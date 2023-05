Jens Lapidus katujengeistä: ”Usein jo 10-vuotiaista voi nähdä, kenestä koituu myöhemmin ongelmia”

Dekkaristi Jens Lapidus näki, kuinka katujengit alkoivat nostaa päätään Ruotsissa. Keskeistä roolia näyttelivät kallis elämäntyyli, gangsta rap, veljeys ja väkivalta. Nyt sama on tapahtumassa Suomessa.

Jos Jens Lapiduksella olisi vain kymmenen sekuntia aikaa, hän antaisi Suomelle yksinkertaistetun neuvon.

– Katsokaa Tanskaan, koska Tanska aloitti näiden ongelmien kanssa painimisen jo 30 vuotta sitten, kun heillä oli isoja, moottoripyöräjengien välisiä sotia.

Neuvo koskee sitä, mitä Suomen kasvussa olevalle katujengirikollisuudelle pitäisi hänen mielestään tehdä. Lapidus tuntee aihepiirin perinpohjaisesti, sillä hän on työskennellyt pitkään puolustusasianajajana oikeussaleissa ja kirjoittanut lukuisia kirjoja.

Ruotsalainen Lapidus on dekkarikirjailija, joka nousi maailmanmaineeseen vuonna 2006 kirjallaan Rahalla saa. Se aloitti Stockholm noir -trilogian, ja sen pohjalta tehty elokuva sai ensi-iltansa alkuvuodesta 2010, jatko-osa 2012.

Myös Lapiduksen seuraavat teokset ovat olleet arvostelumenestyksiä ja niistä on julkaistu ja tv- ja Netflix-sarjoja.

Kaiken lisäksi 48-vuotias kirjailija on valittu myös Ruotsin parhaiten pukeutuvaksi mieheksi, eikä ihme. Nytkin hänen bleiserinsä istuu täydellisesti. Nuorempi ihminen saattaisi sanoa, että koko Lapiduksen olemus on mintissä.

– Otin mukaan vain yhden paidan. Jos se kastuu, olen kusessa, hän harmittelee.

Lapiduksella on onneksi enemmän kuin kymmenen sekuntia aikaa. Hän on saapunut Helsingin Hanasaaren ruotsalais-suomalaiseen kulttuurikeskukseen puhumaan yleisölle jengirikollisuuden psykologiasta, mutta illan aikana on hän esittelee myös omaa Snabba Cash by Jens Lapidus Cava Brut Reserva Organic -kuohuviiniään.

Kirjailija kertoo olevansa paitsi viinin myös ginin ystävä. Viikonlopun aikana hän aikoo vierailla Mäntsälässä sijaitsevassa, kirjailijoiden perustamassa Author’s Distilleryssä. Perustajiin kuuluvat muun muassa Tuomas Kyrö ja Christian Rönnbacka.

Katujengirikollisuus on ilmiö, jolta ei ole voinut viime vuosina välttyä, mikäli yhtään seuraa uutisia.

Poliisin mukaan Suomessa toimivat kymmenkunta jengiä ovat löyhiä, pääasiassa maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ryhmiä, jotka leimautuvat vahvasti tiettyihin kaupunginosiin.

Ryhmillä on tyypillisesti omat nimet ja niiden jäseniä yhdistää väkivaltaa, rikollisuutta ja jengien välistä vastakkainasettelua korostava gangsta rap -musiikki.

Poliisi teki ensimmäiset havainnot katujengi-ilmiöstä toukokuussa 2021, kun espoolainen ja helsinkiläinen katujengi ottivat yhteen.

Nyt sillä on tutkittavanaan peräti toistakymmentä rikosta, joiden se epäilee liittyvät erityisesti Itä-Helsingissä vaikuttaneeseen jengiin. Tämä jengi on eri kuin paljon julkisuudessa aiemmin esillä ollut someräppäri Milan Jaffin johtama helsinkiläisryhmä.

Tutkittaviin rikoksiin kuuluu muun muassa tapaus, jossa kolmen 18–19-vuotiaan miehen epäillään pakottaneen 15-vuotiaan autoonsa uhaten Itäkeskuksen uimahallin parkkipaikalla syyskuussa 2021.

Autokyydin aikana he ryöstivät uhrin. Saman mieskolmikon epäillään pahoinpidelleen 26-vuotiaan miehen Vuosaaressa joitain päiviä myöhemmin. Poliisi epäilee, että mieheltä vietiin puukolla uhaten omaisuutta.

