Pikku Huopalahdessa parkki­hallista löydetty nainen on kuollut – poliisi tutkii murhaa

Uhria oli ammuttu. Poliisi tutkii nyt henkirikosta.

Helsingin Pikku Huopalahdessa pysäköidystä autosta löydetty vakavasti loukkaantunut 37-vuotias nainen on kuollut keskiviikkona. Poliisi tutkii tapausta nyt murhana.

– Esitutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä, että teko on ollut suunniteltu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm tiedotteessa.

Lindholm ei kommentoinut Ilta-Sanomille tarkemmin sitä, millaiset asiat viittaavat teon suunnitteluun.

Poliisi tiedotti rikostutkinnasta viime viikon maanantaina ja kertoi, että uhri löytyi torstaina vakavasti loukkaantuneena Helsingin Pikku Huopalahdesta pysäköidystä autosta. Auto oli pysäköity parkkihalliin.

Lindholmin mukaan poliisi selvittää, tapahtuiko rikos parkkihallissa vai jossain muussa paikassa.

Poliisi epäilee edelleen, että teko tapahtui jo edellisenä päivänä eli keskiviikkona 19. huhtikuuta. Uhrin löysivät tämän omaiset, jotka olivat naista etsineet.

Lindholmin mukaan naisesta oli tehty katoamisilmoitus.

Poliisi on vahvistanut, että uhria oli ammuttu.

Lindholm ei kerro, mikä on ollut uhrin ja epäillyn välinen suhde. Hän kuitenkin sanoo, että he ovat tunteneet toisensa, mutta eivät ole lähisukulaisia.

Epäilty vangittiin viime viikolla.

Poliisi epäilee teosta 49-vuotiasta miestä. Mies vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin teosta epäiltynä tapon yrityksestä viime viikolla. Tuolloin uhri oli vielä elossa.

Lindholmin mukaan asiassa alettiin epäillä rikosta vasta siinä vaiheessa, kun nainen löydettiin parkkihallissa. Sitä ennen naista etsittiin kadonneena.

Mies on vuonna 2021 määrätty lähestymiskieltoon suunnilleen samanikäistä vaimoaan kohtaan. Vaimon kertoman mukaan mies oli alkanut käyttäytyä väkivaltaisesti sen jälkeen, kun oli alkanut seurustella uuden naisystävän kanssa.

Vaimon kertoman mukaan mies oli useita kertoja käyttäytynyt häntä kohtaa väkivaltaisesti ja uhannut väkivallalla. Nainen on hakenut kolme kertaa avioeroa, mutta ero ei ole kertaakaan astunut voimaan.

Parkkihallista löydetty nainen ei kuitenkaan ole miehen vaimo.

Poliisi kaipaa edelleen silminnäkijähavaintoja ja vihjeitä tapaukseen liittyen. Havaintoja ja vihjeitä pyydetään 19.–20.4. väliseltä ajalta Paimionkujan läheisyydessä sijaitsevan parkkihallin läheisyydestä ja sen lähialueilta.

Lisäksi poliisi on kiinnostunut harmaaseen Toyota Sedan -merkkiseen autoon liittyvistä havainnoista samalta ajankohdalta. Kaikki vihjeet pyydetään lähettämään osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.

Täydennetty tutkinnanjohtajan kommenteilla 4.5. kello 10.03.