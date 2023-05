Kolumni: Helsingissä kuolevalta peruttiin suihku

Suihku oli vihoviimeinen ihana asia, joka kuolevalla oli enää jäljellä, kirjoittaa Suvi Kerttula.

Kuolemansairas ystäväni ei ole päässyt kahteen viikkoon suihkuun.

Syynä on Helsingissä vallitseva terveydenhuollon resurssipula. Kotona tapahtuva suihkuttaminen on peruttu. Se vihoviimeinen ihana asia, joka kuolevalla on enää jäljellä. Mahdollisuus päästä pesulle. Kun kaikki muu on sairaalta viety.

Arvaan. Nyt joku tietysti ajattelee: mikset mene itse suihkuttamaan!

En voi mennä, sillä minulla ei ole tarvittavaa osaamista. En osaa käyttää suihkutukseen käytettävää apuvälinettä, nosturia. En pysty nostamaan sairasta vuoteesta. Siihen tarvitaan kahta ammattilaista.

Pahinta on, etten tiedä, kuka voisi auttaa.

Kun läheinen sairastuu, moni yllättyy. Päätyy maailmaan, josta ei mitään tiedä. Tulee voimaton olo.

Ajattelin aina, että kyllä hyvinvointivaltio hoitaa kansalaisensa. Ja aika pitkälle hoitaakin.

Kun läheiseni sai viime vuonna aivoinfarktin, ambulanssi tuli kymmenessä minuutissa. Sairaalasta kotiuduttua kotiin tuli toimintaterapeutti, joka tarkasti paikat ja toi tarvittavat apuvälineet.

Potilas saatiin kuntoon, vaikka korona-aika toi hoitoon oman haastavuuteensa. En ikinä unohda erästä perjantai-iltaa sairaalassa ja tuntemattoman mummon pettynyttä ilmettä.

Koronarajoitusten takia olin saanut luvan nähdä potilaan lasioven läpi. Kielimuurin takia hoitaja toi näytille väärän mummon. Hän oli ehtinyt ilahtua kuultuaan, että tytär on tullut katsomaan. Mutta oven takana seisoikin toisen potilaan tytär.

Paikalle pyydettiin toinen hoitaja ja asia selvisi. Myöhemmin jo vähän hävetti. Miksi menin sairaalaan kiireisten hoitajien iltaa sotkemaan. Hoitajat tekevät tärkeää työtä valtavan paineen alla. Heille pitää antaa työrauha.

Silti en malttanut olla ajattelematta: millaisia muita, paljon suurempia virheitä valtavan resurssipulan ja kielimuurin takia tapahtuu? Kyse on kuitenkin ihmishengistä.

Kaikki kunnia terveydenhuollon ammattilaisille. Vika ei ole tietenkään teissä. Vika on rakenteissa ja resursseissa. Jos ei ole tarpeeksi työntekijöitä, mistä heitä voi ottaa?

70-luvun lapsena oli hyvä kasvaa. 1970-luku oli hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa. Kansanterveyslaki 1972 mullisti terveydenhuollon.

Ennaltaehkäisevään hammashuoltoon panostettiin. Meidän ala-asteella Helsingin Lauttasaaressa oli hammashoitola, jossa kävin oikomishoidossa. Koko luokka purskutteli fluoriliuoksella, joka värjäsi hampaiden likaiset kohdat punaisiksi. Kouluterveydenhoitaja oli aina paikalla. Vastaanotolle saattoi tupsahtaa juttelemaan.

Tuolloin suvun vanhimmat pääsivät myös nopeasti hoitokotiin.

Saammeko tätä Suomea enää takaisin?

Läheisen sairastuessa vakavasti olen oppinut, ettei enää ole itsestään selvää, että yhteiskunta hoitaa.