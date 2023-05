Timo Kangastie nousi julkisuuteen Ukrainan pakolaisten pyyteettömänä pelastajana. Ilta-Sanomien selvityksessä hänen taustaltaan paljastui taloussotkuja ja syytöksiä pakolaisnaisten epäasiallisesta kohtelusta. Kangastie kiistää jyrkästi väitteet asiattomuuksista.

Video on kuvattu pimeään aikaan Tallinnan-lautan kannella. Timo Kangastie aloittaa heiluttamalla iloisesti kohti kameraa.

– Moi, moi!

Kangastie asettuu kameran eteen kaulakkain toisen miehen kanssa.

– Me ollaan menossa Ukrainaan, Kangastie aloittaa.

– Syvälle Ukrainaan, toinen mies painottaa ennen kuin Kangastie jatkaa:

– Sotatoimialueelle hakemaan bussin täydeltä lapsia turvaan. Auta meitä. Me tarvitaan polttoainerahaa, me tarvitaan laivalippuun rahaa että me päästään takaisin Suomeen, ja auta ennen kaikkea Ukrainan lapsia.

– Slava Ukraini!

Videon oheen on liitetty rahankeräysluvan tunnus, tilinumero ja MobilePay-numero. Viimeksi mainittu ohjaa rahat Kangastien henkilökohtaiselle tilille.

Kangastie julkaisee videon Operaatio Timon Facebook-sivulla.

Videon lähde: Operaatio Timon Facebook-sivut

Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan synnytti Suomessa valtavan auttamisen halun. Kaikille ei riittänyt pelkkä lahjoitusten tekeminen ammattilaisten välityksellä. Osa halusi viedä itse avun perille ja hakea pakolaisia turvaan.

Syntyi sekalainen joukko tavarankerääjiä ja pakolaiskuskeja, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta avustustyöstä. Useimmilla oli kuitenkin motiivina aito halu auttaa.

Jyväskyläläinen Timo Kangastie, 35, on ollut yksi näkyvimmistä yksityisistä suomalaisista auttajista. Hän on kertonut suurissa suomalaisissa tiedotusvälineissä avustustyöstään ja maininnut, kuinka sai potkut työstään avustustoimintansa takia.

Tarkkaa tietoa Kangastien tuomien pakolaisten määrästä ei ole. Hän on itse kertonut tehneensä 28 avustusmatkaa ja tuoneensa Suomeen 2 300 pakolaista ”Operaatio Timon” nimissä.

Koko totuus ei ole näkynyt julkisuudessa. Esimerkiksi maanantaina 8. toukokuuta Kangastie sai sakkotuomion laittomasta uhkauksesta. Hän oli uhannut ampua henkilön, joka peri Kangastieltä avustusmatkalla syntyneitä kulujaan.

Timo Kangastie Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella 8. toukokuuta 2023.

Ilta-Sanomat tutki Operaatio Timon toimintaa ja Kangastien taustoja sekä haastatteli useita Kangastien entisiä kumppaneita. Osa haastatelluista esiintyy tässä jutussa omalla nimellään, osa halusi kertoa tiedoistaan anonyymina. Kaikkien henkilöys on Ilta-Sanomien tiedossa. Haastateltavia on yhteensä kymmenen, ja he ovat olleet mukana toiminnassa erilaisissa rooleissa.

Selvityksessä paljastui hämäriä rahankeräystapoja, palaneita siltoja entisten yhteistyötahojen kanssa ja syytöksiä pakolaisnaisten asiattomasta kohtelusta. Kangastiellä on myös kymmenien tuhansien eurojen ulosottovelat, jotka periytyvät jo ajalta ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaan.

Helsinkiläisen Anna Niskasen äiti on kotoisin Ukrainasta, ja hänen toinen äidinkielensä on venäjä. Viime vuoden pääsiäisenä Niskanen lähti Operaatio Timon vapaaehtoiseksi tulkiksi Ukrainaan.

Epäilykset heräsivät jo menomatkalla.

– Oltaisiinko oltu Liettuassa, kun ei ollut tarpeeksi polttoainetta bussissa, Niskanen muistelee.

– Jonkun Suomesta piti siirtää rahaa erään kuskin tilille, ja sitä ei vain tullut. Lopulta jonkun piti vain maksaa, ja rahat piti saada Timolta myöhemmin.

Pahempaa oli kuitenkin edessä. Kun retkikunta saapui Lviviin, Niskasen mukaan Kangastie yritti saada häntä nukkumaan samaan hotellihuoneeseen kanssaan ja vitsaili tämän hieromisesta.

