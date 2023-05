Taksikuskin röyhkeä sumutus nosti metakan somessa – ”Useita karvaita pettymyksiä”

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen harmittelee, että jotkin taksiyritykset pyrkivät johtamaan kuluttajia harhaan.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala (vihr) kiinnitti perjantaina huomiota erikoiseen taksiin Helsingin asema-aukiolla. Taksin kyljessä on ”Taksi Helninki” -teippaukset. Teippaus ja logo ovat erehdyttävän samanlaisia kuin Taksi Helsingillä, joka on tunnettu taksinvälitysyritys.

Kuvan taksin kyljessä oleva numero ei ole käytössä.

Oskala toivoo, että taksialaa valvottaisiin tiukemmin.

– Tuossa taksissa ei ollut näkyvissä hinnastoa. Lisäksi tuon nimen ainoa tarkoitus on huijaus. En tajua, miten se voi mennä PRH:ssa läpi. Traficomin pitäisi puuttua tällaiseen tiukemmin.

Oskalan twiitti on kerännyt useita kymmeniä vastauksia. PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus kirjoittaa vastauksessaan Oskalan twiittiin, ettei voi evätä nimeä, joka ei selkeästi ole lainvastainen. PRH:n mukaan ”helsinki” ja ”helninki” ovat selvästi kaksi eri sanaa merkityksiltään, ääntämyksiltään ja kirjoitusasuiltaan.

Taksi Helsingin tunnettua brändiä on käytetty hyväksi myös aiemmin. Helsingissä on myös paljon muita taksiyrityksiä, joiden nimet ja logot muistuttavat paljon Taksi Helsingin brändiä. Helsingissä on liikkunut muun muassa Taxi Helsinki -, Taksi Helsink - ja Helsinki Taksi -merkinnöillä varustettuja takseja.

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen pahoittelee tilannetta kuluttajien puolesta. Hänen mielestään on ikävää, että muut yrittävät ratsastaa luotettavan yrityksen maineella.

– Nämä ovat selviä asiakkaiden huijausyrityksiä. Olemme kuulleet, että asiakkailla on ollut useita karvaita pettymyksiä palvelun tason tai hinnan suhteen.

Pentikäisen mukaan tapaukset ovat yleistyneet jälleen viime aikoina.

– Ilmeisesti kesä tuo tullessaan.

Pentikäisen mukaan viranomaiset eivät tartu kovin hanakasti muihin brändiä jäljitteleviin yrityksiin.

– Yritämme kaikin keinoin suojata omaa yritystämme.

Pentikäisen mukaan ensisijaisesti ollaan yhteydessä tuotemerkkiä matkivaan yritykseen. Viime kädessä tehdään rikosilmoitus tuotemerkin varastamisesta.

Pentikäinen sanoo, että ennen vuoden 2018 taksiuudistusta vastaavanlaisia tapauksia ei juuri ollut.

– Pelisäännöt olivat selvät.

Oskala sanoo, että pitää itse taksiuudistusta pääosin onnistuneena. Hänen mukaansa uudistus on hänen osaltaan lisännyt taksin käyttöä.

– Saatavuus on paljon parempi, ja applikaatiot ovat käteviä. Hinnat ovat myös laskeneet.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.