Lämmin tuulahdus odottaa – yhtä paikkaa sateet voivat vielä kiusata

Kolea toukokuun alku näyttää saavan lämpimän tuulahduksen.

Sateet ja koleus väistyvät viimein.

Ensi viikolla 15 astetta voi mennä rikki ainakin Etelä- ja Länsi-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala.

Perjantaina sadekuuroja voi yhä tulla eri muodoissa. Vesi-, lumi- ja räntäkuuroja leviää maahan aamulla idästä alkaen, kertoo Tuomala.

– Muiden tämän viikon päivien tapaan sade voi tulla myös raekuuroina.

Sademäärät eivät Tuomalan mukaan ole erityisen merkittäviä.

Päivälämpötila on perjantaina koko maassa enimmäkseen yhden ja seitsemän asteen välillä. Viileintä on Kainuusta Lapin suuntaan, Tuomala sanoo.

Lauantaina korkeapaine vahvistuu. Päivä on perjantaita todennäköisemmin poutainen päivä koko maassa. Lämpötilat pysyvät neljän ja kymmenen asteen välillä.

– Lämpimintä on maan länsiosassa. Idässä on ehkä vähän pilvisempää, ja on ehkä jokunen riski, että siellä voisi tulla jokunen räntäkuuro ihan itärajan päällä.

Sunnuntai on Tuomalan mukaan todennäköisesti ensimmäinen päivä tällä viikolla, kun lämpötilat nousevat laajemmin yli kymmenen asteen.

Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila voi nousta kymmenen ja kolmentoista asteen välille. Maan pohjoisosissa lämpötila voi liikkua seitsemän ja kymmenen asteen välillä.

– Pohjois-Pohjanmaalla voi olla vähän yli kymmenen astetta.

Sunnuntai on tämänhetkisen ennustuksen mukaan poutainen päivä.

Maanantaina voidaan Länsi-Suomessa päästä Tuomalan mukaan yli 15 lämpöasteeseen. Lapissakin voi lämpötila nousta 13 asteeseen pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Siellä lämpötila voi jäädä alle kymmenen asteen.

– Siellä näyttää olevan sadealue kiusana. Ei välttämättä paljoa sada, mutta se tuottaa pilvipeitteen alueelle.

Yöpakkasia voi esiintyä koko maassa vielä maanantain vastaisena yönä.

Tiistaina lämpötila voi olla jo laajemmalla alueella 15 astetta ja ylikin. Maan itäosissa lämpötila hätyyttelee 15 asteen rajaa. Lapissa pystytään 12 ja 13 asteen tienoilla. Pohjoisimmassa Lapissa lämpötila ei kymmeneen asteeseen vielä yllä.

Tiistaina voi pohjoisinta Lappia peittää vielä sadealue, mutta muualla maassa on poutaista.

Keskiviikosta alkaen voi sää muuttua hieman epävakaisemmaksi koko maassa.

– Sen sadealueen aikataulu voi vielä muuttua.

UV-indeksi on Tuomalan mukaan pikkuhiljaa noususuunnassa.

Indeksi on nousemassa kolmesta neloseen Keski-Lapin korkeudelle asti. Tuomalan mukaan aurinkoisia päiviä on odotettavissa, kun sadealueet väistyvät.

– Varoitusrajan yli ei mennä, mutta eikös ollut puhetta, että kolmosen sattuessa kannattaa miettiä sitä suojautumista.

Myös lumipinta heijastaa aurinkoa, Tuomala muistuttaa.