Nämä yksityis­kohdat saivat poliisin epäilemään nuoria miehiä jengiläisiksi – tällainen on RK-98 ja sen johtajaksi väitetty ”Nizzy”

Poliisin esitutkintamateriaali paljastaa, miten itähelsinkiläiseksi katujengiksi väitetty porukka sai nimensä, ja missä heidän epäillään kokoontuneen. Lukuisat pienet yksityiskohdat saivat viranomaiset epäilemään, että nuoret miehet ovat osa järjestäytynyttä rikollisryhmää.

Lokakuun 2021 ensimmäisenä päivänä hätäkeskus sai useita soittoja Vuosaaressa kuulluista laukauksien äänistä. Puheluita oli tullut Meri-Rastilasta, Harustien ympäristöstä.

Ulkona oli nähty mies, joka juoksi kovaa vauhtia karkuun toisia miehiä. Outoihin ääniin havahtuneet ihmiset olivat kuulleet, kuinka hänen peräänsä huudettiin englanniksi tappouhkauksia.

Ennen ampumavälikohtausta mies oli tiettävästi ollut omassa soluasunnossaan erään naisen kanssa. Naisen mukaan mies oli saanut noin kello 21.30 aikaan puhelinsoiton, jonka jälkeen hän oli lähtenyt pihalle.

Asuntoon mies palasikin naisen mukaan linkuttaen verta vuotavaa jalkaa.

– They had a gun, mies oli naisen mukaan sanonut.

Paikalle tullut poliisipartio tapasi Harustie 7:ssä sijaitsevassa kohteessa miehen, jonka vasemmassa nilkassa oli ampumavamma.

Miehen mukaan häntä olisi ammuttu tupakasta alkunsa saaneen riidan ja nyrkkitappelun päätteeksi. Riidan toiset osapuolet olivat hänelle ainakin jollain tapaa ennestään tuttuja. Mies oli poliisin mukaan todella kiihtynyt, eikä hän heidän nähdäkseen halunnut tai osannut juurikaan selvittää asiaa.

Poliisi alkoi tutkia tapausta tapon yrityksenä.

Poliisi etsi epäiltyä Vuosaaressa lokakuussa 2021.

Harustieltä lokakuun 2021 ampumavälikohtauksen jälkeen pihalta löydetty hylsy.

Esitutkinnan aikana todennäköiseksi motiiviksi tarkentui tupakan sijaan selvittämätön 4 000 euroa koskeva velkasuhde. Rahaan liittyvistä erimielisyyksistä ja ampumisesta liikkui erään todistajan mukaan huhuja paikallisessa somaliyhteisössä.

Ammuttu mies oli jo aikaisemmin riidellyt ja viestitellyt velasta ampumavälikohtauksesta epäiltyjen kanssa.

Se, mistä velka tarkalleen ottaen oli syntynyt, ei poliisille selvinnyt. Selvänä se piti kuitenkin, että velka-asian viimeisin käänne oli miehen ampuminen Harustiellä.

Tapon yrityksen tutkinta osoittautui vasta alkusoitoksi. Helsingin poliisille valkeni, ettei kyse ollut yksittäisestä väkivaltarikoksesta, vaan taustalla näytti vaikuttavan isompi vyyhti.

Maaliskuussa 2023 poliisin epäilykset tulivat julki, kun tiedotustilaisuudessa kerrottiin uudesta itähelsinkiläisestä katujengistä.

Poliisi kertoi päässeensä jengin ja sen johtohahmon jäljille Vuosaaren McDonald’s-ravintolan pihassa kesäkuussa 2022 tapahtuneen toisen ampumaselkkauksen jälkeen. Kun poliisi selvitti johtohahmon liikkeitä tarkemmin, selvisi että häntä oli syytä epäillä myös Harustien ampumisesta lokakuussa 2021.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo esitteli katujengi-ilmiön tilannekatsausta Helsingissä maaliskuussa 2023.

