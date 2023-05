Ilta-Sanomat kokosi poikkeukselliseen epäiltyyn henkirikostapaukseen liittyvät oudot yksityiskohdat ja avoimet kysymykset. Poliisin mukaan yksi epäilty rikosnimike näyttäisi olevan suljettu pois laskuista.

Kylpylähotelli Katinkullasta lauantaina paljastuneessa kuolintapauksessa on edelleen monta kysymysmerkkiä.

Katinkullan kylpylähotellissa tapahtuneeseen epäiltyyn tappoon liittyy edelleen useita outoja yksityiskohtia ja avoimia kysymyksiä.

Suositussa lomakohteessa lauantain vastaisena yönä tapahtuneessa henkirikoksessa kuoli noin 30-vuotias nainen. Epäiltynä teosta on noin 30-vuotias mies, joka kuoli lauantaina puolenpäivän aikaan kolarissa Kärsämäellä.

Molemmat henkilöt, mies ja nainen, ovat kotoisin Pohjois-Pohjanmaan Haapavedeltä.

Poliisin näkökulmasta suurin ilmassa oleva kysymys Katinkullan kuolintapauksessa on uhrin kuolinsyy.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen Oulun poliisista toteaa, että kuolinsyylausunto valmistuu ”ehkä noin kuukauden kuluttua”.

Kuolinsyyn selviäminen auttaa Piispasen mukaan poliisia määrittelemään myös toisen päälinjan asiassa, eli mahdollisen rikosnimikkeen.

– Onko se tappo, törkeä pahoinpitely, törkeä kuolemantuottamus vai mikä, Piispanen toteaa.

Piispanen toteaa, että murha on rikosnimikkeenä pois suljettu tämän hetkisen tiedon perusteella.

Katinkullan kuolemantapausta tutkitaan tällä hetkellä epäiltynä tappona. Ennen kuolinsyyn varmistumista rikosnimike tuskin tulee muuttumaan.

– Kyllä se epäiltynä tappona pysyy siihen asti. Mutta kuukauden päästä olemme viisaampia, Piispanen sanoo.

Poliisipartioita kylpylähotelli Katinkullan pihassa lauantaina. Poliisit sulkivat käytävän, jonka varrelta nainen löytyi huoneesta kuolleena, useamman tunnin ajaksi tutkinnan ajaksi.

Kolmas avoin kysymys on henkirikoksen mahdollinen tekotapa.

Piispasen mukaan uhrin kuolinsyyn selviäminen auttaa poliisia saamaan selvyyden myös tähän asiaan.

Piispanen totesi maanantaina vappupäivänä Keskipohjanmaa-lehdelle, ettei epäillyssä tapossa ole käytetty ampuma-asetta.

Sitä, liittyykö tapaukseen muita mahdollisia tekovälineitä, kuten teräaseita, Piispanen ei kommentoi. Piispanen ei ota kantaa myöskään siihen, onko poliisilla hallussa muuta mahdollista tekovälinettä.

Tutkinnanjohtaja vaikenee myös siitä, onko kuolleessa naisessa ollut nähtävillä väkivallan merkkejä.

Poliisi kertoo löytäneensä naisen kuolleena hotellihuoneesta. Piispanen ei ota kuitenkaan kantaa siihen, ovatko mies ja nainen majoittuneet samassa hotellihuoneessa.

Neljäs suuri kysymys tapauksessa on henkirikoksen motiivi.

Ilta-Sanomien haastattelema naapuri kuvailee epäiltyä miestä hyvin myönteisin sanankääntein.

– Hän oli sellainen kiltteyden perikuva, jokaisen äidin unelmavävy. Tervehdimme toisiamme joskus pihalla, naapuri kertoo Ilta-Sanomille.

Lue lisää: ”Tulee mieleen, että tässä on ollut jotain todella pahaa taustalla” – tällainen oli Katin­kullan taposta epäilty mies

Toinen epäillyn tuntenut henkilö taas kuvaa miestä ”rauhalliseksi, kiltiksi ja luotettavaksi”.

Mikä sai tämänkaltaisen miehen syyllistymään mahdolliseen henkirikokseen?

Poliisille motiivi epäillylle tapolle on edelleen täysi mysteeri.

– Sitä on hyvin vaikea selvittää. Molemmat ovat kuolleita, niin siinäpä ollaan, Piispanen summaa.

