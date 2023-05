Siltainsinööri kommentoi Espoon onnettomuutta – tällaisia riskejä väliaikaisiin siltoihin liittyy

Siltainsinöörin mukaan Espoon siltaromahduksen syy on selvitettävä, jotta vastaavien siltarakenteiden käyttö rakennustyömaalla olisi jatkossa turvallista.

Espoon turmasiltaa vastaavien siltojen käytön jatkaminen Tapiolassa sijaitsevalla työmaalla ei ole riskitöntä, ellei romahtamisen juurisyitä selvitetä, toteaa Uudenmaan ely-keskuksen siltainsinööri Juha Noeskoski.

Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtajan Olli Isotalon mukaan alueen muita vastaavia siltarakenteita ei aiota ainakaan välittömästi asettaa käyttökieltoon. Niiden kunto oli tarkastettu välittömästi onnettomuuden jälkeen, Isotalo kertoi torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Kyllähän siinä on aina riski, jos niissä on täysin samanlainen rakenne. Koekuormituksen avulla voisi varmistaa, ettei vastaavaa tapahtuisi, Noeskoski kommentoi.

Noeskosken mukaan väliaikaisiin siltarakennelmiin liittyy omanlaisia riskejä kun rakennelmia verrataan pysyviin siltoihin.

– Mitoitusperusteet saattavat olla kevyemmät, eikä rakentaessa välttämättä käytetä perinteisiä ratkaisuja. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, miten suunnitelmat ja rakentaminen tarkastetaan ja miten sillan käyttöä seurataan.

Renta Telineiden toimitusjohtajan Jarno Tuurin mukaan kaksi vuotta käytössä olleelle turmasillalle on tehty lain edellyttämä tarkastus kerran viikossa. Viimeisimmässä tarkastuksessa viime perjantaina 5.5. ei Tuurin mukaan havaittu poikkeavuuksia. Romahtaneen sillan rakennuttaja on Espoon kaupunki, ja sen on toteuttanut toimeksiannosta Renta.

Noeskosken mukaan myös siltojen määräaikaisuus nostaa niihin liittyviä riskejä.

– Niiden rakentaminen maksaa ja niiden purkaminen maksaa. Totta kai yritetään päästä mahdollisimman edullisesti, koska silta on väliaikainen, mutta en usko, että kukaan sellaista riskiä tarkoituksella ottaa.

Sekä poliisi että Otkes tutkivat torstaina tapahtunutta onnettomuutta.

Sillan romahtamissyy ei ole vielä selvillä. Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii tapahtunutta. Romahduksesta on kirjattu myös rikosilmoitus. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä vaaran aiheuttaminen ja vammantuottamus.

Noeskoski ei halua ottaa kantaa romahtamissyyhyn, mutta toivoo, että onnettomuuden syy selviää pian.

– Näillä tiedoilla, mitä minulla on käytettävissä en pysty ottamaan kantaa romahtamissyyhyn.

– Ikävää, että tällaisia asioita tapahtuu. Toivon, että romahduksen syy selviää, jotta vastaavanlaiset tapahtumat voidaan estää tulevaisuudessa.

Noeskoski muistuttaa myös siitä, että torstain kaltainen siltaromahdus on harvinainen onnettomuus Suomessa.

– Rakentajat ja suunnittelijat suhtautuvat työhönsä vakavasti, joskus vain sattuu tällaista. Ehkä tarkastuksia olisi syytä tehdä useammin, mutta toisaalta jos kyse oli jostain yllättävästä seikasta, paha sanoa, olisiko sitä löytynyt rutiinitarkastuksessa.