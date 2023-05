Kenelle tilaa annetaan? Helsingin Suvilahdesta puretaan nuorten luoma tee-se-itse-keidas, jonka nuoret käyttäjät ovat nousseet äänekkääseen vastarintaan. Alueelle rakennettavan viihdekeskuksen keulakuva Mikko Leppilampi sanoo, että kritisoijat ovat ymmärtäneet monia asioita väärin.

– Ei oo mitään arvostusta rakennusta kohtaan, mikä on eri kuin valkoinen, hieno, liukuhihna-lasitalo. Niitä on jo niin monta. Voisiko täällä olla myös erilaisia paikkoja? helsinkiläinen Ines Särkkä kysyy.

Hän on tyrmistynyt, eikä hän ole yksin.

Monet nuoret aikuiset puolustavat nyt äänekkäästi Helsingin Suvilahtea sellaisena kuin se on. Heidän mielestään päätös viihdekeskuksen rakentamisesta on päätös kaupallisuuden puolesta omaehtoisuutta ja vapautta vastaan.

Helsingin kaupunki hyväksyi maaliskuun lopulla asemakaavan Helsinki Event Hub -viihdekeskukselle, ja Suvilahden skeittiparkki joudutaan purkamaan. Viimeistään silloin sosiaalisessa mediassa nousi äänekäs vastarinta vapaan kaupunkitilan jyräämistä vastaan.

Sunnuntaina 21.5. skeittiparkin ja vapaan kaupunkitilan puolustajat kokoontuvat Suvilahteen Helsinki kaikille -mielenosoitukseen.

Ilta-Sanomat tapasi kolme nuorta, jotka tuntevat Suvilahti DIY -parkin rakenteitaan myöten. Ines Särkkä, 27, on rakentanut skeittiparkkia. Oona Markkanen, 27, ja Sara ”Noitakallio” Särkkä, 31, ovat viettäneet alueella paljon aikaa. He ovat tehneet kolmistaan vuonna 2020 julkaistun dokumenttielokuvan Do It Together, joka kertoo skeittiparkin tarinan.

Vasemmalla oikealle: Oona Markkanen, Ines Särkkä ja Sara ”Noitakallio” Särkkä

Nuoret ymmärtävät, että Suvilahdesta on aina puhuttu väliaikaisena tilana. Väliaikaiseen paikkaan on kuitenkin heidän mukaansa syntynyt jotain uutta ja kaupunkilaisille tärkeää, jota voisi myös suojella. He toivovat, että Suvilahdessa jatkettaisiin sitä henkeä, joka siellä jo on.

Mistä on kyse? Suvilahti DIY on skeittiparkki, jota skeittarit ovat omatoimisesti rakentaneet ”do it yourself” eli tee-se-itse-hengessä vuodesta 2011.

Skeittiparkki on julkinen tila, joka on näkynyt paljon muun muassa mainoksissa ja taiteessa.

Alueella järjestetään monipuolista kulttuuritoimintaa ja siellä on esimerkiksi Suomen ensimmäinen ja suurin laillinen graffitiseinä. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 26.5. asemakaavan, joka mahdollistaa Suvilahti Event Hub -hankkeen edistämisen.

Uusi asemakaava korvaa vuonna 2009 hyväksytyn kaavan, jossa alueelle oli suunniteltu toimistorakennuksia.

Skeittiparkki puretaan kesän jälkeen, koska se jää uuden asemakaavan alle.

Päätöksen jälkeen sosiaalisessa mediassa on käyty kiivasta keskustelua Suvilahden alueen ja skeittiparkin tulevaisuudesta. Viihdekeskuksen tavoitteena on luoda linkki Kalasataman urbaanin kaupunkirakenteen ja Suvilahden olemassa olevan kulttuurikeskuksen välille.

Mikko Leppilampi on Suvilahti Event Hubin hallituksen puheenjohtaja ja hankkeen kasvot.

Helsingin kaupunki on tviitannut, että alueelle on tulossa tiloja kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä toimisto-, hotelli-, ravintola- ja liiketiloja.

– Se yksi tila, jossa alakulttuureita on ollut. Miksi sen päälle pitää rakentaa? Siinä arvotetaan, mikä on tärkeää, Markkanen sanoo.

Tältä Suvilahdessa näyttää nyt.

