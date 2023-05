Itä-Suomen poliisi kertoi vankikarkurista maanantaina Twitterissä.

Itä-Suomen poliisi kertoo etsivänsä Kuopion Neulamäessä viranomaisilta karannutta vankikarkuria. Poliisi tiedotti etsinnöistä maanantai-iltapäivänä Twitter-sivullaan. Myös Rikosseuraamuslaitos on mukana etsinnöissä.

– Tuntomerkit: noin 180 cm, hiukset ajeltu keskeltä päätä paljaaksi. Mustat shortsit ja musta huppari, aurinkolasit, poliisin twiitissä kerrotaan miehestä.

Karkumatkan aikana miehen päähän on poliisin toisen Twitter-julkaisun mukaan ilmestynyt myös pipo.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot vankikarkurista hätäkeskukseen.

Poliisin arvion mukaan mies ei ole ulkopuolisille vaarallinen. Karkaustilanteeseen ei poliisin mukaan liittynyt myöskään sellaisia piirteitä, joiden perusteella olisi erityistä syytä huolestua.

Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että vankikarkuri ei kuitenkaan karannut suoranaisesti vankilasta.

– Hän on ollut niin sanotusti luvallisesti saatettuna vankilan ulkopuolella, ja siitä ottanut hatkat, kertoo komisario Sami Joutjärvi.

– Kohtuullisen isolla orkesterilla olemme häntä koettaneet etsiä. Senkin takia asiasta tiedotettiin, jotta kansalaiset tietävät, mitä me tuolla teemme, kun viranomaisia säntää suuntaan ja toiseen.

Joutjärven mukaan poliisi on jo saanut joitakin vihjeitä karkurista, joita parhaillaan tarkistellaan. Etsinnät keskittyvät hänen mukaansa edelleen Neulamäen alueelle. Poliisin käsitys on, että karkuri on liikkeellä jalkaisin.