Sanna Marinin unelmaliitoksi kuvattu parisuhde tuli päätökseensä tällä viikolla, kun Marin ja Markus Räikkönen ilmoittivat hakevansa avioeroa. Osa sosiaalidemokraateista osasi ennakoida Marinin erouutisen.

Pääministeri Sanna Marin (sd), 37, ja hänen aviopuolisonsa Markus Räikkönen, 37, kertoivat keskiviikkona hakevansa yhdessä avioeroa.

Marin ja Räikkönen tapasivat vain 18-vuotiaina opiskelijoina, ja he ehtivät olla yhdessä 19 vuotta. Yhteinen Emma-tytär syntyi vuonna 2018.

Pari meni naimisiin elokuussa 2020, keskellä koronapandemiaa. Intiimit noin 40 hengen hääjuhlat järjestettiin pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Liiton sinetöinti herätti aikanaan runsaasti kiinnostusta.

Herkässä hääkuvassa pari poseeraa meren rannalla, klassisesti pukeutuneina, toisiaan vasten kääntyneinä.

Keskiviikkona julki tullut erouutinen onkin herättänyt nyt monissa hämmennystä: miksi liitto särkyi? Kaikki eivät erouutisesta kuitenkaan yllättyneet. Osa Ilta-Sanomien haastattelemista sosiaalidemokraateista osasi nimittäin ennakoida pariskunnan erouutisen.

– Ajattelin, että olisivat ilmoittaneet jo aiemmin, sanoo eräs eduskuntaryhmän jäsen.

– Ei kai tuossa mitään yllättävää oikeasti ollut, sanoo toinen demarivaikuttaja.

Puolueen tai eduskuntaryhmän piirissä suurin osa ei kuitenkaan tiennyt etukäteen, että Marin ja Räikkönen aikovat ilmoittaa avioerostaan.

– Ei sitä kyllä kukaan olettanutkaan. Ei tällaiset asiat kuulu meille mitenkään, eduskuntaryhmästä sanotaan.

Markus Räikkönen ja Sanna Marin ilmoittivat erostaan keskiviikkona.

Marin nousi pääministeriksi 34-vuotiaana, kun Antti Rinne (sd) erosi vuonna 2019 paikalta Posti-kriisin vuoksi. Marinista tuli maailman nuorin pääministeri, ja hän muutti Räikkösen ja tyttärensä kanssa Tampereelta Kesärantaan Helsinkiin.

Vogue-lehdelle antamassaan haastattelussa Markus Räikkönen kertoi, että pari tapasi baarissa. Hän kuvaili nuoren Marinin olleen erilainen kuin muut ikäisensä.

– Hän oli aina hieman vakavampi kuin ystävänsä.

Mariniin kohdistui tämän pääministeriyden aikana runsaasti huomiota ja jopa rajujakin kohuja. Esimerkiksi Marinin viimevuotinen niin sanottu ”bilekohu” herätti laajaa huomiota jopa kansainvälisesti.

TYöHaasteet alkoivat pian Kesärantaan muuton jälkeen, kun koronapandemia puhkesi vuonna 2020. Marinista tuli kriisiajan pääministeri, jonka hallitus joutui tekemään vaikeita päätöksiä.

Marin totesi tuolloin IS:lle kaipaavansa koronakriisin keskellä kotiaan Tampereen Kalevassa. Hän mielsi Kesärannan vain virka-asunnoksi. Sen yläkerta oli perheen henkilökohtaisessa käytössä, mutta koti se ei silti ollut.

Kalevaan hän ei ollut ehtinyt pariin kuukauteen, eikä Uudenmaan eristyksen vuoksi päässyt sinne pääsiäisenäkään. Hallitus eristi Uudenmaan maaliskuussa 2020, kun koronapandemia oli Suomessa pahimmillaan.

Marin kaipasi koronakriisin keskellä kotiaan Tampereen Kalevassa.

Suhdettaan Räikköseen Marin on avannut julkisuudessa varsin niukasti, mutta Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -sarjassa vuonna 2022 hän kertoi elävänsä parisuhteessaan ”pääministerivaihetta.”

Työ oli kokonaisvaltaista ja sitä oli vaikea irrottaa arkisesta elämästä.

– Perhe joutuu joustamaan tosi paljon ja mä yritän kompensoida sitä.

Veitola tiedusteli Marinilta, saiko Marin rakkaudessa puolisoltaan kaiken, minkä tarvitsi.

– Ei kai yhdeltä ihmiseltä? Kyllähän sun elämässä on muitakin ihmisiä. Mulle kaikki ihmiset, jotka ovat omassa elämässäni, ovat tärkeitä. Miksi yhdeltä ihmiseltä pitäisi saada kaikki? Marin vastasi.

Markus Räikkönen totesi IS:lle vuonna 2019, että molempien vanhempien on joustettava, jotta perhe toimii.

– Elämme nykyaikaa, jossa molempien vanhempien on päästävä tekemään omaa uraa, mutta toisaalta myös joustettava, jotta perhe toimii ja on hyvä kokonaisuus. Tämä sama asia koskettaa nykypäivänä hyvin monia meidän ikäisiämme perheitä. Usein molemmat vanhemmat ovat töissä, Räikkönen sanoi IS:lle.

Markus Räikkönen ja Sanna Marin menivät naimisiin vuonna 2018. Häitä juhlittiin elokuussa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Marin kertoi Veitolalle, että pariskunnan pitkän yhdessäolon salaisuus oli se, että he antoivat tilaa toisilleen.