– Sitä vähän väännettiin siinä. Siinä oli kaksi naispuolista bussikuskia mukana, ja toinen heistä sanoi tiukasti, että Anna tulee meidän kanssamme nukkumaan. Olin toki itsekin sitä mieltä. Siitä jäi minulle aika ikävä maku suuhun.

Useat Ilta-Sanomien haastattelemat henkilöt kertovat, että Kangastiellä oli tapana vaatia naispuolisia tulkkeja jakamaan huoneensa kanssaan.

Kangastie myöntää asian olevan totta.

– Se johtuu siitä, että mulla soi puhelin koko ajan. He ovat tulkanneet minulle, hän selittää.

– En mä osaa puhua ukrainaa. Olen aina antanut tulkille puhelimen.

Kangastie myöntää, että yhteisistä hotelliyöpymisistä ei ole sovittu tulkkien kanssa ennen matkaa.

– Ei ole ollut tarkoitus yöpyä monestikaan.

Videon lähde: Operaatio Timon Facebook-sivut

Niskanen koki Kangastien kohdelleen myös pakolaisnaisia toisinaan asiattomasti. Niskanen ei muun muassa halunnut kääntää kaikkia Kangastien kertomia vitsejä. Niskasen mukaan myös fyysistä lähentelyä tapahtui.

– Timo meni välillä istumaan jonkun syliin. Minun silmiini se ei ole kovin sopivaa etenkään tällaisessa tilanteessa. Oli myös ulkona tilanteita, joissa Timo nappasi jonkun tanssimaan, Niskanen sanoo.

Niskanen toteaa, etteivät pakolaisnaiset valittaneet hänelle Kangastien käytöksestä. Toisaalta hän myös pohtii, onko autettavilla uskallusta valittaa auttajastaan.

Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut pakolaisia, jotka olisivat kokeneet Kangastien ahdistelleen. Operaatio Timon Facebook-sivuilla useat kommentoijat sen sijaan kiittävät lämpimästi Kangastien avusta.

– Ukrainalaiset arvostavat tukeasi ja apuasi näinä vaikeina aikoina, Facebookissa kommentoidaan kyrillisin kirjaimin.

– Kiitos kaikesta hyvästä, mitä teet meidän ukrainalaisten eteen, toinen kirjoittaa.

Videon lähde: Operaatio Timon Facebook-sivut

Niskanen sai tarpeekseen Operaatio Timosta yhden matkan jälkeen. Keravalainen Janne Tammisalo osallistui seitsemälle matkalle kuljettajana. Hän puhuu Kangastien käytöksestä naisia kohtaan suorin sanoin.

– Kohtelu oli hyvin valikoivaa. Naisia kohdeltiin naamakertoimen perusteella. Paluulaivalla Tallinnasta Helsinkiin osa saattoi saada ruokailun, osa ei.

Tammisalo kokee, että Kangastie hyödynsi valta-asemaansa ja naisten kiitollisuudentunnetta. Tammisalon mukaan Kangastie olisi kosketellut naisia tavalla, joka ei Tammisalon mielestä ollut sopivaa.

– Hän teki läheisyyttä heidän kanssaan. Se ei aina ollut välttämättä heidän mieleensä niin paljon.

Miksi Tammisalo ei sitten lopettanut yhteistyötään aikaisemmin, vaan teki Tammisalon kanssa monta matkaa?

– Mielessä kävi useasti.

Hän kertoo kuitenkin kokeneensa suurta auttamisen halua.

Timo Kangastie ja Janne Tammisalo kävivät yhdellä avustusmatkoista Harkovassa. Tammisalo irtautui myöhemmin Kangastien operaatiosta.

Lähes kaikki Ilta-Sanomien haastattelemat Kangastien avustusmatkoille osallistuneet henkilöt kertoivat hänen lähennelleen pakolaisnaisia.

Kangastie itse myöntää tanssittaneensa naisia ja poseeranneensa kuvassa pakolaisen sylissä. Osa matkoilla mukana olleista väittää Kangastien pyrkineen intiimeihin suhteisiin naisten kanssa.

– Mitään intiimimpää ei ole matkan aikana tapahtunut, Kangastie sanoo.

Hän kieltää lähentelysyytökset jyrkästi.

– Olen matkan aikana pelleillyt ja esittänyt pelleä, siellä leikkinyt niiden kanssa. Ukrainalaiset itse sanoivat, että hyvä, että olen tavallaan heitä tsempannut sodasta pois. Se, että siitä aletaan vääntää jotakin, on ihan bullshittiä. Pari ihmistä on yrittänyt koko ajan mustamaalata, ja tiedän ihan tarkalleen ketkä sitä tekevät.

Kangastien mukaan naisilla oli mahdollisuus kieltäytyä tanssista hänen kanssaan.

