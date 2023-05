SK: Marinin hallituksen ministerin terveys­tietoja urkittu Hus-yhtymässä, epäilty on Suomen ja Venäjän kaksois­kansalainen

Hus tiedotti huhtikuussa, että sen työntekijän epäillään katselleen luvatta satojen ihmisten tietoja.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ministerin terveystietoja on urkittu Hus-yhtymässä, kertoo Suomen Kuvalehti. Lehden tieto on peräisin hallituslähteeltä, joka kertoo, että asiasta on tiedotettu valtioneuvostolle viime viikolla.

SK ei tiedä, kenestä ministeristä on kyse.

Viime viikolla Hus tiedotti, että sen työntekijää epäillään vakavasta tietoturvaloukkauksesta. Viranomaisyhteistyönä tehdyn selvityksen mukaan asiakaslaskutusta hoitanut reskontranhoitaja oli tehnyt sekä väestötietojärjestelmässä että Husin potilastietojärjestelmissä perusteettomia hakuja vuoden 2019 lokakuusta tämän vuoden maaliskuuhun saakka.

Hus kertoi tuolloin, että työntekijän työsuhde on purettu ja asiasta tehty tutkintapyyntö poliisille sekä ilmoitettu tietosuojavaltuutetulle. SK kertoo keskusrikospoliisin (Krp) aloittaneen esitutkinnan.

SK:n mukaan epäilty on Venäjän ja Suomen kaksoiskansalainen, ja sama tieto on aiemmin ollut myös MTV:n Asian ytimessä -ohjelmalla. Uutisessa sanotaan, ettei Krp ole vahvistanut tietoa.

Asian tultua ilmi työntekijän käyttöoikeudet järjestelmiin peruttiin ja työvälineet otettiin pois välittömästi. Husin hallintojohtaja Suvi Posio kertoi huhtikuisessa tiedotteessa, että luvaton katselu oli kohdistunut Husissa hoidossa olleisiin ja henkilökuntaan mutta myös henkilöihin, joilla ei ole mitään kytkentää Husiin. Yhteensä luvaton katselu oli kohdistunut satojen ihmisten tietoihin.

Posio sanoi käyttöoikeuksien olleen työn edellyttämiä mutta työntekijän käyttäneen oikeuksiaan väärin. Väestötietojärjestelmästä työntekijä oli katsellut ihmisten perus- ja perhetietoja. Potilastietojärjestelmästä työntekijä oli katsonut henkilötietoja ja osassa tapauksista myös tietoja käynneistä Husissa.

Husin mukaan potilastietojärjestelmästä työntekijä on voinut nähdä listauksen mahdollisista käynneistä ja hoitojaksoista. Potilaskertomusmerkintöihin, tutkimustuloksiin tai vastaaviin hoitotietoihin pääsyä tällä ei ollut.

SK:n uutisen mukaan hallitukselle kerrottiin tiedotustilaisuudessa, ettei poliisilla ole näyttöä siitä, että epäilty olisi välittänyt tietoja eteenpäin.