Kolmikosta tuntuu, ettei kaupunki ymmärrä, miten vaihtoehtoiset kulttuurit toimivat. Ne vaativat vapaata tilaa ja syntyvät orgaanisesti, eivät käskystä. Kaupunki omistaa tyhjillään olevia tiloja, joista alakulttuurit voisivat hyötyä. Suvilahti-aktivistien mukaan ihmiset alkavat vallata näitä tiloja, koska kaupungilla ei ole tahtotilaa antaa niitä edes väliaikaiseen käyttöön.

– Anarkistit tekevät sen, mitä kaupungilla ei ole pokkaa tehdä. Ottavat tilat haltuun, Markkanen sanoo.

Hänen mielestään tällaisten tilojen antaminen vapaaseen käyttöön tuottaisi enemmän arvoa kuin niiden jättäminen rapistumaan ennen mahdollista purkua.

” Paikkana Suvilahdessa ei tarvitse tehdä mitään. Mua piinaa sellainen tehokkuusajattelu, että aina pitäisi olla hyödyllinen.

Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori Sofia Laineen mukaan omaehtoisen toiminnan arvoa on vaikea mitata. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että moninaisen toiminnan salliva kaupunkitila lisää kaupunkilaisten hyvinvointia.

Sara Särkän mielestä alakulttuurien arvoa ei ymmärretä. Esimerkiksi rap on alakulttuuri, joka on valtavirtaistunut ja nostanut taloudellista arvoaan.

Suvilahti-aktivistit uskovat, että uutta ja kiinnostavaa syntyy ennemmin itse tehdyissä skeittipuistoissa kuin jättimäisissä kaupallisissa viihdekeskuksissa. Ines Särkän mielestä ilmaisia tiloja tarvitaan siihen, että asioita voi tehdä oman mielensä mukaan.

– Tällaisten tilojen vähentämisestä tulee sellainen olo, ettei vaihtoehtoiset elämäntyylit kuulu kaupunkiin, Sara Särkkä sanoo.

Suvilahti ja Kalastama, rosoinen ja moderni,

Suvilahden tapauksessa viihdekeskus edustaa niin sanottua tiukkaa tilaa, jonka toiminta on ennalta suunniteltua. DIY -skeittiparkki edustaa taas väljää tilaa, jossa käyttäjän toimintaa ei ole ennalta määrätty.

Kahden erilaisen kaupunkitilan välillä on jännite, joka välittyy Suvilahtea koskevista keskusteluista, Laine sanoo.

– Lajina skeittaaminen on helppo ymmärtää liikuntana, mutta Suvilahti DIY edustaa monipuolista kulttuuri- ja yhteistoimintaa. Miten käy jatkossa yhdessä tekemiselle ja olemiselle? Laine pohtii.

Sara Särkkä koki nuorempana, ettei hän mahtunut yhteiskunnan tarjoilemaan muottiin. Suvilahdesta hän löysi oman yhteisön. Siellä hän näki vaihtoehtoisia elämäntyylejä perinteiselle kahdeksasta neljään -työskentelylle. Nykyään hän tekee töitä graafisena suunnittelijana ja taiteilijana työllistäen myös muita ihmisiä.

– Paikkana Suvilahdessa ei tarvitse tehdä mitään. Mua piinaa sellainen tehokkuusajattelu, että aina pitäisi olla hyödyllinen. Mutta täällä on kuitenkin vapaus, jos tulee fiilis olla tuottava ja tehokas, niin go for it! Sara Särkkä sanoo.

Nuoret eivät ole rakentamista vastaan, vaan ymmärtävät, että Suvilahti Event Hubin tarjoamalle keikkapaikallekin on tarvetta. He eivät kuitenkaan koe järkeväksi, että viihdekeskus rakennetaan olemassa olevan kulttuurin kustannuksella.

Viihdekeskuksen yksi idea on, että sen toimistoissa aloittelevat ja kokeneet alan tekijät kohtaavat. Todellisuudessa aloittelevilla artisteilla ei usein ole varaa maksaa kalliita vuokria, valokuvausstudiota parhaillaan etsivä Markkanen sanoo.

– Kuuluuko kaupunki asukkaille vai kiinteistöfirmoille? Tuntuu, ettei kaupunkia rakenneta enää sen asukkaille, Markkanen sanoo.

Sofia Laineen mukaan kaupallisissa keskuksissa oletetaan, että on varaa maksaa lipuista ja muista tuotteista. Muutamankin euron maksu pääsylipusta tai muista tuotteista voi olla etenkin nuoria ja lapsia helposti poissulkeva asia.

