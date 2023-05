Ensimmäinen useista oikeudenkäynneistä koskee törkeää ryöstöä. Istunto pidetään käräjäoikeuden maanalaisessa turvasalissa.

Helsingin käräjäoikeus aloittaa tiistaina Itä-Helsingissä vaikuttaneeseen katujengiin kytkeytyvien rikossyytteiden käsittelyn. Ilta-Sanomat on paikalla Helsingin käräjäoikeudessa.

Laajaa vyyhtiä on määrä puida useina eri päivinä toukokuun aikana. Rikoksista syytettyinä on toistakymmentä ihmistä.

Syytteet koskevat muun muassa törkeitä huumausaine­rikoksia, tapon yritystä, törkeän kiristyksen yritystä, törkeitä ryöstöjä, törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamista.

Epäillyt rikokset ajoittuvat vuosille 2021–2022 ja niitä on tehty poliisin mukaan erilaisissa kokoonpanoissa ja rooleissa.

Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä käsitellään törkeää ryöstöä koskevaa asiaa. Istunto järjestetään käräjäoikeuden maanalaisessa turvasalissa, jossa kuvaaminen on lähtökohtaisesti kielletty.

Syytettyjen rikosten taustalla on katujengi, josta Helsingin poliisi kertoi julkisuuteen kuluvan vuoden maaliskuussa. Kyseessä on siis eri katujengi kuin aiemmin runsaasti otsikoissa ollut räppäri Milan Jaffin johtama jengi.

Jengi on vaikuttanut erityisesti Itä-Helsingin suunnalla. Poliisin mukaan ryhmä on leimautunut tiettyyn kaupunginosaan ja sillä on nimi, jota ei kuitenkaan ole julkisuuteen kerrottu.

STT:n tietojen mukaan ryhmä on vaikuttanut Vuosaaren ja Rastilan alueella, ja sen nimi viittaa muun muassa kyseisen alueen postinumeroon.

Poliisi arvioi aiemmin keväällä, että katujengiin kuuluu kaikkiaan noin 30 toisen polven maahanmuuttajamiestä, joista valtaosa on ollut rikoksista epäiltyinä. Iältään jengiläiset ovat alle 30-vuotiaita.

Jengi on ihaillut ja esitellyt rikollista elämäntapaa sosiaalisessa mediassa.

Katujengin johtohahmoksi poliisi on identifioinut 24-vuotiaan miehen, joka on yhä tutkintavankeudessa. Myös hän on yksi nyt alkavan oikeudenkäyntien sarjan vastaajista. Johtohahmoa koskevia syytteitä aletaan käsitellä myöhemmin tällä viikolla.

Ilta-Sanomien selvityksen perusteella miehellä on runsaasti aiempaa rikoshistoriaa ainakin Helsingin seudulla. Hän on syyllistynyt muun muassa väkivalta- ja liikenne­rikoksiin.

Poliisin mukaan mies olisi ohjeistanut jengiläisiä jopa vankilasta käsin toiselta vangilta saamalla puhelimella. Mies ohjeisti jengiläisiä vaikuttamaan häntä koskevien rikosasioiden asianomistajiin ja todistajiin.

Poliisi pääsi jengin jäljille Vuosaaren McDonald’sin pihalla tapahtuneen ampumisen kautta. Valvontakameran kuvassa poliiseja McDonald'sin pihassa 4. kesäkuuta 2022.

Poliisi pääsi katujengin ja sen johtohahmon jäljille Vuosaaren McDonald’s-ravintolan pihassa vuoden 2022 kesäkuussa tapahtuneen ampumaselkkauksen jälkeen. Tuolloin helsinkiläisjengin johtohahmo ampui autosta useita laukauksia.

Poliisi alkoi selvitellä entistä tarkemmin miehen tekemisiä, jolloin selvisi, että häntä oli syytä epäillä 2021 lokakuussa tapahtuneesta tapon yrityksestä. Miehen epäillään ampuneen tuolloinkin useita laukauksia, joista yksi osui osui 25-vuotiasta miestä jalkaan.