– Muistan tarkkaan kuinka pari ihmistä sanoi, että me ei osata tanssia eikä me haluta. Ja ne ei tanssinut. Ne pystyy sanomaan sen.

Videon lähde: Operaatio Timon Facebook-sivut

Operaatio Timon toimintaa on leimannut jatkuva rahapula. Se käy ilmi operaation Facebook-sivulta. Kangastie pyytää seuraajiltaan jatkuvasti rahaa, niin matkojen välillä kuin tien päältä.

Hän ilmoittaa rahaa kuluvan muun muassa polttoaineeseen, laivalippuihin, autojen korjauksiin ja vakuutuksiin.

Videon lähde: Operaatio Timon Facebook-sivut

Kangastien mukaan operaatiolla on ollut kolme omaa pienkeräyslupaa, joilla on kullakin kerätty 10 000 euroa. Lisäksi Operaatio Timo on kerännyt rahaa ukrainalaisia auttavien yhdistysten rahankeräyslupien kautta.

Toisinaan Facebook-sivujen julkaisuissa on mukana rahankeräysluvan numero ja siihen liittyvä tilinumero. Toisinaan Kangastie on pyytänyt lahjoituksia MobilePayn kautta omalle tililleen. Sovellusta ei yksityishenkilönä saa käyttää julkisiin keräyksiin.

Operaatio Timon Facebook-sivuilta tai muilta sosiaalisen median kanavilta ei ilmene tarkkoja laskelmia saaduista rahasummista tai niiden käytöstä. Kangastien mukaan matkoihin on mennyt yli 200 000 euroa.

– Olen laittanut omia rahojani yli 30 000 euroa, Kangastie väittää.

– Kyllähän ne pystyisi katsomaan tarkat summat, mihin on mennyt. Kuitit on mulla, ja näkyy ihan maksut suoraan.

Videon lähde: Operaatio Timon Facebook-sivut

Kangastie on tällä hetkellä työtön, mutta hän on tehnyt matkojen välissä betonimiehen töitä. Osa hänen palkastaan menee ulosottoon.

Kangastien ulosottorekisteri on 23 sivun pituinen, ja hänellä on kymmenientuhansien edestä maksamattomia velkoja. Mukana on myös tuoreita merkintöjä. Tarkkaa summaa Kangastie ei tiedä.

– Nuoruuden hölmöilyjä, hän kuittaa.

Kangastie sanoo, että hän ei enää kerää rahaa MobilePayn kautta. Yhtiö lähestyi häntä ja muistutti, että rahan kerääminen MobilePaylla omalle tilille ei ole sallittua.

– Se oli joskus viime syksynä.

Ainakin vielä marraskuussa Kangastie pyysi Facebookissa seuraajiaan lahjoittamaan MobilePayn kautta hänelle rahaa.

Operaatio Timo on myös kuljettanut ukrainalaisia Suomesta Ukrainaan. Näiltä matkoilta Kangastie on perinyt 130 euron maksua. Hänen mukaansa rahat on käytetty matkakustannusten kattamiseen.

– Sillä yritettiin kitkeä sitä, että porukka ei menisi sinne. Meitä käytettiin hyväksi. Meillä oli ilmaiset matkat, ne meni edestakaisin.

Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että Kangastie on etsinyt matkustajia matkoille Suomesta Ukrainaan mainostamalla niitä Facebookissa.

Timo Kangastie myi matkoja Suomesta Ukrainaan 130 eurolla.

Kangastien mukana avustusmatkoilla olleet, Ilta-Sanomien haastattelemat yhteistyökumppanit kuvailevat matkoja varsin kaoottisiksi. Aikataulut eivät heidän mukaansa pitäneet, kuljettajat eivät saaneet riittävästi lepoa, kuluihin ei tuntunut löytyvän rahoja ja vastoinkäymisten sattuessa Kangastie tiuski sekä kuljettajille että tulkeille.

Yhdellä matkalla kuljettajana ollut porilainen Satu Uusitalo sanoo Kangastien alkaneen ajaa bussia Puolassa.

– Hän ajoi ehkä joku kaksi tuntia, Uusitalo arvioi.

Uusitalo ei vielä silloin tiennyt, että Kangastiellä ei ole linja-auton ajamiseen vaadittavaa ajokorttia.

Kangastie itse väittää ajaneensa linja-autoa vain Ukrainassa.

– Siellä saa ajaa. Siellä lakipykälä on sellainen, että saa ajaa. Olen ottanut selvää ja kysynyt viranomaisilta.

On mahdotonta varmistaa, onko Kangastielle todella sanottu Ukrainassa, että hän saisi ajaa siellä ilman bussikorttia.

Timo Kangastie bussin ratissa Helsingin keskustassa. Kangastiellä ei ole linja-auton kuljettamiseen vaadittavaa ajokorttia.

