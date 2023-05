Jyrki Lehtolan kolumni: Suomalaisessa politiikassa ketään ei saa kutsua miksikään

Edestakaisin taapertamista kutsutaan edistykseksi ja demokratiaa parhaaksi valtiojärjestykseksi, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Demokratia on sitä, että ensin otetaan yksi hiiiiidas askel eteenpäin ja asiat muuttuvat hetkeksi yhteen suuntaan.

Sen jälkeen puolet kansasta on pettyneitä askeleen suuntaan, hitauteen tai askeleen ottajaan. Siksi seuraavaksi otetaan yksi askel taaksepäin, kunnes taas muutaman vuoden päästä on tullut aika ottaa askel eteenpäin, ja kun jalat eivät enää kestä, kaadutaan.

Edestakaista taapertamista kutsutaan edistykseksi ja demokratiaa parhaaksi valtiojärjestykseksi.

Tampereen Sokoksen kassan johtama hallitus synnytti osassa kansaa syviä traumoja, ja ennen kuin Petteri Orpo on saanut mitään aikaiseksi, on se toinen osa kansasta ehtinyt uutisoida vieläkin syvemmistä traumoistaan.

Demokratiassa on taas se hetki, kun aikuiseksi julistautuneet ottavat ohjat.

Niille Sanna Marinin hallitus oli joukko tyttöjä, joille Instagramin seuraajamäärät, samppanjan laatu ja sekoaminen edustivat kaikille kansalaisille mahdollista luokkanousua.

Nyt Orpo yrittää koota hallitusta, joka koostuisi aikuisista todistamassa viisaudestaan suoltamalla hölinää hihojen käärimisestä, kurista ja ryhtiliikkeestä niin kuin tuohtuneet vanhemmat, jotka joutuvat neljä vuotta kestäneiden nuorisobileiden jälkeen rakentamaan lastensa tuhoaman omakotitalon uudelleen.

Säätytalolla aikuiset neuvottelevat koulutuksesta, ihmisarvosta, nuorista, vanhuksista ja muusta kauppatavarasta.

Kuusi vuotta sitten Orpo runoili kokoomuksen humaaneista arvoista, halusta nostaa pakolaiskiintiötä sekä halla-aholaisten perussuomalaisten vieroksumisesta, mutta aikuisen tunnistaa siitäkin, että jos se ei ole tiettyyn ikään mennessä saanut kaikkea haluamaansa, tuuli vie sitä minne sattuu.

Samaan aikaan häviäjät ja voittajat kertovat toisilleen, mikä kaikki ei sovi suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin, koska heille Suomi on hölmöläisten saari, jota yleismaailmallinen kehitys ei koske.

Suomalaiseen politiikkaan ei sovi ”solvaamisen kierre”.

Oikeisto ei saa tulkita Paavo Arhinmäen twiittejä mellakkaan yllyttämiseksi. Ketään ei saa kutsua äärioikeistolaiseksi. EU:n demarit eivät saa julkaista kuvaa, jossa Riikka Purran sylissä istuvaa pikku Orpoa kutsutaan ”äärioikeiston sätkynukeksi”.

Ketään ei saa kutsua miksikään.

Aikuiset ovat hanakoita esittämään aikuisia, mutta eivät voi mitään haavoitetun nuoren solvaavalle sielulleen.

Jussi Halla-aho käytti vappupuheensa traumojensa työstämiseen kiusaamalla ja solvaamalla sekä hävinneitä että pienempiään. Halla-aho toivoi Suomen siirtyvän takaisin länsimaiseen demokratiaan Marinin pohjoiskorealaisesta mallista, jossa hallitsijat nostetaan elämää suuremmiksi, mikä oli monin tavoin haasteellista puhetta Mestarina tunnetulta trash metal -kitaristilta.

Halla-ahon mukaan valtion ei tulisi myöskään rahoittaa kansalaisjärjestöjä, kehitysapua tai Yleisradiota, koska aikuisen tunnemaailma on usein sellainen, että jonkun on kärsittävä, jos aikuinen on ollut joskus turhautunut.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.