Mika Aaltolan kommentti: Venäjä on laskeva suurvalta – Yhdysvaltojen katse on nyt Kiinassa

Vaikka maailmanaika on synkkä, Suomi on hyvässä asetelmassa turvallisuuspoliittisesti. Nyt meidän täytyy ymmärtää, miten Yhdysvallat toimii, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Venäjällä on erityisesti pohjoisessa itselleen edullinen voimatasapaino. Sen hyvin vahvat voimat Kuolan niemimaalla kykenevät operoimaan laajalti.

Suomi on turvallisuuspoliittisesti päätynyt hyvään asetelmaan yhä synkemmän maailmanajan vallitessa.

Suomen arvostus tuli hyvin esille, kun kävin puhe- ja tapaamismatkalla Washingtonissa ja New Yorkissa. Toisaalta moni amerikkalainen turvallisuuspolitiikan tuntija helposti ajattelee, että Suomen asia on nyt ratkaistu.

Huomio suuntautuu helposti muualle Euroopassa ja epävakaimmille aluille. Harvoin mikään asia saa lopullisen ratkaisunsa, eikä Nato-jäsenyyttäkään kannata ajatella niin. On hyvä pitää asia vireänä ja Suomi Yhdysvaltojen kannalta aktiivisena liittolaisena.

Pragmaattinen etiikka Suomen ulkopolitiikassa vaatii, että teemme asioita, jotka ovat omin käsin ja yhdessä muiden kanssa toteutettavissa ja osaamme tehdä tätä aina paremmin ja paremmin. Kansallinen turvallisuus on ensisijainen arvomme.

Osaamme säilyttää Suomen vapaana, demokraattisesti vankkana ja tasavaltalaiseen oikeusperinteeseen perustuvana. Muut ulkopolitiikan tavoitteet ovat tälle enemmän tai vähemmän alisteisia. Kansallisen turvallisuutemme lähestymistapa on siten verrattavissa sipuliin.

Sillä on ytimensä ja asteittain ytimestä kauemmat kuorensa. On tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita. Myrskyn ollessa lähellä on syytä keskittyä kuorista sisimpiin.

Keskeistä on varjella aktiivisesti suhteita maihin, joiden intressissä on Suomen säilyminen läntisenä oikeusvaltiona. Näitä ovat erityisesti Ruotsi, Norja, Britannia, Yhdysvallat ja Viro. Yhdysvalloissa roolimme täytyy olla hyvin aktiivinen.

Suomi mietti Nato-jäsenyyttä pitkään, vuosikymmeniä. Mutta emme saa näyttää haluttomalta, epäröivältä tai passiiviselta Nato-maalta. Aktiivisuus tärkeissä omissa ja lähialueidemme intresseissä täytyy ilmetä kykynä artikuloida ne myös Washingtonissa. Mieluummin ennenaikaisesti kuin liian myöhään.

Tämä vaatii myös kykyä sovittaa viestimme niin, että se pitää sisällään myös Yhdysvaltojen käsityksen maan omista prioriteeteista. Pitää tietää, mitä Washingtonissa ajatellaan, ja myös vaikuttaa siihen.

Yhdysvallat ei enää ajattele, että Eurooppa olisi sen ensisijainen intressi. Maan kansallisen turvallisuuden strategiat ovat vuosikymmeniä perustuneet vahvalle käsitykselle siitä, että vertaisvastustajien synty on torpattava.

Mahdollisten vertaisvastustajien joukko on hyvin rajattu, itseasiassa niitä on vain yksi, Kiina. Venäjää ei sellaisena pidetä. Venäjä on harmillinen ja sotkeva, mutta laskeva suurvalta. Sitä rajoitetaan ja tulpataan nyt aktiivisesti Ukrainassa.

Mutta katseet ovat Kiinassa, eikä resursseja laiteta Ukrainaan loputtomasti. Muutenhan Kiinalle annettaisiin mahdollisuus näännyttää Yhdysvaltoja. Tämä asetelma asettaa rajoja Yhdysvaltojen nyt jo massiiviselle aseavulle Ukrainaan.

Suomen etu on se, että osaamme artikuloida Yhdysvalloille sen, etteivät Kiina asema ja Venäjän aggressio ole toisistaan erillisiä.