Näin Mikko Leppilampi vastaa Mikko Leppilampi on tunnettu näyttelijä, juontaja ja laulaja. Mikko Leppilampi on Suvilahti Event Hub -hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Hän korostaa, etteivät he ole yksin vastuussa päätöksenteosta rakentamisen taustalla. Siitä päättää Helsingin kaupunki. Siitä huolimatta Leppilampi ihmettelee hankkeen ympärillä käytävää kriittistä keskustelua. Hänen mielestään useita asioita on ymmärretty väärin. Leppilampi vastaa puheluun esittämällä alkuun itse kysymyksen: – Onko hyvä asia, että Suvilahdessa pysyy tapahtumat ja kulttuuri? Onko hyvä asia, että kaupungin ensin suunnittelema kaava saatiin muutettua? Hän viittaa aiempaan kaavasuunnitelmaan, jossa tontille olisi rakennettu toimistotiloja. Leppilammen mukaan kaavamuutosprosessin myötä skeittaus ja vaihtoehtokulttuurit saivat toiminnalleen tällä sijainnilla viisi vuotta lisäaikaa. Kaupunki osoitti skeittiparkille uuden paikan, jonka rakentamista ja toimintaa myös tuetaan rahallisesti. –Alueelle on tehtävä jotain, jotta siellä voidaan toimia ympäri vuoden. Ettei se jää vaan tyhjilleen, Leppilampi näkee. Leppilampi korostaa, että Suvilahti Event Hub tulee tontille, jossa ei ole nyt mitään. Itse rakennus ei siis mene skeittirampin päälle, vaan skeittiparkin kohdalle on kaavoitettu tie. – Meidän hankkeella ei ole sinänsä mitään tekemistä parkin purkamisen kanssa. – Ollaan osaltamme yritetty, että skeittiparkki voisi jäädä siihen. Leppilampi huomauttaa, että puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta katsottuna Suvilahti Event Hub on Helsingiltä huono sijoitus, jos mietitään, millä muilla tavoin neliöt olisi myös voitu hyödyntää. – Kulttuuripääomaltaan sijoitus on kuitenkin tärkeä, eli tämä on hienoa kaupunkisuunnittelua, Leppilampi sanoo. Koska alueelle halutaan jättää kulttuuri ja tapahtumat, Leppilammen mukaan toteutettavana on periaatteessa ”mahdoton” yhtälö. – Miten saadaan uskottava ja taloudelliset kriteerit täyttävä kiinteistöhanke, joka tukee tavoiteltua identiteettiä? Ratkaisun löytäminen vaati Leppilammen mukaan kymmenen vuotta. Paikalla täytyy olla majoitusta ja toimitiloja. Sitten tulee tapahtuma-venue ja sen oheistilat. – Tietynlaiseen markkinalakiin kuuluu, että sijoittajien täytyy saada hankkeilleen vastinetta. Muuten menot maksettaisiin verorahoista, niin kuin konserttisalit ja urheiluhallit yleensä, Leppilampi perustelee hankkeen suuruutta. – Eikö ole hienoa, että kerrankin joku on valmis sijoittamaan tällaiseen kulttuuritoimintaan, eikä tätä rahoiteta verottajan kukkarosta? Leppilampi kysyy. Mikko Leppilampi on ihmetellyt hankkeen ympärille virinnyttä negatiivista uutisointia. Hän kokee, että suuri osa hanketta kritisoivista ihmisistä ei ota selvää asiasta, vaan ainoastaan reagoi ja maalailee kuvia kauppakeskuksista tai betonihelveteista. Hänen mukaansa tietoa on ollut hyvin saatavilla. – Tässä on vielä tällainen kohteena oleva lärvi, joka vastaa kysymyksiin. Mutta sitä ei valitettavasti haluta kuulla. Leppilampi suhtautuu Suvilahden ympärillä käytävään piikikkääseen keskusteluun selvästi tunteella itsekin. Hänen mukaansa hankkeesta on kuitenkin tullut paljon kiittävää palautetta siitä, että hankkeen myötä alueelle jäävät kulttuuritapahtumat. – Totta kai on harmi, että kaupungin strategiat, maaperän putsaukset ja muut pakottivat skeittiparkin purkamiseen. Hienoa tässä kuitenkin on se, että prosessin myötä parkille osoitettiin uusi pysyvä paikka ja siihen kaupungin täysi tuki. Ne kaikki vuodet, kun DIY-parkkia on tehty, saivat aikaan sen, että parkin merkitys noteerattiin kaupungin päätöselimissä asti kirjallisesti. Suvilahti Event Hubin on tarkoitus olla tulevaisuudessa Pohjoismaiden vetovoimisin ja monipuolisin tapahtumapaikka. Se on toki eri asia, että onko luvattu uusi parkki siistiä tai punk. Sen Leppilampi ymmärtää. Mutta hänestä kritiikki on mennyt jo maalittamisen puolelle. – Se, että joku huutaa ja pitää perkeleenä tällaista kulttuurihanketta, joka mahdollistaa alueella tapahtumat, on todella perseestä. Anteeks, että sanon näin, mutta se on tosi väärin. Häntä turhauttavat eniten kovat kannanotot anonyymeiltä ihmisiltä, joilla ei ole mitään tekemistä itse parkin kanssa. – Ne mitätöivät ensinnäkin sen asiallisen ja rakentavan keskustelun, mitä asiasta käydään, sekä samalla hankkeen ympärillä olevien elinkeinot ja sen hyvän, mikä tuonne on tulossa. – Toivon, että tämän puolen vilpittömyys kuullaan. Leppilampi kertoo tehneensä ryhmineen tiivistä yhteistyötä hankkeen aikana Suvilahden nykyisten ja tulevien eri toimijoiden kanssa. Hänen mukaansa kaikki ovat olleet tyytyväisiä siihen, että vuorovaikutusta on ollut. Vuosikymmenestä toiseen käydään samankaltaisia keskusteluita, kun omaehtoisesti rakennettuja kulttuuritiloja puretaan. Leppilampi uskoo, että alakulttuurit löytävät lopulta aina uuden paikan. – Eihän seuraava sukupolvi tule pyörimään siellä, missä heidän mutsit ja faijat ovat rakentaneet. Ei se toimi niin. Leppilammen mielestä ei ole realismia, että kaupungin koneisto yhtäkkiä peruuttaisi ja päättäisi, että laitetaan verorahoilla koko alue uusiksi. Niin, että sinne saisi tulla ja tehdä mitä haluaa, ilman sääntöjä. – Alakulttuurien toimintaan kuuluu, että ollaan jotain vastaan. Se kehittää näitä kulttuureita, kun kohteita vastaan peilataan. Ei siinä ole ongelmaa. Leppilampi korostaa, että tapahtuma-areena on muokattavissa käyttötarpeen mukaan. – Koko kenttä on avoinna joka päivä, paitsi silloin kun siellä on jonkun kapitalistisen markkinatalouden riistofestarit, Leppilampi sanoo ironisesti. Haastattelun jälkeen Leppilampi olisi halunnut muuttaa yllä olevaa kommenttiaan, koska epäili, ettei ironia avaudu oikein.

