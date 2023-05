Pelastustyöt on aloitettu, kertoo pelastuslaitos.

Useita ihmisiä on loukkaantunut, kun tilapäinen kävelysilta sortui Espoon Tapiolassa rakennustyömaan vieressä, kertoo pelastuslaitos.

IS:n haastatteleman silminnäkijän mukaan kävelysilta on romahtanut ja useita on loukkaantunut. Silminnäkijän mukaan ainakin 13 ihmistä on viety pois ambulansseilla, ja sen jälkeen paareilla on kannettu seitsemän ihmistä loitommalle.

IS:n näkemä kuva todistaa, että paikalla makaa maassa useita loukkaantuneita.

– Useita ihmisiä on pudonnut, tarkka lukumäärä ei ole vielä tiedossa, sanoo komisario Petri Lillvist Länsi-Uudenmaan poliisista Ylelle.

Husin mukaan loukkaantuneet ovat kuuluneet koululaisryhmään. Heität on ohjattu neljään Husin alueen sairaalaan.

Silminnäkijän mukaan vähän ennen puolta kymmentä aamupäivällä alkoi kuulua kovaa ritinää ja melua ja sitä seurasi kovaa huutoa.

Väliaikainen kävelysilta johti Itätuulenkujan yli kauppakeskus Ainoaan. Silminnäkijän mukaan yksi Tapiolan metroaseman sisäänkäynneistä oli sillan välittömässä läheisyydessä, eli liikkeellä oli aamupäivällä kohtuullisen paljon väkeä.

Pelastuslaitos kertoo Twitterissä, että pelastustyöt on aloitettu.

Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Hälytys Itätuulenkujalle tuli ennen puoli kymmentä.

Husissa on avattu potilastiedotuskeskus.

Onnettomuudessa loukkaantuneiden omaiset voivat kysyä lisätietoa seuraavista numeroista:

09 471 87521

09 471 87522

09 471 87524

