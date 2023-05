Näin tutut tv-meteorologit vastaavat: Tämä on paras aika viettää kesä­lomaa

Kolme televisiosta tuttua meteorologia paljastaa Ilta-Sanomien lukijoille kesäloma­suunnitelmansa. Yksi asia tekee heidän mielestään Suomen kesästä ylivoimaisen moneen etelän lomakohteeseen verrattuna.

Pitkän, kolean sekä pimeän ajanjakson, jota syksyksi ja talveksikin kutsutaan, jälkeen moni suomalainen odottaa yhtä ja samaa asiaa; kesää ja tietysti kesälomaa.

Tässä vaiheessa vuotta kesään ja sen vapaisiin valmistautuvat myös sään ammattilaiset, eli meteorologit.

Ilta-Sanomat kysyi kolmelta televisiosta tutulta ilmatieteilijältä heidän kesäloma­suunnitelmistaan. Kolmikko antaa myös vastauksen kansakuntaa askarruttavaan ikuisuus­kysymykseen: Milloin on paras aika viettää kesälomaa Suomessa?

Kesäkuu on jo aivan nurkan takana, eikä siitä ole enää montaa viikkoa juhannukseen. Kesäpäivänseisausta eli vuoden pisintä päivää paistateltiin ilta-auringossa Hietaniemen uimarannalla Helsingissä vuonna 2021.

Keskikesän kansallisromanttinen kulminaatiopiste juhannus on se hetki, johon moni suomalainen ajoittaa lomapäivänsä.

Meteorologien suunnitelmat eivät poikkea muun väestön mieltymyksistä.

– Tulevana kesänä lomailen juhannuksen ympärillä ja heinäkuun alussa. Tarkoituksena lomailla osittain myös loppukesästä, Ylen sääkartoilta aiemmin tutuksi tullut Jesse Heikkilä Ilmatieteen laitokselta vastaa.

Yleltä Mtv:n säälähetyksiin siirtynyt sääkeskus Forecan Joonas Koskela on samoilla linjoilla kollegansa kanssa.

– Usein olen yrittänyt pitää ainakin osan lomasta juhannuksen tienoilla. Tulevana kesänä lomaa on vain pari viikkoa, ja pidän ne heti juhannuksen jälkeen.

Ylellä meteorologina vieraileva Nina Karusto taas on viehättynyt tuoreiden lehtien vehreyttä ja linnunlaulua pursuavasta alkukesän huumasta. Loppukesässä taas luonnossa liikkuvaa säätiedottajaa kiehtoo mustikkametsät runsaine antimineen.

– Myös vaeltamiseen sopii mielestäni paremmin alku- ja loppukesä, Karusto perustelee.

Vaikka meteorologin ammatti tarjoaakin paraatipaikan ilmatieteellisiin näkymiin myös kesän kohdalta, ei työssä välty siltä tosiasialta, että tulevat lomat on sovittava jo varhain keväällä. Sieltä ei kanna kesään asti edes ilmatieteilijän tarkka katse.

Sääennusteiden sijaan meteorologien apuna on on silti yksi ammattietu. Nimittäin säätilastot.

– Siinä mielessä itsekin käytän tätä taktiikkaa ja valitsen mieluiten viileämpiä ajankohtia kuin heinä-elokuun vaihteen kuuminta ajankohtaa, Nina Karusto kertoo.

Ilmatieteen laitoksen Nina Karuston kesäperinteisiin kuuluu ulkoilua, mökkeilyä ja viljelypalstan hoitamista. – Uusimpina harrastuksina ovat vaeltaminen ja melominen. Ne lisäävät mukavasti luonnossa vietettyä aikaa.

Vaikka säätä työkseen ennustavatkin, eivät meteorologit myönnä itse sääolojen juuri painavan perusteluissa, joiden mukaan he lomansa päättävät.

Joonas Koskelalla juhannuksena lomailuun liittyy yksi kesän erityispiirre.

– Pidän Suomen kesän valoisasta ajasta, siksi juhannuksen ympäristö on mielestäni parasta aikaa. Valoa on aina tarjolla kesäkuun lopulla, vaikka sää ei välttämättä olisikaan ihan täydellinen.

Niin, täydellinen sää, onko sellaista suomalaiselle olemassakaan?

Aina sataa liikaa tai liian vähän, on liian kylmää tai sitten kuumaa.

Mitä meteorologit pitävät parhaana kesäsäänä ja onko huonoa säätä olemassakaan?

Nina Karuston mielestä sää on – kesälläkin – pukeutumis- ja asennekysymys.

– Paras kesäsää on mielestäni sopivan lämmin ja poutainen. Ulkona on miellyttävä puuhailla, kun lämpötila on 15–20 astetta ja taivaalla jonkin verran pilvisyyttä.

Auringonpaiste kuuluu kesään, linjaa Jesse Heikkilä.

– Huono kesäsää on sellainen, että taivaalla olisi jatkuvasti paksu pilvipeite ja aurinko ei näyttäytyisi ollenkaan.

Mutta samalla meteorologi liputtaa myös monipuolisen kesäsään puolesta.

– Pidän, jos lomalle sattuu lämmin jakso, mutta sen ei tarvitse kestää viikkotolkulla. Viileämmät päivät ja sadekuurot ovat myös tervetulleita. Paras kesäsää on myös sellainen, mikä tasapuolisesti mahdollistaa rennon stressittömän oleskelun ja samalla myös pienimuotoisen kesäpuuhastelun ulkoilun, Heikkilä jatkaa.

Jesse Heikkilän kesäsuunnitelmissa on leikkiä pienviljelijää ja lukea ainakin yksi kirja. – Perinteenä on syödä uusia perunoita ja lisäksi jäätelöä sekä käydä ainakin kerran uimassa Yyterissä.