Suvilahden tapaus on sytyttänyt keskustelun kaupunkitilasta laajemminkin.

Sosiaalisessa mediassa on nostettu tikunnokkaan muitakin kaupungin päätöksiä, jotka mahdollistavat toinen toistaan suuremmat rakennukset. Esimerkkejä Helsingistä ovat Suvilahti Event Hubin ohella Redin ja Triplan kauppakeskukset, viihdeareena Helsinki Garden.

Tee-se-itse-kulttuurin paikat taas vähenevät yksi kerrallaan: kulttuuritalo Nosturi, nuorisokulttuurin tapahtumapaikka Lepakko, viimeisinä vuosinaan vapaana toiminut kaupunkitila makasiinit ja nyt osa Suvilahdesta. Myös Lapinlahteen on ehdotettu suurta hostellia.

” Se yksi tila, jossa alakulttuureita on ollut. Miksi sen päälle pitää rakentaa? Siinä arvotetaan, mikä on tärkeää, Markkanen sanoo.

Havainnekuva Suvilahti Event Hubista.

Monet nuoret kaupunkilaiset pelkäävät, että kaupunki on tulevaisuudessa täynnä lasikeskuksia ja tornitaloja, joiden välillä ei ole mitään nähtävää ja koettavaa. Mikko Leppilampi nostaa esiin, että rakennus on puuta. Keskustelu on kulminoitunut Suvilahti Event Hubiin, koska projekti on nyt ajankohtainen ja ilmiön ytimessä.

– Suvilahden skeittiparkin kaltaisten tilojen kadottaminen tuntuu siltä, ettei munlaisille ihmisille ole tilaa kaupungissa, Sara Särkkä sanoo.

– Mitä Helsingin sloganin ”rakennetaan maailman toimivin kaupunki” takana oikeasti tapahtuu? Mikä on toimiva ja kiinnostava kaupunki? Markkanen pohtii.

Helsingin kaupunki on tviitannut aiheesta näin: ”Kehitämme Suvilahtea entistä paremmaksi tapahtuma-alueeksi. Rakentamisen jälkeen Suvilahdessa järjestetään ympäri vuoden sisä- kuin ulkotapahtumia kirpputoreista festivaaleihin.”

Helsingin kaupunki on luvannut, että skeittipuistolle osoitetaan korvaava sijainti lähialueelta. Nuorista aikuisista korvaava paikka tuntuu lohdutuspalkinnolta, jolla yritetään pitää heidät tyytyväisinä.

– Nyt kun me ollaan saatu jotain, niin ihan kuin ei olisi enää oikeutta ”kitistä”, Sara Särkkä viittaa Ylen Aamu-tv:n Jälkinäytös-osiossa 4.5. sanottuun kommenttiin.

Ohjelmassa toimittaja kysyy haastateltavilta, miksi merkittävä osa kulttuuripiireistä ei ilahtunut Suvilahti Event Hub -hankkeen etenemisestä. Siihen toimittaja ja kriitikko Oskari Onninen vastasi näin:

– Siis moni asia nykymaailmassa on tyhmää, mutta se, että tästä asiasta kitistään tällä volyymilla, on ihan poikkeuksellisen tyhmää.

Suvilahti on ollut alunperin voima- ja kaasulaitos. Alueen maaperä on saastunut merkittävästi kuluneen vuosisadan aikana. Sosiaalisessa mediassa skeittiparkin purkamista on perusteltu paljon maaperän saasteilla.

Skeittiparkin kohdalta maaperän saastuneisuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Skeittiparkin alue puhdistetaan, koska asemakaavassa siinä on tie. Helsingin kaupungilla kaavan muutos ja rakentaminen ovat pääasiallisia syitä pilaantuneen maan puhdistamiseen.

Maata puhdistetaan vain harvoin ainoastaan terveysperäisten vaikutusten vuoksi. Ilta-Sanomille maaperän saastuneisuudesta kertoi Johanna Hytönen, joka on Helsingin kaupungin rakentamiskelpoisuus­tiimissä.

Nykyistä käyttötarkoitusta varten maata ei tarvitse puhdistaa, kun puhutaan Suvilahden skeittiparkista.

Suvilahti Event Hubin hankkeen vastustamista varten on luotu Telegram-ryhmä, jossa on yli tuhat jäsentä. Jäsenten viesteistä välittyy huoli ja hämmennys siitä, mitä kaupunki pitää arvokkaana.

Sunnuntaina järjestettävä mielenosoitus jää tuskin viimeiseksi. Markkanen ja Sara Särkkä kertovat, että kesän aikana Suvilahdessa on tarkoitus järjestää sen kulttuurin mukaista toimintaa ja mielenilmauksia. Tavoite on suojella Suvilahtea, mutta katsoa myös tulevaisuuteen.

Skeittarit ovat tehneet töitä Suvilahti DIYn säilyttämiseksi jo pitkään. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin, että skeittarit sanovat hävinneensä taistelun. Myös IS:n haastattelema kolmikko uskoo, että skeittipaikka saattaa kadota.

– Siksi mulla on sellainen olo, että haluan nyt reagoida siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jos mulle nyt sanotaan, että kitisen turhaan, kun tää on jo päätetty, niin haluan nyt kitistä sitten siitä, mitä ei ole vielä päätetty, Sara Särkkä sanoo.

Hän toivoo, että tapaus Suvilahti voisi muuttaa tapaa, jolla kaupunkitilasta keskustellaan julkisuudessa.

– Haluaisin, että keskustelukulttuuri tällaisten hankkeiden ympärillä olisi toisia kunnioittavaa. Jos joku haluaa kritisoida, niin siihen vastattaisiin konkreettisesti. Haluaisin, että muillakin kuin tohtoreilla olisi tilaa keskustella, Sara Särkkä sanoo.

Markkanen uskoo, että Suvilahti Event Hubia vastustavat kaupunkilaiset saattavat turvautua jopa kansalaistottelemattomuuteen viimeisenä keinona.

– Matalan kynnyksen tiloja, ei samppanjan juomista, kiitos, Sara Särkkä toivoo.