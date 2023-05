Kokenut teho-osaston yli­lääkäri kertoo – tästä elvytys­kiellossa on kyse

Elvytyskielto eli DNR-päätös sekoitetaan usein muun muassa hoidon lopettamiseen tai rajaamiseen.

Elvytyskielto, eli DNR-päätös, nousi julkisuuteen sen jälkeen, kun Mika ja Elisa Aaltolan muistisairas 81-vuotias isä sai elvytyskiellon. Julkisen puolen lääkäri kertoi asiasta perheelle ”ilmoitusluontoisesti”. Elisa Aaltola kuvaili kokemusta Twitterissä.

DNR on lyhenne englannin kielen sanoista ”Do Not Resuscitate”, eli ei elvytetä. Lyhenteestä käytetään tutummin termiä elvytyskielto.

Kun potilaalle tehdään DNR-päätös, sairaustaakka on arvioitu sellaiseksi, että sydänpysähdyksen saaneen potilaan elvyttäminen ei johda parantumiseen tai toipumiseen.

Eli kun DNR-päätöksen saaneen potilaan sydän pysähtyy, sille ei enää tehdä mitään.

Duodecim Terveyskirjaston mukaan hoitava lääkäri voi tehdä päätöksen lääketieteellisin perustein. Päätöksestä on kuitenkin informoitava potilasta tai vaihtoehtoisesti hänen omaisiaan. Lisäksi päätöksen perustelut, sen tekijät sekä potilaalle ja omaisille annettu informaatio ja heidän kantansa on kirjattava sairaskertomukseen.

Elvyttäminen on potilaan edun vastaista esimerkiksi tilanteessa, jossa potilaan tila on kriittinen tai potilaalla on niin vaikeita perussairauksia, että toipumisennustetta ei enää ole, sanoo Turun yliopistollisen sairaalan tehohoidon ylilääkäri Mika Valtonen.

– Lopputulos on silloin huono. Se on joka tapauksessa kuolema tai hyvin vakava vammautuminen, Valtonen kertoo.

Tyksin teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen ei ole törmännyt urallaan tilanteeseen, jossa omaiset itse haluaisivat tehdä päätöksen elvytyksestä pidättäytymisestä.

Vaikka lääkäri tekee DNR-päätöksen lääketieteellisin perustein, se tapahtuu yleensä yhteisymmärryksessä potilaan tai omaisten kanssa. Valtonen on työskennellyt alalla pitkään, ja hänen kokemuksensa mukaan vastaan on tullut harvoin tapauksia, jolloin yhteisymmärrystä ei löydy.

– Kun päätös käydään huolellisesti potilaan ja omaisten kanssa, kokemukseni mukaan vähintään yhdeksän kymmenestä ymmärtää, miksi päätös tehdään. Harvoin tapahtuu konfliktitilanne, mutta konflikti minusta tarkoittaa sitä, että informaatio ei ole kulkenut oikealla tavalla, Valtonen sanoo.

– Minusta se olisi täysin kohtuutonta, ja näin ei saisi ollakaan missään tilanteessa. Päätöstä ei voi sysätä maallikolle, vaan se on lääkäreiden tehtävä, Valtonen toteaa.

Potilas voi kuitenkin hoitotahdossaan etukäteen ilmaista, ettei halua tehohoitoa tai esimerkiksi elvytystä tilanteessa, jossa toipumismahdollisuuksia ei enää ole.

Valtonen ei liity Elisa ja Mika Aaltolan isän tapaukseen. Hän kommentoi tapausta sen verran, että heidän tilanteestaan jäi sellainen vaikutelma, että omaisia ei informoitu päätöksestä tarpeeksi hyvin.

DNR-päätös sekoitetaan ajoittain hoidon lopettamisen, rajaamisen tai siitä luopumisen kanssa. Vaikka termit voivat vaikuttaa olevan lähellä toisiaan, niillä on merkittävä ero.

Hoidon lopettaminen tai rajaaminen on monipolvisempi käsite ja eri asia kuin DNR-päätös.

Valtosen mukaan DNR-päätös ja hoidon rajaaminen voivat olla toistensa jatkeita. Yleensä ensin on päätetty, että potilasta ei elvytetä, eli annetaan DNR-päätös. Sen jälkeen, jos tilanne oleellisesti heikkenee, voidaan tehdä lisää hoidon rajoituksia, esimerkiksi ei kytketä hengityskoneeseen tai anneta keinomunuaishoitoa.

– Jos potilaan ikä ja perussairaudet eivät puolla enää esimerkiksi hengityslaitehoitoa ja hänet kuitenkin laitetaan hengityskoneeseen, seurauksena on yleensä vain tilanteen pitkittyminen ilman toivoa toipumisesta, Valtonen kertoo.

Esimerkiksi tehohoidosta luopumisella tarkoitetaan sitä, että luovutaan parantavasta hoidosta, mutta kaikki muu hoito jatkuu. Ihmistä hoidetaan kaikissa tilanteissa ihmisarvon mukaisesti, esimerkiksi puhtaudesta sekä kivun ja ahdistuksen lievittämisestä huolehditaan aina.

Tässä tilanteessa kaikki invasiiviset, eli kajoavantyyppiset, hoidot lopetetaan ja keskitytään potilaan perushoitoon ja omaisten tukemiseen.

