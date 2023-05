Poliitikkoja ei tarvita rajoittamaan Ylen sananvapautta, Yle tekee sen itse, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola.

Kun Sebastian Tynkkynen provosoi puolueensa halulla puuttua Ylen sisältöihin, media repeili liitoksistaan, koska puhuttiin mediasta.

Median ohella rillipäähumanistit tärisivät pitkin somea: Poliitikot eivät saa rajoittaa vapautta hokea ”Käääääärijääää!” pitkin mediaa niin, että mikään muu ääni ei kuulu.

Kun lähes kaikki puolustivat Ylen riippumattomuutta, saatiin syntymään käsitys Ylestä rohkeana yhteiskunnallisena keskustelijana, ei kaikkea pelkäävänä laiskurina.

Yleen liittyvä harha on se, että Yle koetaan eri syistä sananvapaudelle vaaralliseksi.

Täriseville humanisteille Yle on vaarallinen, koska Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja on kokoomuksen Arto Satonen ja hallituksen puheenjohtaja rillipäähumanistit hylännyt Matti Apunen. Sananvapaudestaan mesoaville oikeistohysteerikoille Yle on vaarallinen, koska siellä on poliittisesti epäilyttäviä hölmöläisiä löpisemässä aseellisen vallankumouksen sijasta vaginastaan vallankumouksen aseena.

Ei Yle ole vaarallinen, vaan miellyttämishaluinen, laiska pelkuri. Sen strategia on leikkiä joko kuollutta tai vähälahjaista, koska kumpiakaan ei ole sopiva kiusata.

” Kulttuuri tarkoittaa Ylelle nykykäytännön mukaisesti vain viihdettä.

Ylen keskusteluohjelmissa asia-aikuiset käyvät vuorollaan jorisemassa asiat, joita kuuluu jorista. Sen aamuohjelmien vakiojäseniä ovat lobbarit, ja kun lobbari ilmoitti Ylellä voivansa asua pienessä yksiössä, avoimeksi jäi, oliko jokin yksiöitä tehtaileva rakennusliike lobbarin asiakas. Sellainen on riippumattomalle Ylelle ongelma vasta, jos syntyy meteli, jonka keskiöön Yle joutuu.

Iäkkäät Yle sysäsi turhina syrjään, ja jos vanhus haluaa sisältöä, sitä varten on Kansanradio, jossa voi valittaa kaikesta muusta paitsi Ylen ikärasismista. Kulttuuri tarkoittaa Ylelle nykykäytännön mukaisesti vain viihdettä. Nuori on Ylelle ihminen, joka haluaa kuulla hihittävää lorinaa toimittajan parisuhteista.

Pitkän tauon jälkeen Yle toi takaisin poliittisen satiirin ylpeänä siitä, että toi takaisin poliittisen satiirin.

Ei Kovan viikon ilta tosin ole poliittista satiiria, vaan kiusaantunut stand up -tuokio yhdistettynä taas yhteen Uutisvuotoa apinoivaan jutusteluhetkeen, jossa sanomisen rajatonta vapautta edustaa vakiovieraan, näyttelijä Nina Lahtisen monivuotinen väärinkäsitys poliittisesta satiirista lastenohjelman alalajina.

Yle tilasi ohjelmaa vain seitsemän jaksoa, joten se saadaan lopetettua ennen kuin kukaan ehtii tuohtua siihen vahingossa livahtaneesta sivulauseesta, joka ei tuonutkaan katsojalle turvaa.

Korostaakseen molempien osapuolten yhdentekevyyttä Yle ja Erätauko-säätiö keksivät Ylelle viisivuotisen Hyvin sanottu -hankkeen, jossa ”pyritään luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä”.

Siinä Yle on onnistunut luomalla pelokkaan, aran keskusteluympäristön. Sananvapauteen kuuluu se, että sanoo joskus jotain, josta joku voi loukkaantua. Ei poliitikkoja tarvita rajoittamaan Ylen sananvapautta, Yle tekee sen itse.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja