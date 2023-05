Suomen yllä on käynnissä tiukka taisto – tällainen on loppuviikon sää

Lähipäivinä suuressa osassa maata hätyytellään 20 asteen rajaa. Mainiot kelit jatkuvat todennäköisesti ainakin ensi viikon alkuun.

Korkeapaine hellii Suomea lähipäivinä. Koko maassa on suhteellisen poutaista ja lämpötilat ovat kesäisiä.

Esimerkiksi Helsingissä on vielä puolen viikon maissa noin 15 astetta, mutta viikonlopuksi lämpötila nousee lähes 20 asteeseen.

– Sää pysyy tavanomaisena tai hieman tavanomaista lämpimämpänä ajankohtaan nähden, päivystävä meteorologi Anniina Korpinen Ilmatieteen laitokselta kuvailee.

Helsingin Roihuvuoren kirsikkapuistossa nautitaan kevätsäästä.

Lämpötiloissa on nousevaa trendiä. Suuria harppauksia ei tapahdu, mutta erityisesti loppuviikosta on t-paitakelit. Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

– Viikonloppuna varsinkin maan etelä- ja keskiosissa mennään monin paikoin 20 asteen tuntumaan. Paikoittain päästään ylikin, 21 asteeseen.

Sunnuntai on Korpisen mukaan viikon selkeästi lämpimin päivä. Silloin Suomen eteläosassa ollaan hyvin kattavasti 20 asteen tienoilla.

Lue lisää: Sää lämpenee – loppuviikosta nähdään jopa 21 astetta

Vielä keskiviikkona ja torstaina osassa maata on heikkoja sateita ja pilvistä. Loppuviikon aikana suurimmassa osassa Suomea sää on kirkas, vaikka ohuita yläpilviä esiintyy.

– Pääasiassa ollaan keski- ja yläpilvissä. Aurinko siis kuultaa läpi erityisesti maan etelä- ja keskiosissa, vaikka taivas ei täysin pilvetön olisikaan, Korpinen sanoo.

Aurinko on hellinyt helsinkiläisiä keskiviikkona.

Risteilyasiakkaat nauttivat keskiviikkona Helsingin keleistä.

Korpinen kertoo mainioiden säiden johtuvan Suomen itäpuolelle asemoituneesta korkeapaineesta. Korkeapaineen ansiosta Suomen länsipuolella olevat epävakaat sadealueet eivät pääse maamme ylle.

– Merkittävistä muutoksista ei ole nyt merkkejä. Todennäköisesti ensi viikon alkukin jatkuu poutaisena.

Hellivätkö t-paitakelit, sujuvatko puutarhan kevättyöt? Lähetä meille kuva aurinkoisista kevätaskareista Whatsappin kautta numeroon 0406609019!