RK-98-nimistä jengiä ja ainakin osaa sen jäseniksi epäiltyjä koskevan laajan rikosvyyhdin käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa toukokuun alussa ja jatkuu kesäkuulle saakka.

Syytteet ovat raskaita: törkeitä huumausainerikoksia, tapon yritys, törkeän kiristyksen yritys, törkeitä ryöstöjä, törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.

”Case Kirahviksi” nimetyssä oikeudenkäyntien sarjassa syytettynä on toistakymmentä ihmistä. Toistaiseksi syytteistä on ehditty käsitellä vain osa.

Rikosvyyhdin käsittely jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa kesäkuulle asti. Kuva on otettu 11.5.2023.

Viranomaisille oli jo kesällä 2021 alkanut tihkua tietoja Vuosaaressa vaikuttavasta ryhmästä, johon linkittyviä ihmisiä oli syytä epäillä suhteellisen lyhyellä aikavälillä tapahtuneista vakavista rikoksista.

Porukan toimintaa vaikuttivat leimaavan erityisesti tekaistujen velkojen – niin kutsuttujen ”katusakkojen” – perintä, kiristäminen, väkivaltaa ja sillä uhkailu, sekä huumausainekauppa. Epäiltiin, että teoissa olisi ollut mukana myös ampuma-aseita.

Näytti myös siltä, että rikosepäilyjen asianomistajiin, eli oletettuihin uhreihin, oli pyritty vaikuttamaan. Poliisi tulkitsi, että itähelsinkiläistä ryhmää ja sen jäseniä suojattiin tällä tavalla rikosvastuulta.

Poliisin kuulemat ihmiset vaikuttivat pelkäävän puhumista. Jotkut vetosivat oman turvallisuutensa vaarantumiseen, jos he joutuisivat vastaamaan tiettyihin kysymyksiin. Osa todistajista saattoi poliisin mukaan jopa suoraan valehdella.

Esimerkiksi jo ennen Harustien ampumistapausta, syyskuussa 2021, Vuosaaressa Jauhajankujalla tapahtuneen epäillyn ryöstön uhri ei ollut kovinkaan halukas puhumaan viranomaisille.

Nuori mies oli soittanut lähes välittömästi tapahtuneen jälkeen itse hätäkeskukseen hengästyneen ja hätääntyneen kuuloisena. Hän kertoi päivystäjälle puukoista ja puukotuksella uhkaamisesta.

Myöhemmin poliisin kuulusteluissa ja toukokuussa 2023 pidetyssä vyyhdin ensimmäisessä oikeudenkäynnissä hän ei enää muistanut asioita tai halunnut kommentoida niitä.

Esitutkintamateriaalia Jauhajankadun tapauksesta syyskuulta 2021. Syyttäjän mukaan kolme miestä ryösti tuolloin autossa istuneen uhrin teräaseella uhaten. Teon epäillään liittyvän RK-98-katujengin toimintaan.

Lue lisää: Syyttäjä: Helsingin katu­jengin uhri istui autossa, kun vierelle ajoi kaksi autoa, sitten alkoi tapahtua – oikeudessa kuultiin hätä­puhelu

Vankilan seinään tehty töherrys, joka viittaa poliisin katujenginä pitämään RK-98-ryhmään. Vastaavankaltaisia kirjoituksia löytyi myös useita muita.

Jalkaan lokakuussa 2021 Harus­tiellä ammuttu mies kuitenkin kertoi poliisin ensimmäisessä kuulustelussa marraskuussa 2021 uskovansa, että häneen kohdistuneen teon taustalla vaikutti RK-98-nimellä tunnettu ryhmä.

Ryhmän nimeä oli hänen mukaansa toistettu ampumisen yhteydessä ja tekijöiden poistuessa paikalta. Myöhemmin mies olisi poliisin mukaan halunnut ”repiä” aikaisemman kuulustelu­paperinsa, koska antoikin sanojensa mukaan väärää tietoa.

