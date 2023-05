Sää lämpenee – loppuviikosta nähdään jopa 21 astetta

Korkeapaine hellii Suomea.

Keskiviikkona aamulla lähes koko maassa on puolipilvistä tai pilvistä. Etelässä ja lännessä sää muuttuu päivän mittaan aurinkoiseksi, vaikka paikoin on edelleen ohutta yläpilveä. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on päivällä runsasta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee jokunen sadekuuro, ja Lapin yli liikkuu vesisateita itään.

Lounaanpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Päivälämpötila on 14–19 astetta, Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa laajalti 7–13 astetta.

Torstaina sää on pääasiassa aurinkoinen ja poutainen. Lapissa pilvisyys vaihtelee, ja Keski- sekä Pohjois-Lappiin leviää iltapäivästä alkaen vesisateita. Lännenpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja puuskaista, Lapissa heikompaa.

Lämpötila on päivällä 15–20 astetta, Kuusamon tienoilla sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa 10–16 astetta. Rannikoilla ja Kilpisjärven tienoilla on paikoin muuta ympäristöä viileämpää.

Perjantaina pilvisyys vaihtelee pohjoisessa, muuten on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lännenpuoleinen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuulee heikommin luoteesta.

Päivällä lämpötila on 16–21 astetta, Lapissa ja Kuusamon seudulla 10–15 astetta. Rannikoilla ja Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.