Otetaanpa esimerkiksi Suomelle tärkeä arktinen alue. Yhdysvaltojen läsnäolo siellä on melko rajallinen. Moni Washingtonissa näkee Yhdysvaltojen elintärkeiden intressien ulottuvan vain Pohjois-Atlantille.

Tavoitteena on estää Venäjän mahdin pääsy Keski-Norjan rannikolta Islantiin kulkevan rajan yli. Tätä pohjoisemmat alueet ovat hankalammin puolustettavissa ja syövät resursseja. Mutta Venäjän ja Kiinan lähentynyt yhteistyö olisi syytä huomata tässä suhteessa myös Yhdysvalloissa.

Venäjä tarjoaa nyt Kiinalle reitin yli arktisen alueen kohti Pohjois-Atlanttia niin kaupallisessa kuin sotilaallisessa mielessä. Tämä kehitys on jäänyt sodan varjoon.

Venäjä ja Kiinan uhat arktisella alueella eivät ole siis erillisiä. Eivätkä ne ole helposti erotettavissa toisistaan liennyttämällä tietyssä määrin suhteita Venäjään, jotta Venäjä pitäisi Kiinan poissa arktiselta alueelta.

Norjan perinteinen lähestymistapa on pyrkiä liennyttämään jännitteitä Venäjän kanssa. Säädetään tilannetta pohjoisessa, jotta Venäjä pysyisi aisoissa. Sotajalalla oleva Venäjä ei kuitenkaan erota alueita toisistaan. Eikä se ole vihamielisyydessään hölmö.

Erityisesti pohjoisessa sillä on itselleen edullinen voimatasapaino. Sen hyvin vahvat voimat Kuolan niemimaalla kykenevät operoimaan laajalti. Haavoittuvia paikkoja on monia, kuten Huippuvuoret, mutta myös alueen tietoliikenne- ja energiayhteydet.

Venäjän vetäminen mukaan alueen yhteistyöhön Ukrainan sodasta huolimatta saattaa kuulostaa viehättävältä avaukselta. Mutta se tarjoaisi Venäjälle mahdollisuuden vain puliveivaukseen ja Venäjä tulkitsisi yhteistyöhalukkuuden lännen heikkoudeksi.

Kenties jopa merkkinä, että se voisi edetä pidemmälle. Se on alueella entistä vihamielisempi ja kaihtelemattomampi. Kiinalle alue tarjoaa mahdollisuuden osoittaa mahdin kasvua lähellä Yhdysvaltojen intressipiiriä ja poistaa painetta lähempänä omaa aluettaan.

Kiina saattaa hakea paikkaa voimannäytölle jossain muualla sopivassa paikassa, jotta sen vaateet esimerkiksi Taiwanin suunnalla koettaisiin voimallisempina.

Suomella on omat intressinsä pelissä lähialueillaan. Sen pitää kyetä myös kertomaan näkemyksiään liittolaisilleen Washingtonissa ja Oslossa.

Emme enää ole pelkästään surffareita onnettaren aalloilla, vaan meillä pitää olla strategista pelisilmää nostattaa aaltoja. Liittolaisuus ei ole pelkästään peesaamista, vaan oman näkemyksen huolellista kehittämistä ja vahvojen signaalien painokasta lähettämistä.

Presidentti Joe Biden saattaa olla seuraavissa vaaleissa heikoilla. Hän on monessa suhteessa niin sanottu viimeinen roomalainen, eli henkilö, jonka mukana maan mahtia määritellyt keskeinen hyve poistuu näyttämöltä.

Transatlanttiset suhteet ovat pitkään olleet prioriteetti, mutta Euroopalta tullaan jatkossa edellyttämään enemmän. Kun puhumme EU:n strategisesta autonomiasta suhteessa Yhdysvaltoihin, meidän pitää muistaa, että Yhdysvalloissa voimistuvat voimat, jotka eivät korosta Euroopan painoarvoa.

Voimme saada mitä tilaamme huonommassa muodossa kuin arvaammekaan, jos emme ymmärrä Yhdysvaltojen nyt oleellista roolia Euroopan puolustuksessa.

Pääsääntö geopolitiikan historiassa on, että strategissa paikalla sijaitsevat valtiot, jotka pitävät huolta omasta itsestään, saavat muilta tukea. On elintärkeää Suomelle huolehtia tasavallan rakentamistyön pitkäjänteisyydestä.

