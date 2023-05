Säähän on luvassa tiistaina iso käänne – tänne taka­talvi iskee

Tällä viikolla Keski-Suomeen voi sataa paikoin lunta.

Tämän viikon puolivälissä säässä on luvassa niin sanottu ”kylmä notkahdus”, jonka jälkeen sää hieman lämpenee, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anne Latvala.

– Hetken aikaa on aika koleat oltavat, mutta näillä näkymin se väistyy ihan parin päivän jälkeen.

Ennen sään lämpenemistä luvassa on kuitenkin paikoin jopa lumisateita.

Latvala kertoo, että tiistaina lounaasta tuleva matalapaine liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli kohti koillista tuoden mukanaan Suomeen sateita.

Forecan sivujen mukaan tiistaiaamuna keskisessä Suomessa voidaan herätä paikoin jopa uuteen takatalveen, sillä alueella voi sataa lunta. Ennusteen mukaan lumi voi jäädä maahan Jyväskylän korkeudella. Forecan kehottaa varautumaan keskisen Suomen alueella loskaiseen ja huonoon ajokeliin.

Myös Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä. Liikennesää voi olla tiistaina vaarallinen ainakin Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pirkanmaalla, Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Latvala arvioi, että lunta voi kertyä Keski-Suomeen tiistaina yli 5 senttimetriä. Lunta tulee Latvalan arvion mukaan Pohjanmaalta Pohjois-Karjaan ja paikoin Kainuuseen ulottavalla alueella.

Forecan arvion mukaan märkää lunta voi kertyä keskiseen Suomeen tiistain aikana 5–10 senttimetriä.

Etelä-Suomessa sateet tulevat suurimmaksi osaksi vetenä. Samalla myös tuuli voimistuu.

– Päivälämpötilat pysyttelevät maassa yleisemmin 3–8 asteen välillä.

Lapin pohjoisosissa on Latvalan mukaan kuitenkin vähän kylmempää. Latvala kertoo, että Lapissa on silti tiistaina aurinkoistakin, vaikka sadekuuroja esiintyy.

– Lapissa pilvisyys on selvästi vaihtelevampaa kuin muualla maassa.

Tiistaina sää alkaa muuttua selkeämmäksi iltaa kohti mennessä.

Myös keskiviikon aikana sadekuuroja on liikkeellä.

Latvala kertoo, että etelässä sade tulee vetenä, mutta maan keskiosassa sade voi tulla lumena ja räntänä. Lumikertymät ovat kuitenkin tiistaita vähäisempiä.

Pääosin sateet tulevat kuuroina.

– Pohjoisessa se on enimmäkseen lunta, paikoin räntää.

Keskiviikkona aurinkokin paistaa ajoittain. Lämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja itäosassa 6–11 asteen välillä.

Lapissa on kylmempää ja lämpötila voi olla alle viiden asteen. Pohjois-Lapissa lämpötila voi olla nollan tienoilla tai pakkasella.

Forecan mukaan yöpakkasia on keskiviikon jälkeen tulossa myös Etelä-Suomeen.

Torstaina säähän ei ole luvassa suurta muutosta. Latvalan mukaan lämpötila laskee entisestään ja tuuli tuntuu kylmältä.

– Aurinkoakin näkyy isossa osassa maata välillä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Sadekuuroja tulee ja torstaina etelässä asti on mahdollista, että jokunen lumikuuro tulisi.

Maan keskiosassa sade voi tulla myös lumisena, samoin Lapissa.

loppuviikon puolella sateet alkavat pikku hiljaa vähenemään ja lämpötilat nousemaan ylemmäs, Latvala kertoo.

– Vielä perjantaina lämpötilat voivat jäädä alle 10 asteen.

Viikonloppuna Etelä-Suomessa voidaan kuitenkin päästä Latvalan arvion mukaan paikoin jo 10 asteen tienoille.

Entä milloin Suomen sää alkaa enemmän lämpenemään?

– Viimeisin kuukausiennuste tuli perjantaina sen perustella toukokuun alkupuolisko on keskimääräistä viileämpi, mutta kun nyt näkyy jo tämän viikon säässä, että loppuviikosta alkaa vähän lämmetä, on mahdollista, että ensi viikolle voi mahtua lämpimiä päiviä.

Latvala toteaakin, että ensi viikon sää on todennäköisesti vaihteleva. Luvassa on luultavasti välillä on viileämpää ja välillä lämpimämpää säätä.

Myös Forecan ennusteessa todetaan, että toivoa sään lämpenemisestä on heti tämän viikon jälkeen.