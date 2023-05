Kankaanpäässä on parhaillaan käynnissä vuosittainen Arrow-sotaharjoitus. Tänä vuonna mukana oli Yhdysvaltain armeijan raskaasti panssaroitua ”ratsuväkeä”.

Sanotaan, että Pohjankankaan harjoitusalueella Kankaanpäässä voi kokea yhdessä päivässä kaikki Suomen neljä vuodenaikaa.

Texasin tasangoilta Arrow 23 -harjoitukseen tulleet Yhdysvaltain armeijan 1. ratsuväkidivisioonan sotilaille se tarkoittaa uuden haasteen eteen joutumista. Toisin kuin Kankaanpäässä, Fort Hoodin harjoitusalueella maasto ei muutu runsaiden sateiden seurauksena mutavelliksi.

– Maasto on aivan erilaista kuin se, mihin olemme tottuneet. Se on paljon tiheämpää ja metsäisempää. Vaunun telat uppoavat mutaan ja lähtevät pois paikoiltaan. Se on meille uusi haaste, luutnantti Akuszewski sanoo.

Yhdysvaltalainen Abrams hyökkää Arrow 23 -harjoituksessa.

Luutnantti Akuszewski Abrams-panssarivaununsa edessä.

”Ratsuväkidivisioona” on sikäli hauska nimitys, että Akuszewski joukkojen ratsut ovat maailman raskaimpiin panssarivaunuihin kuuluvia M1 Abramseja. Hän johtaa neljästä M1 Abrams -taistelu­panssari­vaunusta koostuvaa vaunujoukkuetta ja on ensimmäistä kertaa ulkomaankomennuksella.

– Tämä on mahtavaa. Suomalaisten kanssa harjoittelu on aivan uskomatonta. Kaikki, joiden kanssa olen puhunut, ovat olleet todella ystävällisiä. Kaikilla on vilpitön halu oppia ja jakaa kokemuksia.

– Olen tosi iloinen teistä uusina liittolaisina, hän lisää.

Arrow 23 on Panssariprikaatin vuosittainen mekanisoitu harjoitus. Harjoitukseen osallistuu 2 200 henkilöä, joista suurin osa on suomalaisia varusmiehiä. Lisäksi harjoitukseen osallistuu noin 850 sotilasta Ison-Britannian, Latvian, Liettuan, Viron ja Yhdysvaltojen maavoimista sekä noin 200 Puolustusvoimien ja 185 ulkomaista ajoneuvoa.

Yhdysvaltalaissotilas oli laittanut taisteluliiviinsä Suomen lipun Arrow 23 -harjoituksessa.

Harjoitukseen osallistuvat joukot on jaettu kahtia siten, että kummallakin puolella taistelee monikansallinen joukko. Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten lisäksi harjoitukseen osallistuu latvialaisia, liettualaisia, virolaisia ja brittiläisiä sotilaita.

Ilta-Sanomat jalkautui harjoituksen keskelle seuraamaan hyökkäystä. Harjoituspatruunoiden paukkeen, savupilviä pölläyttävien tulenkuvauspanosten ja panssarivaunujen jyrinän läpi kuuluu huutoja, komentoja ja keskustelua monilla eri kielillä.

Etenkin yhdysvaltalaiset ovat jatkuvasti äänessä. Komentoja, käskyjä ja tietoa vihollisen liikkeistä kajahtelee ilmassa jatkuvalla syötöllä. Välillä niitä on ryyditetty kevyillä törkeyksillä: ”Hei äijät, raahatkaa perseenne äkkiä tänne!”

Suomalaiset varusmiehet puhuvat keskenään tietysti suomea, mutta heidän käyttämänsä kieli vaihtuu saumattomasti todella sujuvaan englantiin heti, kun tarvetta on. Yhdysvaltalaisiin verrattuna suomalaiset näyttävät olevan tuppisuita myös taistelukentällä.

Yhdysvaltain armeijan jääkärille tuli kiire vaihtaa asemasta toiseen kiivaan hyökkäysvaiheen aikana.

Alikersantti Tukiainen kertoo tehneensä samansuuntaisen havainnon.

– Suomalaiset ovat kyllä vähän hiljaisempaa porukkaa. Me sanotaan mitä sanottavana ja loput pidetään sisällämme, hän toteaa.

Muitakin eroja on. Tukiainen kertoo, että suomalaiset varusmiehet toimivat koko harjoituksen ajan siten, kuin olisivat oikeassa, pitkäkestoisessa taistelutilanteessa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että ajoneuvoja ei jätetä naamioimatta edes taukojen ajaksi.

– Koko ajan on vähän kuin tilanne päällä. Muut vetävät illalla hieman levon puolelle, mutta me jatketaan vielä toimintaa, jotta saadaan pidettyä homma kasassa, hän sanoo.

Taskisen tehtävänä harjoituksessa on tukea muita joukkoa ampumalla epäsuoraa tulta. Välineenä hänellä on Patrian AMV-taisteluajoneuvo ja sen AMOS-kranaatin­heitin­järjestelmä. Se on Suomessa kehitetty huippuase, joka pystyy ampumaan useita kranaatteja eri lentoradoille siten, että ne kaikki iskevät kohteeseensa samaan aikaan.

– Hienoahan sillä on mennä. Saa olla ylpeä siitä, mitä meidän maalta löytyy ja mitä itse pääsee tekemään sillä kalustolla.