Venäjä-konsulaatin ulkopuolella Maarianhaminassa on kokoonnuttu protestoimaan läpi sodan. Mielenosoittajat kertovat, että Venäjän nuhtelut eivät vaikuta heidän protesteihinsa.

Maarianhamina

– Lapsellista touhua. Jumalauta, kommentoi maarianhaminalainen Venäjä-konsulaatin edessä, kun hänelle kuvailee Venäjän Suomelle antaman nootin sisältöä.

Maarianhaminassa sijaitsevan Venäjä-konsulaatin edessä on protestoitu säännöllisesti läpi sodan Venäjän julmuuksia vastaan. Myös torstaina reilu 20-henkinen joukko huusi rauhan puolesta kadun toiselle puolelle, konsulaattia päin.

Kyseinen edustusto nousi edellispäivänä kansainväliseksi puheenaiheeksi Venäjän ulkoministeriön väitettyä, että edustuston henkilökunnan turvallisuutta oli uhattu. Väitteen mukaan konsulaatin alueelle oli heitetty esimerkiksi räjähtävä laite.

Suomi sai Venäjältä vappuyön tapahtumien takia nootin.

Maarianhaminan protestoijat kertovat käyneensä joka ilta muistamassa sodan uhreja hiljaisella hetkellä sekä vaatineensa samalla lauluin ja huudoin rauhaa Ukrainaan.

Paikalliset protestoijat tietävät kertoa tapahtumista sen verran, että olutpullo oli ilmeisesti särkenyt edustuston ikkunan ja lisäksi konsulaatin postilaatikkoa käytiin potkimassa.

He kuitenkin tyytyvät tuhahtelemaan nootille. Olutpullo kalpenee Venäjän terrorille.

– Paljon vähemmän tuo (ilkivalta) on kuin mitä Ukrainassa tapahtuu, protestiin osallistunut Helka Andersson sanoo.

– Mietitään esimerkiksi Butshaa, täydentää ”Putin go home”-kylttiä pitelevä Mosse Wallén.

Helka Andersson.

Mosse Wallén.

Nootti on kirjallinen tiedonanto tai kysymys toiselle valtiolle. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan nootissa vaaditaan, että Suomen täytyy taata Venäjän Ahvenanmaan konsulaatin henkilökunnan ja omaisuuden asianmukaisen turvallisuus - sekä saattaa tekijät vastuuseen.

Torstaina Venäjä-konsulaatti näytti ulospäin varsin vahingoittumattomalta, eikä ainakaan aidan ulkopuolelta nähnyt vaurioita ilkivallasta.

Ihmisten lisäksi Ukrainan puolesta protestoivat koirat, kuten kuvassa näkyvä Mimmi. IS:lle kerrotaan, että koirille on oma ”Koirat vastaan Putin ” -ryhmä.

Zaharovan kertoman mukaan useita esineitä ja esimerkiksi räjähtävä ”audiolaite” olisi heitetty konsulaatin alueelle. Ilkivalta uhkasi hänen mukaansa suoraan henkilökunnan terveyttä.

Ahvenanmaan poliisiviranomainen on sittemmin kertonut, että konsulaatin postilaatikko revittiin irti jalustastaan ja rakennusta heitettiin olutpullolla.

Harriet Tuominen on osa paikallista mielenosoittajien rintamaa, joka vaatii loppua Venäjän sotatoimille Ukrainassa.

Eräs protestoija tiivistää, että koko nootti on ”aivan perseestä”.

– Ylimitoitettu toimenpide, Harriet Tuominen toteaa saman diplomaattisesti.

– Joku humalainen on todennäköisesti heittänyt kaljapullon ja nyt sitten puhutaan terveyden uhkaamisesta.

Keskiviikkoiltana paikallisissa tiedotusvälineissä Ahvenanmaalla ei vielä puhuttu konsulaatin kohtaamasta ilkivallasta tai Venäjän ulkoministeriön jylinästä Suomen suuntaan.

Protestoijat kertovat, että Ahvenanmaalla asiasta luettiin ensi kertaa saman aikaan muun Suomen kanssa.

Todellisuudessa vappuilta Norra Esplanadgatanilla, konsulaatin sijaitsemalla kadulla, oli varsin hiljainen. Näin arvioi aivan sen tuntumassa asuva Soile Wartiainen.

– Ei täällä liikkunut kauheasti ihmisiä tai ollut muutenkaan tietoa levottomuuksista, hän sanoo.

Soile Wartiainen kertoo, että Maarianhaminassa koetaan hyvin laajasti sympatiaa puolustussotaa käyvää Ukrainaa kohtaan.

Hänen mukaansa sodan aikana tai muulloinkaan edustustoon ei vaikuta kohdistuneen sen suurempia vihamielisyyksiä.

– Todennäköisesti kyseessä on ollut ohikulkijan tempaus ja varsin epädramaattinen tilanne. Ja nyt sitten (Venäjän ulkoministeriöstä) väitetään, että henkilökuntaa on suojeltava paremmin.

Wartiainen on osa Ukrainan rauhan puolesta protestoivaa populaa. Hän painottaa, että tässä porukassa ei ole halukkuutta mellakoida tai muutenkaan vaarantaa kenenkään terveyttä.

– Me vain asetellaan tänne kukkia ja lauletaan kauniita lauluja.

Sittemmin Ahvenanmaan poliisi on kertonut, että noottikriisin takana näyttäisi olevan kymmenhenkinen joukko, joihin lukeutuu jalkapallokannattajia. Viime vuoden huhtikuussa vastaavanlaisten tahojen on kerrottu virtsanneen konsulaatin aitaan.

Protestoijat sanovat, että heidän mielenilmauksensa ja todennäköisesti konsulaatin kohtaama ilkivaltakin päätyisivät Venäjän lopettaessa sodan.

Mielenosoittajien vuorovaikutus konsulaatin henkilöstön kanssa on ollut vähäistä. Sodan alkupuolella edustuston ikkunoissa tai pihamaalla ei näkynyt lainkaan liikehdintää, he kertovat. Sittemmin pari edustuston asukasta on bongattu esimerkiksi konsulaatin piha-alueella.

– Eräs protestoija vilkutti kerran heidän suuntaansa ja sieltä vilkutettiin takaisin, Wallén sanoo.

Maarianhaminassa sijaitseva Venäjä-konsulaatti valvoo Ahvenanmaan demilitarisoinnin toteutumista. Se perustettiin talvisodan jälkeen vuodesta 1940.

IS:n haastateltavat eivät pidä konsulaatin olemassaoloa itsessään ongelmana. Heidän mukaansa se luontaisesti kuuluu itsehallinnollisen alueeseen, vaikka ajatus ”Venäjästä vahtimassa rauhaa” huvittaakin heidän joukossaan.

Tarkoitus on protestoida joka ilta, ennen kuin Ukrainaan laskeutuu rauhanaika. Mielenosoittajat vakuuttavat, että siihen eivät vaikuta nootit tai muut.

Wallén laskee, että torstaina pidettiin 435. protesti konsulaatin edessä. Kukaan ei tiedetä, montako on vielä edessä.