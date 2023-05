Nyt hätyytellään jo hellerajaa! Nämä ovat loppuviikon lämpimimmät paikat

Vuoden lämpöennätys menee joka tapauksessa uusiksi.

Loppuviikko vietetään hyvin kesäisessä säässä.

Lämpötila kohoaa Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan ”useita asteita” yli 20:n – jopa melko lähelle hellerajaa.

Latvala sanoo, että lämpimimmillä alueilla voidaan loppuviikon aikana päästä jopa 23 asteeseen.

– Lämpimimpiä alueita on kaksi. Toinen on maan kaakkoiskolkka sisämaassa aina Etelä-Savoon asti ja toinen Länsi- ja Lounais-Suomessa aina Pohjanmaan kuntiin saakka, Latvala sanoo.

– On sitten paikallisista oloista – tuulen heikkoudesta ja suojaisuudesta – kiinni, mihin se kaikista lämpimin osuu, Latvala jatkaa.

Joka tapauksessa tämän kevään lämpöennätys, keskiviikkona Ylivieskassa mitattu 21,1 astetta, lyödään reilusti uusiksi.

Latvala sanoo, että lämpöennätyksiä voidaan rikkoa minä päivänä tahansa perjantain ja sunnuntain välillä – jopa useana päivänä.

– Monesti käy niin, että kun on monta päivää aurinkoista, niin on aina päivä päivältä vähän lämpimämpää. Yölämpötila on aina vähän edellisyötä korkeampi, jolloin päivä pääsee alkamaan pikkuisen lämpimämmästä tilanteesta, Latvala kuvaa.

Aivan rannikkoseuduilla ei korkeimpiin lämpötiloihin ylletä, meri on vielä sen verran hyinen. Samoin Pohjois-Lapissa lämpötilat jäävät 15 asteen tuntumaan.

Kesäinen sää jatkuu Suomessa viikonloppuna.

Lämpö tulee Suomeen Keski-Euroopasta. Korkeapaineen keskus on Suomen etelä- ja kaakkoispuolella, jolloin lämmin ilma pääsee kiertämään Suomeen korkeapaineen keskuksen länsipuolelta.

Latvala sanoo, että viikonlopun jälkeen sää muuttuu epävakaisemmaksi.

–Korkeapaine Suomen eteläpuolelta väistyy ensi viikon aikana, ja se tuo Suomeen sateita. Ne ovat luonteeltaan kuurottaisia, ja paikallinen vaihtelu sademäärissä voi olla suuri.

– Siellä missä aurinko paistaa, on edelleen lämmintä, mutta paikoitellen pilvisyys lisääntyy ja tulee sateita, joten niillä seuduilla lämpötila ei ihan niin korkealle nouse, Latvala lisää.

Latvala muistuttaa, että aurinko lämmittää ja kuivattaa myös maastoa tehokkaasti. Tällä hetkellä metsäpalovaroitus on voimassa vain Ahvenanmaalla, mutta Ilmatieteen laitos ennustaa metsäpalovaroitusalueen laajenevan sunnuntaihin mennessä koko maahan aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

– Loppuviikon aikana metsäpalovaroitusalue kasvaa suuresti. Maasto on todella kuivaa, kun sateiden vaikutus on loppunut. Kun jompikumpi varoitus – metsä- tai ruohikkopalovaroitus – on voimassa, avotulen teko on kielletty, Latvala muistuttaa.

Lämpimistä keleistä huolimatta Suomessa on vielä luntakin. Lumiraja menee tällä hetkellä kuta kuinkin Kainuusta Itä- ja Pohjois-Lappiin.

– Eniten lunta on Kittilän Kenttärovassa, 72 senttiä. Muun muassa Pohjois-Karjalasta löytyy vielä yksi lumipaikka, Ilomantsissa oli lunta 3 senttiä, mutta eiköhän sekin hupene kokonaan pois tämän lämpöaallon alla, Latvala sanoo.