KRP selvitti törkeitä ihmis­kauppa­rikos­epäilyjä rakennus­alalla: ”Epäillään, että osaan työn­tekijöistä on kohdistettu väki­valtaa”

Esitutkinnan aikana identifioitiin 21 henkilöä, joiden epäillään päätyneen törkeän ihmiskaupparikoksen uhriksi.

Toiminnalla on saatu KRP:n mukaan jopa 2,3 miljoonan euron rikoshyöty.

Keskusrikospoliisi ja Viron keskus­rikospoliisi ovat tutkineet törkeää ihmis­kauppaa rikos­kokonaisuudessa, jonka keskiössä on rakennusalaan kytkeytyviä yhtiöitä.

KRP:n mukaan eri yhtiöiden ja henkilöiden muodostaman järjestäytyneen organisaation epäillään erehdyttäneen kymmeniä työntekijöitä ulkomailta Suomeen työskentelemään pakkotyön kaltaisissa olosuhteissa. Poliisi identifioi esitutkinnassa 21 henkilöä, joiden epäillään päätyneen rikoksen uhriksi.

Toiminnalla on saatu KRP:n mukaan jopa 2,3 miljoonan euron rikoshyöty.

Lisäksi esitutkinnassa epäillään törkeää työeläke­vakuutus­maksu­petosta.

Esitutkinta on jo valmistunut ja siirtynyt syyttäjälle.

Syyttäjä on nostanut syytteet 11 törkeästä ihmiskaupasta, yhdestä törkeästä eläke­vakuutus­maksu­petoksesta, yhdestä huumausaineen käyttörikoksesta, yhdestä paljastin­laite­rikkomuksesta ja yhdestä ampuma-aserikoksesta.

Nyt nostetuissa syytteissä on 11 vastaajaa ja 11 asianomistajaa.

Poliisin mukaan epäillyistä 10 on Viron kansalaisia ja yksi Suomen kansalainen. Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna seitsemän epäiltyä, joista kaksi on edelleen vangittuna. Molemmat vangittuna olevat ovat Viron kansalaisia.

Suomeen tulleita työntekijöitä epäillään käytetyn hyväksi muun muassa erehdyttämällä, harhaan­johtamalla sekä velkaannuttamalla.

– Poliisin tietojen mukaan epäillyt ovat esimerkiksi käyttäneet hyväksi asianomaisten kieli­taidottomuudesta ja varattomuudesta johtuvaa riippuvaista asemaa työnantajasta. Lisäksi esitutkinnassa epäillään, että osaan työntekijöistä on kohdistettu väkivaltaa ja sillä uhkailua, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen Keskus­rikos­poliisista.

Poliisi epäilee, että työolosuhteet ovat olleet monen epäillyn rikoksen uhrin osalta heikot, ja että palkkoja on usein jätetty osittain tai kokonaan maksamatta.

Poliisi epäilee rikoksista järjestelmällisesti toiminutta organisaatiota, joka koostuu pääosin virolaisista henkilöistä. Toiminnan johtohenkilöitä ja taustavaikuttajia on Virossa luokiteltu järjestäytyneessä rikollisryhmässä toimineiksi henkilöiksi.

Poliisi epäilee organisaation on pyrkineen häivyttämään rikollista toimintaa muun muassa perustamalla erillisiä yrityksiä rikoshyödyn siirtämistä ja häivyttämistä varten. Epäillyt ovat nimenneet toiminnan keskiössä olevaan yritykseen suomalaisen toimitusjohtajan ilman todellista toimivaltaa yrityksessä.

– Suomalaiselle toimitusjohtajalle ei esitutkinnan mukaan ole koskaan maksettu palkkaa yrityksestä, vaan hänet on nimetty yrityksen johtoon, jotta yritys näyttäisi paremmalta ulospäin ja rikollinen toiminta olisi vaikeammin havaittavissa, tutkinnanjohtaja Heinonen kertoo.

Poliisi arvioi, että organisaatio on rekrytoinut vuosien 2020–2022 aikana satoja työntekijöitä ulkomailta Suomeen. Asianomistajat ovat olleet pääasiassa Latvian, Viron ja Ukrainan kansalaisia.

– Esitutkintaan liittyen on identifioitu 21 asianomistajaa. Todellisuudessa uhrien määrä voi olla paljon suurempi. Ihmiskauppa on usein piilorikollisuutta, ja asianomistajat eivät välttämättä tiedä joutuneensa rikoksen uhriksi. Suomesta kotimaahansa palanneiden uhrien tavoittaminen on myöskin osaltaan haastavaa, Heinonen sanoo.

Suomalaisia rakennusalan yrityksiä, joissa asianomistajat ovat työskennelleet, ei epäillä rikoksista.

Rikosepäilyjen keskiössä on KRP:n mukaan Suomessa toimineen laskutus­palvelu­yrityksen ympärille rakennettu kevyt­yrittäjyyttä hyväksi­käyttänyt järjestäytynyt toiminta.

Epäillyt ovat sopineet Suomessa toimivien rakennusalan yritysten edustajien kanssa työntekijöiden välittämisestä ja toimittamisesta yrityksille. Poliisi epäilee, että epäillyt ovat järjestelleet epäiltyjen uhrien työntekoa koskevia sopimuksia rakennusalan yritysten ja perustamiensa erillisten yritysten välille ja keränneet siten itselleen huomattavia summia rikoshyötyä.

Poliisin näkemyksen mukaan työntekijät on rekisteröity kevyt­yrittäjiksi laskutus­palvelu­yritykseen ilman, että he ovat todellisuudessa tienneet järjestelystä tai ymmärtäneet, mitä kevyt­yrittäjyys tarkoittaa.

Poliisi katsoo, että todellisuudessa kyseessä on kuitenkin ollut työsopimuslain mukainen työsuhde, jolloin yrityksellä on ollut velvollisuus huolehtia työntekijöiden työoloista.

– Tällä järjestelyllä on pyritty muun muassa välttämään työnantajalle kuuluvia vastuita, pienentämään palkkaa, siirtämään rahaa uhreilta epäillyille ja välttämään työeläke­vakuutus­maksuja. Kevyt­yrittäjyys on mahdollistanut uhrien palkan pienentämisen keinotekoisesti vähentämällä siitä erilaisia kuluja, kertoo tutkinnanjohtaja Heinonen.

Organisaatio on KRP:n mukaan luvannut työntekijöille Suomessa ilmaisen asumisen ja palkkaa tehdystä työstä. Suomeen saapuneille työntekijöille on kuitenkin myöhemmin selvinnyt, että ehdot eivät ole vastanneet sitä mistä on aiemmin sovittu.

– Asumisesta onkin pitänyt maksaa, ja työntekijöiden palkoista on vähennetty erilaisia kuluja esimerkiksi työvaatteisiin ja -välineisiin liittyen, mistä ei ole sovittu ennalta. Työnantaja on antanut asianomistajille rahallisia sakkoja ja vähentänyt palkasta summia, joita on perusteltu esimerkiksi poissaoloilla, huonosti tehdyllä työllä tai puhelimen käytöllä työaikana.

Esitutkinnan mukaan useiden epäiltyjen rikosten uhrien palkat ovat jääneet niin pieniksi, että he ovat velkaantuneet työnantajalleen.

– Useat uhrit ovat olleet tilanteessa, jossa heillä ei ole ollut varaa palata Suomesta kotimaahansa, vaan ovat joutuneet jatkamaan työskentelyä, vaikkeivät olisi halunneet.