Poliisin selvityksen perusteella kirjain­yhdistelmä RK viittaa Vuosaaressa sijaitsevaan Retkeilijänkatuun. 98-pääte puolestaan lienee peräisin Vuosaaren alueen postinumerosta.

Ryhmän nimellä on poliisin käsityksen mukaan pyritty osoittamaan jengin reviiriä ja sen hallintaa. Retkeilijänkadulla sijaitsevasta asunnosta poliisi otti myös yhden Harustien ampumisesta epäillyn miehen kiinni lähes vuosi tapahtuneen jälkeen.

Jonkinlaiseksi jengin kokoontumispaikaksi poliisi on katsonut Havukujalla sijaitsevan parkkialueen, joka on noin kilometrin kävelymatkan etäisyydellä Retkeilijänkadusta.

Parkkialue Vuosaaren Havukujalla, jota poliisi on pitänyt jengin kokoontumispaikkana.

Tältä Harustiellä näytti 10. toukokuuta 2023.

Katujengi on poliisin mukaan käyttänyt ryhmään viittaavaa tunnusta vaatteissaan, sosiaalisen median nimimerkeissään ja teksteissään, sekä musiikissa.

Poliisi tunnisti esimerkiksi erään rap-artistin kappaleiden sanoituksissa yhtäläisyyksiä rikoksiin, joista se epäili RK-98:n oletettuja jäseniä. Saman räppärin ja toisen artistin yhteisellä musiikkivideolla vaadittiin poliisin mukaan RK-98-jengiin liitettyjen henkilöiden vapautumista lainvoimaisista tuomioista.

” Kyl mummotkin pitää huivia.

RK-tekstillä varustettuihin huppareihin pukeutuneita henkilöitä musiikkivideon kuvauksissa.

Erään elokuussa 2022 Vuosaaren McDonald’silla tapahtuneen pahoinpitelyn kuulusteluissa poliisi kiinnostui kahden epäillyn samankaltaisesta vaatetuksesta. Heillä oli ollut pahoinpitelyn aikaan yllään samanlaiset huivit.

Epäiltyjen mukaan huiveihin ei kuitenkaan liittynyt mitään erikoista.

– Oltiin päivällä frendin musiikkivideossa, ne bandanat kuulu siihen musavideoon. Se sopi siihen fittiin, se näytti niin freshiltä, yksi heistä selitti.

– Kyl mummotkin pitää huivia, toinen puolestaan sanoi.

– Ei liittynyt mihinkään gang juttuihin. Ku poliisit epäilee kuitenkin sitä näissä asioissa, jotain jengijuttua.

Poliisilla oli pahoinpitelyyn liittyvissä kuulusteluissa myös hallussaan kuva, joka oli peräisin mainituista musiikkivideon kuvauksista. Kuvassa kahden henkilön takana olevalle seinälle on kirjoitettu kirjaimet ”RK”.

– Joku oli spreijannu sen jo ennen kuin me edes tultiin paikalle. Se oli jo siinä. Sä voit kattoa kamerast kuka sen on kirjoittanut, epäilty kuittasi.

Musiikkivideon kuvauksissa otetussa kuvassa näkyy seinälle spreijattu teksti ”RK”.

Samoissa pahoinpitelykuulusteluissa epäillyiltä kysyttiin mahdollisista kytköksistä espoolaiseen L-City -nimellä tunnettuun katujengiin, minkä he kiistivät jyrkästi.

L-City on ollut aiemmin uutisotsikoissa vihanpidostaan toisen katujengin, Milan Jaffin väitetysti johtaman Kurdish Mafian, kanssa.

Harustiellä ampumisen kohteeksi joutunut mies kertoi kuulustelussaan tietävänsä myös tekijöiden ”katunimet”.

– En tiedä heitä kunnolla, me vain kaikki pyörimme samoissa piireissä, eikä siellä kysellä ihmisten oikeaa nimeä, mies kertoi poliisille.

