Yksikään loukkaantuneista ei ole hengenvaarassa. Sillan kunto oli tarkastettu viime viikon perjantaina. Sekä poliisi että Otkes tutkivat tapahtunutta.

Väliaikainen kävelysilta romahti Espoon Tapiolassa torstaina noin kello 9.20 johtaen 27 ihmisen loukkaantumiseen. Heistä 24 kuljetettiin sairaalahoitoon.

Miten onnettomuus tapahtui?

Poliisin mukaan noin 45 ihmistä oli ylittämässä väliaikaista kävelysiltaa, joka johti Itätuulenkujan yli kauppakeskus Ainoaan. Romahduksessa oli noin viiden metrin pudotus.

Mitä loukkaantuneiden voinnista tiedetään?

Loukkaantuneet kuuluvat Kalasataman peruskoulusta opetusretkellä olleeseen kouluryhmään. Loukkaantuneiden joukossa on Siltasairaalan lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalon mukaan 14–15-vuotiaita nuoria sekä yksi koulun henkilökuntaan kuulunut aikuinen. Loukkaantuneet koululaiset ovat 8. luokan oppilaita.

HS:n mukaan oppilaat olivat matkalla Tapiolassa sijaitsevaan taidemuseo Emmaan.

Ensimmäinen ensihoitoyksikkö oli hälytyksestä kohteessa viidessä minuutissa. Ensimmäisen potilaan kuljetus sairaalaan oli aloitettu alle 20 minuuttia ensihoito­tilanteen alusta. Koko ensihoitotilanne kesti puolitoista tuntia. Yhteensä ambulansseja oli paikalla 14, minkä lisäksi paikalla oli myös lääkärihelikopteriyksikkö.

Loukkaantuneet jaettiin ruuhkien välttämiseksi neljään sairaalaan. Kuusi on toimitettu Siltasairaalaan, kuusi Jorvin sairaalaan, kolme Peijaksen sairaalaan ja yhdeksän Uuteen lastensairaalaan.

Yhdelläkään tilanteessa loukkaantuneella ei ole hengenvaaraa. Ensimmäiset potilaat olivat leikkaussalissa kolmen tunnin sisällä onnettomuudesta.

Lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalon mukaan ensimmäiset potilaat pääsevät sairaalasta jo torstaina. Kaikkien toipumisennuste on hyvä.

– Aika paljon hoidimme potilaita ihan kipsaamisella, eikä leikkaushoitoa tarvittu. Osa vammoista oli hankalammin hoidettavia, mutta hengenvaarassa ei ole kukaan. Osa toipuu vammoistaan parissa viikossa, osa parissa kuukaudessa. Joukossa ei ole sellaisia, että jäisi pysyvää invaliditeettia.

Romahtanut silta oli noin viiden metrin korkeudella.

Miten silta romahti?

Romahtaneen sillan rakennuttaja on Espoon kaupunki, ja sen on toteuttanut toimeksiannosta konevuokraamo Renta. Romahtamissyy ei ole vielä selvillä.

Renta Telineiden toimitusjohtaja Jarno Tuuri totesi aiemmin HS:lle, että tukirakenteet ja palkit ovat täysin ehjiä, eikä niissä ole havaittu vaurioita.

– Se pitää paikkansa. Viikoittain ollaan tarkastettu se silta lainmukaisesti, eikä olla huomattu mitään poikkeamia rakenteissa, Tuuri vahvisti IS:lle.

– Tasothan sieltä ovat tippuneet. Tasojen kannattajat ovat kuvistakin katsottuna kuitenkin ehjiä ja paikallaan. Kannattajat eivät ole pettäneet, hän arvioi.

Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän mukaan edellinen tarkastus tehtiin viime viikon perjantaina 5. toukokuuta.

Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtajan Olli Isotalon mukaan silta on ollut käytössä yhdestä kahteen vuotta, mutta romahtaneen siltarakenteen käyttöaikaa on vaikea arvioida, sillä siltarakenteita on siirrelty paikasta toiseen.

Pelastuslaitos sai tehtävän noin kello 9.24 aamulla. Paikalle hälytettiin yhteensä 14 ambulanssia sekä lääkärihelikopteriyksikkö.

Miten onnettomuuden tutkinta etenee?

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii tapahtunutta. Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi perusteellisen tutkinnan kestävän 6–12 kuukautta. Bieberin mukaan Otkesin aikana on tutkittu aiemmin kaksi siltasortumaa, mutta ne olivat purun alla olevia siltoja ja siltarakenteita.

– Elikkä tällaista ei ole vielä ollut, Bieber sanoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisi sen sijaan käynnistää esitutkintansa toden teolla huomenna perjantaina, kun paikalla olleiden kuulustelu alkaa. Poliisin mukaan kuulustelut kestävät viikonlopun yli.

Romahduksesta on kirjattu rikosilmoitus. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeillä vaaran aiheuttaminen ja vammantuottamus. Rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä.

Kalasataman peruskoululla koulutyö on jatkunut torstaina normaalisti, mutta paikanpäälle on lähetetty kriisiapua, jota on saatavilla sitä tarvitseville myös perjantaina sekä tilanteen vaatien pidempäänkin.