Jens Lapidus heräsi Ruotsin muuttuneeseen rikostilanteeseen hiljalleen 2000-luvun alkupuolella. Hänen asiakkaikseen alkoi tulla ihmisiä, jotka eivät alkuunkaan luottaneet ruotsalaiseen järjestelmään.

– Usein se meni niin, että asiakas tuli luokseni ensimmäistä kertaa 15-vuotiaana, jolloin rikosoikeudellinen vastuu alkaa. He aloittivat pikkurikoksilla kuten moottoripyörävarkauksilla ja sen sellaisella. Mutta jo seuraavana vuonna he tulivat uudestaan jonkin vakavamman asian kanssa. Ja sitten he tulevat 17-vuotiaina kun ovat ammuskelleet AK-47:llä.

Tätä taustaa vasten Lapiduksen pitkä vastaus jengirikollisuuden taklaamiseksi alkaa niin, että ongelmiin täytyy puuttua mahdollisimman varhain: 15 ikävuoden kohdalla on jo myöhäistä.

– Usein jo 10-vuotiaista voi nähdä, kenestä koituu myöhemmin ongelmia. Ajattelen, että perheiden haasteet ja neuropsykologiset ongelmat kuten ADHD:n tai normeja rikkovan käytöksen voi nähdä usein jo silloin. Tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä, mutta ei pelkästään sitä.

Lapiduksen kokemuksen mukaan monella rikollisjengeihin päätyneellä nuorella on neuropsykologisia ongelmia.

Ongelma kasvaa suuremmaksi, jos nuori ei saa siihen apua. Se taas johtuu usein siitä, että heidän vanhemmillaan on negatiivinen käsitys viranomaisista, Lapidus sanoo.

– Ruotsissa ja Suomessa me luotamme viranomaisiin – suurimman osan aikaa – ja ymmärrämme, että viranomaiset yrittävät auttaa meitä. Mutta esimerkiksi Lähi-idässä viranomaiset eivät ole välttämättä auttamassa, vaan joskus asia on täysin päinvastoin.

Kaikista eniten nuoria jengirikollisia määrittelee kuitenkin se, mitä Lapidus kutsuu toksiseksi maskuliinisuudeksi.

Kiteytettynä kyse on ajatusmaailmasta, jossa kunnon mies ei puhu eikä pussaa. Toksisen maskuliinisuuden maailmassa ristiriidat ratkaistaan voimalla, kovuudella ja väkivallalla.

Lapidus nostaa esiin Ruotsin, jossa väkivallan ja ampumistapausten määrä on kasvanut nopeammin kuin missään toisessa Euroopan maassa. Oikeuteen asti edenneissä tapauksissa on päästy lukemaan osallisten välisiä viestejä ja kuuntelemaan heidän puheluitaan.

– Se ei mene niin, että okei, tuo kaveri käy huumekauppaa minun alueellani, joten ammun hänet, koska se olisi rikollisessa maailmassa rationaalinen ratkaisu hankkiutua eroon kilpailusta. Kyse on henkilökohtaisista asioista. Tuo sanoi jotain pahaa vaimostani tai tyttöystävästäni. Hän häpäisi minut, joten minun täytyy ampua hänet, Lapidus sanoo.

– Erittäin, erittäin sensitiivinen maskuliinisuus johtaa siihen, että kun joku satuttaa sinua, sinun täytyy satuttaa häntä ollaksesi mies. He ajattelevat, etteivät voi viedä ongelmaa poliisin tai yhteiskunnan ratkaistavaksi, vaan heidän täytyy ratkaista se itse satuttamalla tai tappamalla.

Kirjailija kertoo, että Ruotsin toiseksi yleisin slangisana on nykyään bro – veli. Sanaa kuulee hänen mukaansa jatkuvasti jengiläisten välisissä, poliisin salakuuntelemissa keskusteluissa, chateissa ja ruotsalaisten gangsta rap -kappaleiden sanoituksissa.

– Minusta se on erittäin keskeistä. Toisia kutsutaan veljiksi. Se kertoo siitä, miten muut jengin jäsenet nähdään. Side on yhtä vahva kuin yhteinen veri.

Lapiduksen mukaan jengeihin päätyneet nuoret eivät tunne kuuluvansa osaksi pohjoismaista yhteiskuntaa, eivätkä myöskään vanhempiensa kulttuuriin.

He eivät tunne kuuluvansa oikeastaan minnekään, jolloin jengi tarjoaa ainoan houkuttelevan ympäristön.

