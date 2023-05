Tämä kaikki turmasillasta tiedetään – näin painava kuorma sen olisi pitänyt kestää

Kävelysilta romahti Espoon Tapiolassa torstaina. Toimitusjohtajan mukaan siltaa oli tarkastettu asianmukaisesti kahden vuoden ajan.

Torstaiaamuna Espoon Tapiolassa romahtanut väliaikainen kävelysilta oli ollut käytössä noin kahden vuoden ajan. Renta Telineiden toimitusjohtajan Jarno Tuurin mukaan sillan kunto oli tarkastettu joka viikko käyttöönotosta lähtien.

Viimeisimmässä tarkastuksessa viime perjantaina 5.5. ei Tuurin mukaan havaittu poikkeavuuksia. Romahtaneen sillan rakennuttaja on Espoon kaupunki, ja sen on toteuttanut toimeksiannosta Renta.

– Tarkastuksessa tarkastetaan telineen kunto eli onko tapahtunut osumia, vääntymiä tai sääolosuhdevaurioita. Varmistetaan, että teline on vastaavassa kunnossa kuin sen käyttöönottotarkastuksessa, Tuuri kommentoi.

Poliisin mukaan noin 45 ihmistä oli ylittämässä väliaikaista kävelysiltaa onnettomuushetkellä. Silta johti Itätuulenkujan yli kauppakeskus Ainoaan. Romahduksessa oli noin viiden metrin pudotus.

Tuurin mukaan turmasilta oli rakennettu liukusuojatusta vanerista ja ristikkorakenteista. Sillan telineosat olivat kiinnitettyinä kiilaliittimillä. Siltaa varten oli rakennettu myös vaneriset kaiteet ja peltikatto, jonka ansiosta siltaa oli mahdollista hyödyntää läpi vuoden.

– Käytössä on ollut normaaleja, yleisesti Suomessa käytössä olevia telinerakenteita.

– Vaneri ei ole ollut kantavana rakenteena sillassa. Vanerin alla on ollut järjestelmän mukaiset telineterästasot, mutta koska terästaso on liukas, vaneria on käytetty sillan pinnoitteena.

Toimitusjohtajan mukaan silta oli suunniteltu kestämään tungoskuormaa eli 500 kilogrammaa per neliömetri.

Sillan romahtamissyy ei ole vielä selvillä. Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii tapahtunutta. Romahduksesta on kirjattu myös rikosilmoitus. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä vaaran aiheuttaminen ja vammantuottamus.

Tuuri ei halua ottaa kantaa siihen, mistä sillan romahtaminen lopulta johtui. Tuurin mukaan myös Renta Telineet on käynnistänyt sisäisen tutkinnan onnettomuuden seurauksena.

– Viranomaiset tutkivat asiaa ja tarjoamme heille kaiken sen tiedon, mikä meillä on rakenteista.

Väliaikainen kävelysilta romahti Espoon Tapiolassa torstaina noin kello 9.20 johtaen 27 ihmisen loukkaantumiseen. Heistä 24 kuljetettiin sairaalahoitoon.

Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon mukaan Espoossa on käytössä kaksi vastaavan tyyppistä siltaa.

Isotalon mukaan kyseisiä siltoja ei ole suunnitteilla asettaa käyttökieltoon, mutta sillat tarkastettiin heti onnettomuuden jälkeen.

Tuurin tiedossa ei ole, otetaanko romahtanut silta uudelleen käyttöön ja millaisella aikataululla se mahdollisesti tapahtuu.

– Meillä on ollut sopimus tästä sillasta ja nyt tässä kohtaa Espoon kaupunki kertoo meille miten jatketaan. Jos silta otetaan uudelleen käyttöön, sille tehdään luonnollisesti käyttöönottotarkastus.