Puolustuksen pitäminen sipulikuoren keskiössä on välttämätöntä. Kun valtiontaloutta laitetaan järkevästi kuntoon, puolustuksesta ei tingitä.

Kun mietimme Suomen puolustuksen ja turvallisuuden puitteita, on valtakunnan maantieteelliset ulottuvuudet syytä ottaa huomioon.

Huoltovarmuuskäytävä Suomesta Ruotsiin ja ja Norjaan kohti Jäämerta mahdollistaa mereltä merelle -strategian elvyttämisen. Se väylä, mitä pitkin Suomeen saadaan tarvittaessa tukea, mutta myös tie siihen, että kytkeydymme maailmanmarkkinoille riittävän montaa reittiä pitkin.

Pitää muistaa, ettei yhteiskunnallinen ja ja taloudellinen sekä puolustuksellinen puoli ole toisiaan poissulkevia. Infrastruktuurin ja innovaatioiden kehittäminen ruokkii kaikkia.

Lapin puolustukseen rakennetut monet lentokentät mahdollistivat esimerkiksi alueen turismin kehittämisen. Sama logiikka huoltovarmuuskäytävien kohdella vankistaa alueita ja lisää elinvoimaa, joka tuo puolustukseen lisäarvoa ja sitoutuneita toimijoita.

Huoltovarmuuskäytävää olisi hyvä kehittää myös Ahvenanmaan kautta Ruotsiin. Tämä tukee myös alueen puolustusratkaisujen kirjoa riippumatta Ahvenanmaan asemaan liittyvistä rajoitteista.

Pohjanlahti on muuttanut myös rooliaan. Sen asema on verrannollinen ennen vuotta 1809 vallinneeseen tilanteeseen. Se tulee nähdä sisämerenä. Määrätietoiset investoinnit alueen energia- ja infrastruktuuriratkaisuihin tukevat myös Suomen ja Pohjois-Euroopan kollektiivista puolustusta.

Huoltovarmuusväylä Suomenlahden yli Suomen ja Viron välille loisi sitkoa alueen sotilaallisesti strategisimpaan kapeikkoon. Väylän määrätietoinen turvaaminen kehittää Naton hallintaa alueella, jonka läpi virtaa edelleen suuri määrä Venäjän globaalista kaupasta.

Itärajalla on suositeltavaa kehittää myös laajaa ja syvä puolustusvyöhykettä, joka tukeutuu turvallisuuden monikäyttöisyyteen sekä puolustuksellisiin että siviilipuolen tarpeisiin.

Esimerkiksi haasteet puolustusinfrastruktuurin ja energiaratkaisujen yhteensovittamisessa on hyvä selättää. Loppujen lopuksi aluetta Itä-Suomea ja Itä-Lappia jämäköittävä kehitystyö on hyvä nähdä yhtenä kokonaisvaltaisena ratkaisuna.

Kun Suomi aktiivisesti investoi omaan suojaansa, viestit Washingtonissa menevät paremmin perille. Huoltovarmuuskäytävät ovat myös sitkostavia sillanpäitä muille kehittää yhteensopivia ratkaisuja.

Ne tarjoavat mahdollisuuksia liittolaisille alueille, joiden puolustuksellinen tarve on kauan ylittänyt fyysistä rajapintojen määrän. Kun luomme ”puolustussatamia”, muiden on helpompi ajatella Suomea kytköspintana, jonka kestävä tukeminen on paitsi vaivatonta, myös kustannustehokasta.

Emme syö muiden veronmaksajien dollareita ja euroja, vaan tuotamme lisäarvoa.

Washingtonissa ymmärretään hyvin Suomen yhteiskunnalliset vahvuudet sekä geopoliittinen asema. Emme ole halunneet olla painolasti, vaan turvallisuuden tuottaja.

Tämä viesti tehostettuna omilla sitä tukevilla ratkaisuilla toimii tehokkaasti myös tulevaisuudessa, kun jonain päivänä viimeiset transatlanttiset roomalaiset poistuvat Washingtonista. Liittolaisuussuhde kestää ylitse vaikeiden aikojen, jos nyt jo luomme pohjaa sille, että Suomi ymmärtää oman turvallisuutensa vaatimat investoinnit. Osaamme terävöittää viestiä meille yhä tärkeämmässä maassa, joka oli viime vuonna myös Suomen tärkein kauppakumppani.