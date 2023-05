Säätytalolle mennään aina unelmoimaan vallasta, mutta kun sieltä palataan, jokaisen valtaa on jo leikattu.

Säätytalon sisäänkäynnin päällä katonrajassa on Emil Wikströmin pronssityö, jonka keskellä Venäjän itsevaltias Aleksanteri I seuraa huolestuneena tapahtumia.

Haluatteko tietää haaveiden talon osoitteen? Se on Snellmaninkatu 9–11.

Ennen Säätytalossa kohtasivat aatelittomat säädyt, nyt epäsäätyiset poliitikot. Kerran neljässä vuodessa siellä haaveillaan vaaleissa voitetun vallan käytöstä. Unelmointivuorossa ovat kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Rkp.

Kokoomuksen suurimmat haaveet ovat taloudessa, perussuomalaisten Suomen rajoilla ja kristillisdemokraateilla suorastaan taivaissa. Rkp huolehtii kielivähemmistöstä.

Kun haaveet eivät kohtaa, seuraa riitaa. Perussuomalaisten Mauri Peltokangas nälvi Rkp:tä ja Rkp suuttui perussuomalaisille. Siten asiasta tuli Riikka Purran harmi, kun hän haluaa puolueensa hallitukseen ja sitten Petteri Orpon harmi, koska hänhän sitä hallitusta kasaa.

Sitten Eva Biaudet paukutti ovea eestaas. Hirmuista menoa.

Huokausten talo.

Aleksanteri ja vastapäätä Suomen Pankin pihassa jököttävä J.V. Snellman jakavat mieluusti keskenään pitkää poliittista kokemustaan.

He näkevät Säätytaloon marssivien poliitikkojen iloisen vallantäyteisyyden. He näkevät, kun nämä viikkojen kuluttua astuvat ulos teennäisesti hymyille, taskussa nyrkkiä puristaen. Silloin jokaisen valtaa on jo leikattu.

Sellaista on sopiminen.

Ilojen talo.

Ne vähenivät, kun Petteri Orpo taloushyvesignalisoi poistattamalla kokoustiloista limonadikaapit.

Iloa irtoaa, kun eri puolueiden kansanedustajat tutustuvat toiseensa entistä lähemmin pitkien pöytien ääressä. Niissä suunnitellaan yhdessä kansakunnan parasta. Jotenkin tunne on sama kuin lapsena joulupukkia odottaessa.

Syttyykö hallitusneuvotteluissa Säätytaloromansseja? Niistä ei ole kirjoitettu. Jos syntyy, Aleksanteri tietää, mutta ei herrasmiehenä kerro.

Toteaa vain, että kyllä häntäkin aikamoisena naistenmiehenä pidettiin. Lukekaa vaikka se Mika Waltarin romaani.

Surujen talo.

Yhdet eivät voi voittaa ilman, että toiset häviäisivät.

Katkerasti vaeltavat nyt demarit, vihreät, vasemmistoliittolaiset ja keskustalaiset Säätytalon ohi, kun ikkunoista vilkkuvat vallan iloiset valot iltamyöhään.

Rkp:ta voi taas onnistaa, lycka till. Kun Säätytalon rakennettiin, aatelissäätyisillä oli jo Ritarihuoneensa kivenheiton päässä. Ritarit bamlasivat ruotsiksi.

Demarien Työväentalo nousi kauaksi Pitkänsillan toiselle puolelle. Tai no ainakin 1,1 kilometrin päähän HSL:n reittioppaan mukaan, ja matkan kävelee 18 minuutissa.

Keväällä 1918 Säätytalon vallannut Työväen pääneuvosto tosin luultavasti juoksi matkan saksalaisten tykkien jyskeessä.

Keskustan vaatimattomista tupailloista on pitkä matka Helsingin historiallisiin rakennuksiin. Niissäkin harmittaa nyt.

Mutta demokratian idea on, että kukin vuorollaan. Sitä ajatusta yksinvaltias Aleksanteri on nikotellut jo yli sata vuotta.