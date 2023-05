Kävelysilta romahti Espoon Tapiolassa torstaina aamulla. Poliisi aloitti asiassa esitutkinnan.

Itätuulenkujan ylittävä kävelysilta­rakennelma romahti Espoon Tapiolassa torstaina aamulla.

Poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeillä vaaran aiheuttaminen ja vammantuottamus. Rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä. Esitutkintaan liittyvät kuulemiset ja kuulustelut aloitetaan perjantaina.

Lue lisää: Turmasillan rakennuttaja: ”Meidän osalta ollaan aivan helvetin pahoillamme”

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan sortunut silta on metallirakenteinen kävelysilta. Silta on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön.

Sillan pettäessä sitä on ollut ylittämässä noin 45 henkilöä. Heistä 24 henkilöä putosi sillan romahtaessa.

Pudotus sillalta maahan on ollut noin 4–5 metriä. Suurin osa pudonneista on Kalasataman peruskoulun kahdeksannen luokan koululaisryhmän jäseniä.

Lue lisää: Espoon turma­silta aiheuttanut pelkoa jo pitkään: ”Pysäyttävä ja pelottava tilanne”

Lisäksi pudonneiden joukossa oli yksi opettaja. He loukkaantuivat eriasteisesti, mutta kukaan ei tämän hetken tietojen mukaan saanut hengenvaarallisia vammoja. Tällä hetkellä alueella ei enää ole vaaraa, ja kulku onnettomuuspaikalle on estetty.

Poliisi on tehnyt onnettomuuspaikalla teknistä tutkintaa. Poliisi selvittää muun muassa sillan rakenteita ja sitä, mistä kohdasta sekä mistä syystä silta on pettänyt. Tekninen tutkinta on edelleen kesken, ja onnettomuuden syytä tutkii myös Onnettomuustutkintakeskus.

Lue lisää: Tapiolalainen Urpo järkyttyi perin­pohjaisesti siltaturmasta – ”Tästä eteenpäin kuljen visusti maan pinnalla”

Poliisi tutkii tapahtunutta rikoksena, koska onnettomuudessa tapahtui vakavia henkilövahinkoja. Poliisi pyrkii selvittämään myös onnettomuuteen liittyvät vastuukysymykset. Poliisin mukaan tässä vaiheessa on kuitenkin ennenaikaista ottaa kantaa siihen, ketä rikoksesta mahdollisesti epäillään.

Lue lisää: Markku todisti hirveää näkyä Tapiolan onnettomuus­paikalla: ”Loukkaantuneita jouduttiin kantamaan kymmeniä metrejä ambulansseihin”

Jos yleisöllä on tapahtumasta videotallenteita, poliisi pyytää toimittamaan ne osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.

Onnettomuudessa loukkaantuneiden omaiset voivat kysyä lisätietoa seuraavista numeroista: 09 471 87521, 09 471 87522 ja 09 471 87524.