Useiden kuljettajien mukaan Kangastie on ottanut pakolaisia kyytiin huomattavasti enemmän kuin busseihin saisi ottaa. Uusitalo kertoo, että kun hän oli mukana kuljettajana, matkassa oli kaksi linja-autoa, joihin mahtui 59 matkustajaa kuhunkin.

– Timo otti kyytiin yhteensä 160 henkilöä.

Uusitalo kieltäytyi ajamasta ylikuormaa kuljettavaa bussia. Lopulta hän ajoi pikkubussilla 20 henkilöä Lvivistä Suomeen.

– On meillä ollut enemmän kuin mahtuu penkeille. Tallinnan tulli on tarkistanut kyydit ja sanonut, että humanitaariseen kyytiin saa ottaa enemmän ihmisiä, Kangastie sanoo.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kangastiestä on tehty useita rikosilmoituksia, jotka liittyvät hänen avustustoimintaansa.

Kangastie itse sanoo, että niitä on tehty ”huru mycket”.

Kangastiellä on Ilta-Sanomien tietojen mukaan kesken yksi oikeusprosessi. Hän on saanut syytteen veropetoksesta, mutta Kangastien mukaan se ei liity hänen toimintaansa Ukrainassa vaan yritystoimintaan autonkorjaajana.

Yksi avustustoimintaan kytkeytyvä syyte käsiteltiin maanantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kangastie todettiin syylliseksi laittomaan uhkaukseen ja tuomittiin maksamaan 40 päiväsakkoa.

Kangastie oli puhelimessa kertonut kahdelle ihmiselle aikovansa ampua entisen yhteistyökumppaninsa.

Taustalla oli riita rahasta. Kangastien reissuilla kuljettajana mukana ollut mies vaati häneltä tuhansia euroja kuluista, jotka hän oli itse maksanut.

Kangastie kiisti uhanneensa miehen henkeä, mutta tuomari piti kahden todistajan kertomusta uskottavana. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Timo Kangastie Pirkanmaan käräjäoikeudessa maanantaina 8.5.

Myös joidenkin muiden auttajien kuin Kangastien taustoista löytyy epäselvyyksiä.

Esimerkiksi yhtä Kangastietä epäasiallisesta käytöksestä syyttävää miestä epäillään seksuaalirikoksesta, mutta tapauksesta ei ole vielä tuomiota. Epäilty rikos on ajalta ennen viime vuonna alkanutta hyökkäyssotaa. Kyseinen mies ei esiinny tässä artikkelissa nimellään, mutta myös häntä on haastateltu taustaksi useiden muiden tahojen ohella.

Kangastie itse sanoo olevansa mustamaalauskampanjan uhri. Hänen mukaansa toiset avustustyöntekijät pyrkivät kaappaamaan hänen rakentamansa verkostot Ukrainassa.

– He haluavat itse siihen miljoonabisnekseen, joka ei mua kiinnosta pätkääkään. Mua ei kiinnosta se jälleenrakentamishomma, Kangastie sanoo

– Kyllähän mä tiedän, että jos haluaisin, mä pääsisin sinne. Onhan mulla niin hyvät kontaktit. Mutta mua ei kiinnosta se.

Kangastien mukaan häntä motivoi halu auttaa.

– Jos Suomeen syttyisi sota, niin toivoisi että muut maat auttaisivat meidän naisia ja lapsia. Tavallaan siitä lähti se auttamisen halu.

Kun Ilta-Sanomat oli jo selvittänyt Kangastien taustoja ja haastatellut häntä, Operaatio Timon Facebook-sivuilla julkaistiin teksti perjantaina 12.toukokuuta.

Tekstissä ilmaistiin, että Operaatio Timon toiminta päättyy.

– Paljon on jäänyt hyviä muistoja raskailta reissuilta mutta paljon on tullut myös kapuloita rattaisiin. On raskasta auttamisen lisäksi selitellä joka suuntaan tekemisiään ja todistella itseään, tekstissä lukee.

– Mitään en vaihtaisi pois mutta todella surulliseksi vetää muiden avustusjärjestöjen käytös.

Julkaisu keräsi muutamassa tunnissa satoja tykkäyksiä ja kymmeniä kommentteja.

– Olemme erittäin kiitollisia suomalaisille heidän avustaan ja tuestaan Ukrainan kansalle. Timo, kiitos henkilökohtaisesti kaikista ponnisteluistasi, eräs kommentoija kirjoittaa hymiöiden saattelemana.

– Kiitos suuresta avusta. Monet ukrainalaiset pääsivät muuttamaan turvalliseen paikkaan. Olet tehnyt suuren ja hyvän asian, toinen kuvaili kommenteissa.