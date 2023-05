Asiantuntija: Talvisota voi olla yksi syy Zelenskyin Suomen-vierailulle

Asiantuntija uskoo, että Helsingissä käydään keskiviikkona tiukkoja neuvotteluja Pohjoismaiden aseavusta Ukrainalle.

Suomen sotahistoria, voi olla yksi taustasyy sille, miksi Ukrainan presidentti Vodolymyr Zelenskyi vierailee juuri Helsingissä.

Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen keskiviikkona Ilta-Sanomille.

Vanhasen mukaan erityisesti Suomen ja Venäjän välinen talvisota tunnetaan hyvin Ukrainassa.

–([Volodymyr) Zelenskyi itse on puhunut siitä, että hän tuntee Suomen tarinan ja miten me aikoinaan jouduimme puolustamaan itseämme eksistentiaalista uhkaa vastaan. Varmasti tämäkin on ollut tässä taustalla, hän arvioi.

Zelenskyi otti myös talvisodan esille Helsingissä pitämässään puheessa.

Aloite Zelenskyin ja Pohjoismaiden päämiesten välisestä tapaamisesta on Vanhasen mukaan tiettävästi tullut Suomelta.

– Jos Niinistö on ollut kabinettinsa kanssa aktiivinen, niin se on tietysti vaikuttanut siihen, että tapaamispaikaksi on luonnollisesti valikoitunut Helsinki.

VanhaNen ennakoi, että tapaamisessa tullaan käymään tiukkaa keskustelua Ukrainalle toimitettavasta aseavusta.

– Tapaamisessa ei ole kyse pelkästään lipun heiluttelusta.

Ukrainan uskotaan parhaillaan valmistelevan vastahyökkäystä Venäjää vastaan.

– Tässä edetään varmasti tämän kevään osalta kriittisiä aikoja, minkä vuoksi Zelenskyi on nyt liikkeellä.

Vanhasen mukaan niin Suomella kuin muillakin Pohjoismailla on hallussaan sellaista raskasta asekalustoa, jota Ukraina nyt kipeästi puolustussodassaan kipeästi tarvitsisi.

Tällaista kalustoa ovat esimerkiksi Leopard-panssariajoneuvot ja Hornet-hävittäjät.

– Varmasti tapaamisessa tullaan käymään kovaa keskustelua siitä, miten voidaan saada modernia ja parempaa kalustoa Ukrainan tueksi.

Tapaaminen on Vanhasen mielestä pohjoismaiden viesti Venäjän suuntaan siitä, että pohjoismaat seisovat yhteisessä rintamassa sodassa Ukrainan tukena.

Hänen mukaansa tätä viestiä on omiaan vahvistamaan se, että tapaaminen toteutuu Helsingissä, joka sijaitsee maantieteellisesti lähellä Venäjää.