Ampuja oli miehen mukaan 24-vuotias toinen mies, jonka poliisi myöhemmin identifioi RK-98-ryhmän todennäköiseksi johtohahmoksi. Poliisin kuulusteluiden ja telekuuntelun perusteella johtohahmoa on kutsuttu ainakin lempinimillä ”Nasse” ja ”Nizzy”.

Jengin johtohahmoksi epäilty ”Nizzy”. Hupparissa lukeva ”RK” viittaa poliisin mukaan katujengiin, jota hän väitetysti johtaa. Poliisin käsityksen mukaan mies näyttää kuvassa jengin käsimerkkiä.

Lue lisää: Helsingin uusi katujengi­pomo petkutti Kelaa kuukausitolkulla ja sikaili liikenteessä – tämä hänestä tiedetään nyt

Nizzyyn kohdistuneiden tutkintatoimien kautta poliisi sai vahvistusta sille, että RK-98-niminen jengi todella olisi olemassa.

Nizzyn puhelimeen tehdyssä laite-etsinnässä löytyi kaikkiaan 12 henkilön yhteystiedot, joiden yhteydessä oli merkintä ”RK”. Itse hän selitti poliisille kirjainten tarkoittavan ”reilua kaveria”.

Kun Nizzy joutui tutkintavankeuteen, hän oli itse kirjoittanut Helsingin poliisivankilan seinään paljon puhuvan tekstin: "RK gang we run the east on foenem".

Vankeusaikanaan Nizzy oli poliisin mukaan myös ohjeistanut ”äijiään” hoitamaan pois ja etsimään epäiltyjen rikosten uhreja. Jengiläisten epäillään esimerkiksi uhanneen törkeän kiristyksen uhria ”sakolla”, mikäli hän ei peru tekemäänsä rikosilmoitusta.

Lue lisää: 24-vuotias jengipomo toimi vielä vankilasta käsin – poliisi tiedotti Helsingin katujengeistä

Vankilassa ollessaan Nizzy laati poliisin mukaan yksityiskohtaisen suunnitelman toisen miehen ampumisesta. Taustalla oli poliisin käsityksen mukaan miehen velka Nizzylle, jota oli yritetty periä myös miehen lähipiiriltä.

Mies kertoi myöhemmin poliisille muun muassa sen, että hänen ohitseen ajoi joulukuussa 2022 Hakaniemessä auto, josta käsin oli huudettu hänen kuolevan, kunhan Nizzy ”pääsee pois”.

” Poliisit yrittää kuulemma tehä jotain RK-jengiä. Sen tiedän, ettei mun perse ole mihinkään osallisena.

Poliisin rikoksista epäiltyinä kuulustelemista miehistä tai muista todistajista monellakaan ei näytä olleen tietoa mistään katujengistä.

Syyskuun 2021 epäillyn törkeän ryöstön tutkinnassa poliisi näytti epäillyille autossa kuvattua videota. Videolla näkyi, kuinka nuori mies piirsi machete-veitsellä ikkunaan kirjaimet ”RK”.

– Ei mitään hajua. Ton saman jutun takia te ootte kiusannu meitä ihan vitusti, totesi yksi epäilty.

– Poliisit yrittää kuulemma tehä jotain RK-jengiä. Sen tiedän, ettei mun perse ole mihinkään osallisena, hän jatkoi.

Muun muassa lokakuun 2021 Harustien ampumiseen liittyvissä kuulusteluissa jengistä ja sen olemassaolosta kysyttiin suoremmin – myös itse johtohahmoksi epäillyltä Nizzylta. Hän ei sanojensa mukaan tiennyt alkuunkaan, mistä poliisi puhui.

– Mitä RK sinulle merkitsee? Poliisi kysyi erään Nizzyn kuulustelun aikana.

– Rakkautta kaikille, hän vastasi.