– Me ollaan tavattu niin nuorena, että olemme kasvaneet yhteen. Meidän dynamiikka on tosi symbioottinen. On helpompi antaa tilaa toiselle, kun nuoruudesta asti suhde on ollut niin tiivis.

Suplan Kurosen grilli -radio-ohjelmassa kesällä 2021 vieraillessaan Marin paljasti, ettei hänen tavoitteenaan ole koskaan ollut löytää parisuhdetta tai perustaa perhettä. Kumppanissaan Marin ihastui ihmiseen ja luonteeseen.

– En ole ollut koskaan sellainen ihminen, että elämän tavoitteita olisi ollut parisuhde – hiukan kummallista, koska me ollaan tavattu 18-vuotiaina – tai avioliitto tai perhe tai lapsia.

Kun koronakriisi alkoi taittua, pääministerin elämä ei helpottunut. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022.

– Kun menin nukkumaan, tiesin, että elämme huomenna kenties hyvin toisenlaisessa Euroopassa. Näin kävi. Aamuyöllä aika aikaisin sain tiedon, että sota oli alkanut. Se oli pysäyttävä hetki.

Pian Marin oli mukana viemässä Suomea Natoon.

Sanna Marin ja Sauli Niinistö kuvattiin tiedotustilaisuudessa kertomassa, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä.

Marinin ”bilekohu” nousi julkisuuteen viime vuoden elokuussa, kun sosiaalisessa mediassa alkoi levitä videoita, joissa Marin nähtiin tanssimassa villisti ystäviensä kanssa. Marin kommentoi tuolloin olleensa harmissaan siitä, että yksityiset videot julkaistiin ja että ne levisivät julkisuuteen.

Myöhemmin huomio asian ympärillä kasvoi entisestään, kun julkisuuteen levisi lisää materiaalia samalta illalta. Julkisuuteen vuotaneessa videossa muusikko Olavi Uusivirta ja Marin tanssivat lähekkäin yökerhon tanssilattialla.

Videolla nähdään tilanne, jossa Uusivirran tulkittiin suudelleen pääministeriä kaulalle.

– En muista, että kukaan olisi minua kaulaan suudellut, Marin totesi tiedotustilaisuudessa.

Hän kommentoi kohua myös myöhemmin Lahdessa pitämässään puheessa, jossa hän kertoi, että kulunut viikko oli ollut vaikea.

– Minä olen ihminen. Myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta, Marin sanoi selvästi liikuttuneena.

Uusivirta totesi huhtikuussa Helsingin Sanomille, että kohu ihmetyttää häntä edelleen.

– Missä se varsinainen uutinen oli? Mehän tanssimme samalla lailla kuin olimme tanssineet illan mittaan muidenkin kanssa.

Myös Räikkösen juhlinta on noussut otsikoihin. Viihdelehti Seiska julkaisi maaliskuussa Räikkösestä yhteiskuvia naisseurassa yökerhossa.

Pääministeri Sanna Marin ja Markus Räikkönen Linnan juhlissa 2022.

Viimeisen kerran pariskunta nähtiin yhdessä virallisesti edustamassa huhtikuussa, kun he osallistuivat yhdessä Musiikkitalossa pidettyyn valtiopäivien avajaiskonserttiin.

Marin ja Räikkönen eivät päätyneet median kuviin paikan päällä, mutta molemmat julkaisivat myöhemmin Instagram-tilinsä tarinoihin kuvan yhteisestä vierailusta.

Hieman ennen valtiopäivien avajaisia pariskunta vietti pääsiäistä erillään. Marin kertoi Instagram-päivityksessään viettäneensä pääsiäistä yhdessä ystäviensä kanssa Pariisissa.

Marin ei ole ainoa pääministeri, joka on eronnut puolisostaan pääministerikauden aikana. Näin ovat tehneet myös Matti Vanhanen (kesk) ja Paavo Lipponen (sd).

Nykyisin eduskunnan puhemiehenä toimiva Vanhanen totesi aiemmin Ylelle, että häntä hengästyttää vieläkin katsoessaan jälkeenpäin pääministeriytensä aikaista kalenteria ja päiväkirjaa.

Vanhanen toimi pääministerinä vuosina 2003–2010. Hän erosi puolisostaan Merjasta vuonna 2005.

Entisistä pääministereistä myös Paavo Lipponen (sd) erosi silloisesta puolisostaan Aila-Marja Lipposesta kesken pääministerikautensa vuonna 1997. Lipponen toimi pääministerinä vuosina 1995–2003.

Matti Vanhanen kuvaili Ylen haastattelussa tunteneensa suurta helpotusta, kun hän päätti vuonna 2010 luopua kesken kauden pääministerin tehtävästä.

– Se tunne kertoo siitä, että kyllä se varmastikin jonkinlaisen jäljen jätti itselleen pääministeriajasta.

Samankaltaista helpotusta saattoi tuntea myös Sanna Marin, joka ilmoitti 5. huhtikuuta, pian eduskuntavaalien jälkeen, luopuvansa Sdp:n puheenjohtajuudesta.

– Minulla on ollut suuri kunnia toimia Sdp:n puheenjohtajana ja tehdä työtä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän Suomen eteen, Marin kirjoitti Instagram-tilillään.

– Hallituskausi ei ole ollut helppo. Se on vaatinut paljon, välillä liikaakin, mutta päällimmäisenä tunteena on kuitenkin kiitollisuus.

Viisi viikkoa Marinin eroilmoituksen jälkeen Marin ja Räikkönen ilmoittivat hakeneensa avioeroa.