Viikko alkaa aurinkoisena – tiistaina monin paikoin yli 15 astetta lämpöä

Suomi kuuluu korkeapaineeseen.

Maanantaina sää on poutaista ja suuressa osassa maata aurinkoista, Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila kohoaa monin paikoin 15 asteen tuntumaan.

Tiistaina lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja pilvisyys hieman lisääntyy, aurinko paistaa kuitenkin yleisesti pilviharson läpi. Päivälämpötila kohoaa monin paikoin 15 asteen yläpuolelle.

Keskiviikkona korkeapaine pysyttelee Suomen yllä. Sää on poutaista ja lähes koko maassa aurinkoista. Lapin yli itään liikkuu pilviä ja vähäisiä sateita. Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa selvästi yli 15 asteeseen.