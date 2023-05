Kommentti: Presidentti Zelenskyin yllätys­vierailu Suomessa on todella väkevä viesti despootti Putinille itä­rajan taakse – tätä se tarkoittaa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin yllätysvierailu Helsinkiin sisältää paljon symboliikkaa, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Presidentti on poistunut sodan aikana Ukrainasta harvakseltaan.

Miksi juuri nyt Suomeen?

Miksi ei? Zelenskyi on monessa yhteydessä ihannoinut Suomen talvisotaa (1939-1940) sankarillisena taisteluna Stalinin Neuvostoliittoa vastaan.

Presidentti näkee Vladimir Putinin hyökkäyksessä Ukrainaan saman raamatullisen Daavid vastaan Goljat -asetelman. Suomen kamppailu sopii Zelenskyille propagandan välineeksi nostattamaan kansallista itsetuntoa.

Ehkä Zelenskyi kuitenkin haluaa korostaa puheissaan ja tällä vierailullaan talvisodan taistelujen merkittävintä seurausta: Suomi säilytti itsenäisyytensä. Sen puolesta täytyy tehdä uhrauksia, kipeitäkin. Verinen talvisota päättyi Suomen tappioon ja musertavaan rauhaan alueluovutuksineen.

Itsenäisyys on mitä suurimmassa määrin vaakalaudalla myös Ukrainassa.

Putinin Venäjä halusi viime vuoden helmikuussa imaista Ukrainan valtapiiriinsä. Panssarit vyöryivät jo kohti pääkaupunki Kiovaa. Venäjä joutui kuitenkin perääntymään, ja sota muuttui kulutussodaksi, joka voi kestää pitkäänkin, jopa vuosia.

Jos Venäjä pullistelustaan huolimatta ei ollut valmis sotaan, ei sitä ollut Ukrainakaan. Nyt aseita ja ammuksia virtaa Ukrainan asevoimille lännestä, myös Suomesta. Ja tässä on merkittävin ero talvisotaan, jota Suomi kävi käytännössä yksin.

Ase- ja ammustoimitusten kiihdyttäminen Pohjoismaista Ukrainaan on varmasti presidentin vierailun asialistalla. Hornet-hävittäjätkin ja Leopard-panssarit mainitaan, haluttiin sitä Suomessa tai ei.

Ukraina valmistelee laajaa vastahyökkäystä.

Se on siirtynyt osittain siksi, että hyökkäysjoukkojen varustaminen on kesken. Tämän takia Zelenskyin tarvelista on pitkä – ellei suorastaan loputon. Vierailu Helsingissä antaa hyvän mahdollisuuden esitellä listaa presidentti Sauli Niinistön isännöimille Pohjoismaiden poliittisille johtajille.

Samalla voi edistää Ukrainan jäsenyyshaaveita EU:ssa ja Natossa.

Vielä hiukan symboliikkaa.

Zelenskyi Suomessa ja Helsingissä on ennen kaikkea väkevä viesti Putinille. Vierailu on konkreettinen muistutus itärajan taakse despootti Putinille, että hänen tavoitteensa pitää Nato pois Venäjän rajoilta on epäonnistunut – totaalisesti.

Suomi on nyt Natossa, ja Nato-Suomi on Ukrainan tukija ja ystävä, jonka vieraaksi Venäjän tappolistalla oleva presidentti Zelenskyi voi pelkäämättä aina tulla.

Ajat ovat tosiaan muuttuneet.

Myös Suomessa.