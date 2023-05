Saavutettu verohyöty on noin kaksi miljoonaa euroa.

Tulli kertoo tutkivansa rikoskokonaisuutta, jossa Suomeen on tuotu laittomasti noin kuusi miljoonaa savuketta viime vuoden maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana.

Laittomasti maahan tuoduista savukkeista ei ole tehty maahantuonti-ilmoituksia eikä niistä ole maksettu veroja. Saavutettu verohyöty on noin kaksi miljoonaa euroa.

Savukkeet on tuotu Suomeen Virosta ja Latviasta. Esitutkinnan aikana on Suomessa ja Virossa otettu kiinni viisi ihmistä, joista neljä on ollut tutkinta­vankeudessa.

Tulli on tutkinut tapausta törkeänä veropetoksena ja laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä. Esitutkinta on valmistumassa, ja asia siirretään syyteharkintaan.