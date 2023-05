STT:n tietojen mukaan ryhmä on vaikuttanut Vuosaaren alueella. Poliisi pitää jengin johtohahmona 24-vuotiasta miestä.

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään itähelsinkiläiseen katujengiin liittyvä oikeudenkäynti. Tänään oikeudessa käsitellään syytettä törkeästä ryöstöstä ja loppuviikolla tapon yrityksestä.

Oikeudenkäynti kestää tällä tietoa kesäkuun alkuun saakka. Lopuissa syytteissä on kyse muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Syytteessä on kaikkiaan 18 ihmistä. Epäillyt ovat parikymppisiä. Syyttäjä katsoo asiaa tutkineen poliisin tavoin, että rikoksista epäilty ryhmä on katujengi. STT:n tietojen mukaan ryhmä on vaikuttanut Itä-Helsingissä Vuosaaren alueella, ja sen nimi viittaa muun muassa kyseisen alueen postinumeroon.

Helsingin poliisi avasi ryhmää koskevaa tutkintaa maaliskuussa pitämässään tiedotustilaisuudessa. Tuolloin kerrottiin, että epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2021–2022. Poliisin käsityksen mukaan ryhmän johtohahmo on 24-vuotias mies. Hän on edelleen vangittuna ja nostettujen syytteiden perusteella epäilty päätekijä kokonaisuudessa.

Poliisi on kertonut, että kokonaisuus liittyy kesällä 2022 Vuosaaren McDonald'silla tapahtuneeseen ampumiseen. Asiassa tuomittiin vankeuteen 24-vuotias, jengin johtohahmona pidetty mies. Hän sai tuomion laittomista uhkauksista. Tuomio ei ole lainvoimainen.