– He eivät viihdy koulussa, he saavat paskoja arvosanoja. He asuvat pienissä asunnoissa, heillä on isot perheet ja paljon sisaruksia. On köyhyyttä. Heillä ei ole töitä, eikä kukaan anna töitä. Jengistä tulee kuin perhe. Se antaa heille tunteen siitä, että he kuuluvat johonkin. Jengi antaa heille identiteetin.

Tämä selittää Lapiduksen aiemmin mainitsemaa, teini-iässä alkavaa rikoskierrettä. Jengistä ja sen tekemistä rikoksista irtautuminen merkitsisi omasta identiteetistä ja asemasta luopumista.

– Et jätä vain jengiä ja ystäviäsi, vaan sen, mihin kuulut ja missä olet jotakin. Jotain paljon vahvempaa siis.

Myös rahalla on keskeinen rooli. Kallis elämäntyyli on gangsta rap -kulttuurissa tavoiteltavan arvoinen asia ja monesti jengit ja niihin kytkeytyvä rikollisuus, esimerkiksi huumekauppa näyttäytyy ainoalta mahdollisuudelta päästä kiinni ylelliseen elämään.

Yhteiskunta puolestaan ei tarjoa mitään. Lapiduksen mukaan kyse on osittain oikeasta asiasta, mutta suurimmalta osalta nimenomaan kokemuksesta.

Hän toteaa, että maahanmuuttajataustaisiin poikiin verrattuna saman vähemmistöryhmän tytöille menee yleensä erittäin hyvin.

– Ei etnisen taustan vuoksi jää ulkopuolelle, jos pelaa korttinsa hyvin, opiskelee ja käyttäytyy. Mutta pojilla on ongelma ja se ongelma on korvien välissä.

Lapidus vertaa jenginuorten ajatusmaailmaa menestyviin huippu-urheilijoihin. Tyypillisesti huipulla pysytään korkeintaan kymmenen vuotta, jonka aikana täytyy saavuttaa niin paljon kuin mahdollista.

Palataan vielä Lapiduksen aluksi mainitsemaan Tanskaan. Siellä lähiöiden ongelmien korjaamiseksi on otettu käyttöön kovia otteita.

Tietyillä ongelma-alueilla poliisille saatetaan esimerkiksi antaa väliaikaiset valtuudet ruumiintarkastusten tekemiseen, vaikka tarkastettavaa ei epäillä rikoksesta. Näin poliisi voi yrittää ennaltaehkäistä jengien välisiä tulitaisteluita ja muuta väkivaltaa.

Jengiin kuuluvulle rikollisille voidaan myös määrätä kaksinkertaisia rangaistuksia ja oikeudessa on ollut mahdollista todistaa anonyymisti. Kovien keinojen lisäksi Tanska on esimerkiksi panostanut koulutukseen ja pyrkinyt parantamaan alueiden sosiaalisia oloja.

Pääministeri Lars Løkke Rasmussenin vuonna 2018 aloittama ”gettopolitiikka” on kerännyt myös paljon arvostelua.

Toisaalta eri mittareilla tarkasteltuna maan voidaan myös katsoa saaneen jengiongelma kuriin. Viime joulukuussa tasavallan presidentti Sauli Niinistö peräänkuulutti samanlaisia konsteja.

Lue lisää: Presidentti Niinistö ottaisi jengi­rikollisuuden torjuntaan mallia Tanskasta ja Ruotsista – näin kovia otteita se tarkoittaisi

Nuoret jengiläiset tietävät, ettei rikollinen ura jatku ikuisesti, Lapidus sanoo. Hän kertoo erään ruotsalaisjengin, Dödspatrullenin eli Kuolemanpartion jäsenestä.

– Hän sanoi, ettei usko näkevänsä 25-vuotispäiväänsä, joten nyt täytyy ottaa kaikki irti. Hänet ammuttiin viime vuonna. Hän oli tuolloin 27-vuotias.

Tietyllä tavalla jengirikollisten mentaliteettia voi yrittää ymmärtää katsomalla sitä, mitä yhteiskunnan yläluokka tekee, Lapidus sanoo.

– Yläluokka tahtoo ajaa kalliilla autoilla. Myös jengiläinen haluaa alleen Porcshen tai Ferrarin. Haluatko juoda kallista samppanjaa? Niin haluaa myös jenginuori. Yläluokka haluaa ranteisiinsa kalliin kellon samasta syystä kuin jengiläiset – näyttääkseen menestystään muille.

Kellon, auton ja samppanjan lisäksi yläluokalla on kuuden miljoonan euron asunnot Östermalmilla, mutta jengiläinen asuu pienessä asunnossa ongelmalähiössä.