Oikeus vangitsi naisen viikonloppuna.

Helsingin Lehtisaaren viimekuisesta taposta vangittuna ollutta naista epäillään nyt uusista törkeistä rikoksista.

Poliisi epäilee 34-vuotiasta yrittäjäperheen tytärtä törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä 12. tammikuuta.

Lue lisää: Uutta tietoa Lehtisaaren henki­rikoksesta: Ruumis virui arvo­asunnossa useita päiviä – näin karmeat tapahtumat paljastuivat

Helsingin käräjäoikeus vangitsi naisen todennäköisin syin epäiltynä näistä rikoksista sunnuntaina. IS ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.

Nainen on vauraasta yrittäjäperheestä, ja hänellä on aiemmin ollut merkittävä rooli perheyrityksessä sekä hallituksessa että osaomistajana. Nainen on valmistunut maisteriksi alle tavoiteajan ja työskennellyt kaupallisella alalla.

Oikeus vangitsi naisen aiemmin viime kuussa Helsingin Lehtisaaren taposta epäiltynä, mutta poliisi päästi hänet vapaaksi alle viikon tutkintavankeuden jälkeen.

Lue lisää: Lehtisaaren taposta epäilty yrittäjäperheen tytär vapautettu

Taposta vangittuna on yhä naisen 32-vuotias aviomies. He asuvat talossa, jossa rikos tapahtui.

Epäillyn henkirikoksen uhri on 27-vuotias mies, jolla on huumerikostaustaa.