Joonas Koskela ei huonoa kesäsäätä tunnista – ellei satu ”jotain älytöntä sadealuetta juuri mökkiviikonlopun tai festariviikonlopun kohdalle”.

– Omasta mielestäni paras kesäsää on oikein helteinen. Oikeastaan mitä lämpimämpi, niin sitä parempi. Toki tiedostan, että tukalimmat helleaallot aiheuttavat myös paljon harmia. Myös ukkoset ovat hyvin tervetulleita, hän jatkaa.

Helteistä ei olekaan tulevaisuudessa pulaa. Ilmaston lämmetessä myös Suomen kesät ovat käyneet yhä keskimääräistä kuumemmiksi ja jatkossa luvassa on entistä enemmän pitkäänkin jatkuvaa tukalaa paahdetta.

Se ei ole enää Nina Karuston mieleen.

– Epämiellyttävintä kesän säässä ovat pitkät hellejaksot. Pitkään jatkuneessa kuumassa säässä on enää vaikea tehdä mitään, eikä pukeutumisellakaan pysty siihen vaikuttamaan. Lisääntyvistä helteistä olenkin hyvin huolissani.

Jesse Heikkilä kuvailee suhdettaan helteisiin ”aika neutraaliksi”.

– Helle on työn puolesta ennemminkin tilastollinen käsite, eikä kesäsäätä voi määritellä puhtaasti hellepäivien lukumäärän perusteella, koska lämpötila on vain yksi osa säätilaa.

– En kuitenkaan haikaile kovin pitkäkestoisia hellejaksoja, kuten viime kesänä Euroopassa, koska niillä on paljon terveydelle haitallisia seurauksia, Heikkilä jatkaa.

Aivan pelkkää paahdetta ei Suomen suvi onneksi ainakaan vielä ole – ja se juuri on meteorologien mielestä siinä parasta.

Kun helteen hehku on tarpeeksi rapsahdellut jalkojen alla, lopulta yläilmoista ripsahtaa märkää ja sen jälkeen luvassa voi olla jotain aivan muuta.

Toisin kuin vaikka päiväntasaajan tasaisena hohkavilla aukeilla, Suomen pohjoinen ilmasto tarjoaa monenlaista säätä.

– Olen iloinen, että kesämme ei ole pelkkää hellejaksoa ja auringonpaahdetta. Kesät ovat pääosin sopivan lämpöisiä. Meillä kesä on sään ja valoisuuden kannalta parasta aikaa. Kuumemmissa maissa keskikesän kuumimpaa aikaa moni haluaisi vain välttää, meillä kesästä pystyy nauttimaan, Karusto vertaa.

Tai kuten Jesse Heikkilä tiivistää, Suomessa kesäsäässä kaikki on mahdollista.

– Välimeren maissa kesäkuukaudet ovat melko hyvin ennakoitavissa pysyvän korkeapaineen vuoksi, mutta Suomessa tilanne on käytännössä jatkuvan muutoksen alla. Ei voi täysin tietää, mitä seuraava kesä pitää sisällään.

Joonas Koskela on tyytyväinen, jos hän ehtii käymään kesälomalla kerran pari mökillä ja festareilla. Säästä hän ei jaksa valittaa. – Kun ei siihen pysty vaikuttamaan, niin ei sillä kannata liikaa päätään vaivata. Pitää vaan suunnitella tekemiset sään mukaan. Enimmäkseen se on pukeutumiskysymys.

Tässä kohtaa loppukevättä suurimman osan kesälomat on naulattu tältä vuodelta jo paikoilleen, mutta aina koittaa uusi kesä uusine lomineen.

Jäljelle jääkin ainoastaan kansalaisia niin suuresti kutsuttava kysymys: Milloin oikein on paras aika viettää kesälomaa?

Ilmastotieteen asiantuntijoiden vastaus on solidaarinen: Jokaisessa kesäkuukaudessa on hyvät ja huonot puolensa ja kaikille löytyy aina jotakin.

– Suomen kesä on sen verran lyhyt, että on vaikea sanoa mikä kuukausi olisi kaikista paras. Kesäkuussa päivät vielä pitenevät ja lämpenevät. Heinäkuussa taas valoisuus ja lämpö ovat parhaimmillaan tilastojen valossa. Elokuussa lämpöä vielä riittää, vaikka illat pimenevät, Nina Karusto summaa.

Kiperässä kysymyksessä tilastoihin tukeutuu myös Joonas Koskela.

– Sanotaanko näin, että paras aika on silloin,kun on lämpimintä ja parhaat mahdollisuudet ukkoskuuroille. Tilastollisesti tämä ajoittuu heinäkuulle.

Jesse Heikkilä kylläkin kertoo olleensa pitkään sitä mieltä, että otollisin momentti lomalle olisi aikaväli heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin, koska ”mututuntumalla” kesäkuu on vielä melko viileä.

– Mutta todellisuudessa kuluneen 3–4 vuoden ajan kesäkuu on ollut melko lämmin ja aika hyväkin lomakuukausi. Ehkä tästä syystä ajatuksena oli tänä vuonna kokeilla kepillä ja lomailla osin kesäkuun puolella, hänkin pyörtää.

Mutta jos vuodenajoista vielä puhutaan, niistä ainakin Karuston on helpompi lausua mielipiteensä.

– Vuodenajoista Suomen kesä on parasta aikaa.Vaikka tilastoissa lämpimintä on heinä-elokuun vaihteessa, voi hellejaksot silti osua pelkästään kesän alkuun tai elokuuhun.