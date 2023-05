Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen seurasi Kankaanpäässä järjestettävää Arrow 23 -harjoitusta ja jutusteli siihen osallistuvien sotilaiden kanssa.

Kenraali Timo Kivinen näyttää olevan hyvällä tuulella.

Puolustusvoimain komentaja Kivinen oli viime torstaina seuraamassa Panssariprikaatin johtamaa Arrow 23 -harjoitusta, tarkemmin sanottuna harjoituksen hyökkäysvaihetta: jääkäreitä rynnäkkökivääreineen makaamassa Pohjankankaan turpeessa, yhdysvaltalaisia M1 Abrams -panssarivaunuineen ja savupilviä ilmaan pölläyttäviä tulenkuvauspanoksia.

Harjoitukseen osallistuu 2 200 henkilöä, joista suurin osa on suomalaisia varusmiehiä. Lisäksi harjoitukseen osallistuu noin 850 sotilasta Ison-Britannian, Latvian, Liettuan, Viron ja Yhdysvaltojen maavoimista sekä noin 200 Puolustusvoimien ja 185 ulkomaista ajoneuvoa.

Taistelujen tauottua hernekeittolounaan ajaksi Kivinen kiersi juttelemassa rennosti harjoitukseen osallistuneille sotilaille.

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen jututti harjoitukseen osallistuvaa yhdysvaltalaissotilasta.

Maailmallakaan ei ole lainkaan poikkeuksellista, että asevoimien ylimmät johtohenkilöt kiertävät joukkojensa parissa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen asevoimien puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley teki yllätysvierailun luoteis-Syyriassa sijaitsevaan sotilastukikohtaan 4. maaliskuuta.

Kenraali Kivinen kehui harjoituksessa seuraamiaan sotilaita hyvistä suorituksista. Yhdelle yhdysvaltalaissotilaalle hän painotti, että tärkeintä on se, mitä tapahtuu sotilaan korvien välissä ja kaikki muu seuraa sitä. Kivinen kertoili sotilaalle myös omasta taustastaan ja kirkastuneesta ilmeestä päätellen se näytti tekevän vaikutuksen.

Yhdysvaltalaissotilas syöksähtää pois asemastaan Arrow-harjoituksen hyökkäysvaiheessa.

Kivinen on nimittäin yksi harvoista suomalaisista, joka on suorittanut Yhdysvaltain armeijan äärimmäisen vaativat Army Airborne ja Army Rangers -erikoisjoukkokurssit. Rangeriksi tahtovan tulee olla teräksisen kovassa fyysisessä kunnossa ja pystyä toimimaan jatkuvassa uni- ja energiavajeessa niin metsässä, vuoristossa kuin suomaastoissa.

Jutustelutuokioiden jälkeen Kivinen kätteli sotilaita ja samalla livautti näiden käteen pieniä, pyöreitä metallilevyjä.

Ne olivat komentajan kolikoita. Komentajan kolikot ovat haltijansa henkilökohtainen, kunniamerkkiä epävirallisempi huomiointi hyvästä suorituksesta. Kolikkoja on moneen lähtöön: jokaisella joukko-osaston komentajalla on omansa ja jopa puolustusministerillä omansa. Kivisen jakama kolikko on tietysti Puolustusvoimain komentajan kolikko.

Kolikkoperinne on ikiaikainen. Jo Rooman imperiumi jakoi sotilailleen kolikoita paitsi palkkana, myös erityisinä tunnustuksina yksittäisen sotilaan saavutuksista. Joidenkin lähteiden mukaan näihin kolikkoihin olisi painettu sotilaan legioonan tunnukset.

Kivinen kertoo Ilta-Sanomille katsovansa aina harjoitukseen tullessaan ensin joukkojen henkistä tilaa.

– Korvien välinen vire, siitä se kaikki lähtee. Suomalaisten kuin ulkomaistenkin joukkojen osalta, ei siinä moittimista ole, Kivinen sanoo.

Kenraali kertoo huomanneensa, että kaikilla harjoitukseen osallistuneilla on asenne kunnossa. Hän kuvailee tunnelmia hyvin positiivisiksi.

Vaikka vastaavia monikansallisia harjoituksia on järjestetty Suomessa lukuisia, yksi asia on nyt toisin kuin aiemmin. Nyt Suomi on Naton jäsen ja harjoituksessa mukana olevat ulkomaalaiset joukot suomalaisten liittolaisia.

– Henkinen asenne muuttuu. Meillä on velvoite puolustaa toinen toisiamme ja operoida yhdessä. Jos katsotaan laajemmassa kuvassa, niin tähän mennessä Suomi on osallistunut Naton harjoituksiin kumppanimaan roolissa, mutta enää emme ole kumppani, vaan yksi jäsenmaa. Se muuttaa harjoitusten luonnetta niin Suomessa kuin ulkomailla.