen henkirikoksen selvittämisessä. Tutkinta on loppusuoralla, ja se siirtyy pian syyttäjälle syyteharkintaan.

Poliisi epäilee, että 27-vuotias nainen tappoi 47-vuotiaan miehen Helsingin Punavuoressa sijaitsevassa asunnossa 28. maaliskuuta. Nainen on IS:n tietojen mukaan takavuosien Miss Helsinki -kilpailija.

Tässä asunnossa epäilty tappo tapahtui.

Poliisin saaman käsityksen mukaan kaksikon välille oli syntynyt jonkinlaista kinaa, jonka päätteeksi nainen löi miestä veitsellä ylävartaloon. Myös IS:n haastattelemat naapurit kertoivat kuulleensa tapahtumailtana omituisia ääniä ja metakkaa ennen poliisin ja ambulanssin tuloa.

Illanviettoon oli kuulunut runsas alkoholin käyttö.

– Siellä ryypiskeltiin ja he olivat pelanneet shakkia. Kahden välille, eli uhrille ja epäillylle syttyi riitaa ja suukopua, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio sanoo IS:lle.

– Epäilty löi uhria veitsellä ylävartaloon, Larkio kertoo.

Tilannetta asunnossa todistivat kaksi miestä sekä naisen vuotta vanhempi sisko.

Tässä talossa veriteko tapahtui.

Epäilty ja uhri tunsivat toisensa kaveripiirien kautta. Larkio ei ota kantaa siihen, mitä nainen on kuulusteluissa sanonut.

Mahdollinen syyte asiassa pitää nostaa 25. toukokuuta mennessä.

IS:n tekemän selvityksen perusteella naisella on taustallaan aiempia rikostuomioita.

Naisen tähän asti vakavin tuomioon johtanut rikos on noin kymmenen vuoden takaa, jolloin hän syyllistyi pahoinpitelyyn. Punavuoren tapauksen tavoin myös kyseiseen tilanteeseen johti illanvietossa alkanut riita.

IS:n selvityksen perusteella naisen elämässä on viime vuosina ollut muutenkin dramaattisia käänteitä, joista viimeisin tapahtui epäillyn tappoteon jälkeisenä päivänä keskiviikkona.

Naista huomattavasti vanhempi aviomies jätti oikeuteen yksin avioerohakemuksen. Pariskunnan avioelämä on ollut muutenkin myrskyisä. Avioeroa on haettu oikeudesta aiemmin neljästi, mutta avioelämä on hakemuksista huolimatta saanut jatkoa.

Nainen on tällä hetkellä tutkintavankeudessa.