Epäilty mies asui rivitaloasunnossa Haapavedellä.

Myös miehen tunteneet henkilöt kertovat vain voivansa arvuutella mahdollista motiivia, vaikkakin ”musta­sukkaisuudesta on puhuttu”.

– Mutta se ei käy ihan järkeen. Tulee mieleen ajatus, että tässä on varmasti ollut jotain todella pahaa taustalla, IS:lle miehestä kertonut henkilö tuumaa.

Viides vailla täyttä vastausta oleva asia tapauksessa on se, mikä oli noin 30-vuotiaan miehen ja naisen suhde.

Epäillyn tuntenut henkilö tosin toteaa samalla paikkakunnalla asuneiden miehen ja naisen olleen tuoreessa parisuhteessa, jossa he olivat ehtineet seurustella vajaan puolen vuoden ajan. Sinä aikana he olivat ehtineet lomailemaan Vuokatissa yhdessä jo aiemminkin.

Millainen kuva poliisille on piirtynyt henkilöistä?

– En ota tällaiseen kysymykseen mitään kantaa, Piispanen toteaa.

Tutkinnanjohtaja Piispanen toteaa, ettei hän lähde kommentoimaan miehen ja naisen välistä suhdetta millään muotoa.

Liittyykö miehen ja naisen välille jotain mustasukkaisuusdraamaa?

– Kuten aiemmin sanoin, emme tiedä, Piispanen vastaa.

Kuudentena omituisena yksityiskohtana Katinkullan tapauksessa voi pitää epäillyn miehen liikkeitä usealla eri autolla ennen kuolonkolaria.

Miehen auto, valkoinen farmarimallin Volvo V70, löytyi varhain lauantaiaamuna ojaan ajautuneena Kajaanista, noin puolen tunnin ajomatkan päästä Katinkullasta. Poliisi on vahvistanut auton kuuluneen miehelle.

Myöhemmin lauantaina mies ajoi kuolonkolarin Kärsämäellä puolenpäivän aikaan toisella autolla.

Epäillyn miehen auto ojan pientareella Kajaanissa muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisilla on tieto miehen liikkeistä eri autoilla lauantain ajalta, mutta Piispanen hän ei lähde avaamaan kuviota julkisuuteen.

Miehen hyvin tuntenut Haapavedellä asuva henkilö toteaa Ilta-Sanomille, että mies olisi lähtenyt ajamaan ensin omalla Volvollaan Katinkullasta Haapavedelle. Matkanteko päättyi kuitenkin ojaan. Sen jälkeen mies olisi tuttavan mukaan ottanut taksin alleen takaisin kohti Katinkultaa. Hotellille päästyään tuttava sanoo miehen lähteneen liikkeelle toisella autolla, jolla hän olisi lopulta ajanut kuolettavan kolarin rekan kanssa.

Ilta-Sanomat ei ole voinut vahvistaa kertomuksen paikkansa­pitävyyttä.

Pelastuslaitoksen mukaan mies ajoi ulos valkoisella Volvollaan Kajaanissa kello 4.30 varhain lauantaiaamuna.

Ulosajon kellonaika voisi tarkentaa jollain muotoa seitsemättä avointa kysymystä, epäillyn henkirikoksen ajankohtaa.

Tapahtuiko epäilty tappo jo ennen tätä ulosajoa?

– En kommentoi tuota millään muotoa, Piispanen sanoo.

Piispanen jatkaa, että epäillyn tapon tarkempi ajankohta on silti poliisin tiedossa.

– En sen tarkemmin sano, mutta poliisi tietää aika hyvin niin sanotun aikaikkunan.

Poliisi on aiemmin tiedottanut aiemmin epäilevänsä henkirikoksen tapahtuneen Katinkullassa lauantainvastaisena yönä.

Poliisi on kuullut viikonlopun ja vapun aikana kuolleen miehen ja naisen omaisia sekä hotellin asiakkaita. Kuulustelut eivät ole kuitenkaan antaneet selvyyttä epäillyn henkirikoksen motiiville.

– Mitään ei ole selvinnyt, Piispanen sanoo.

Hotellin naapurihuoneiden asukkailta poliisi on silti saanut Piispasen mukaan ”hyvin monenlaista tietoa”, jotka tullaan kokoamaan yhteen tämän viikon aikana.

– Tulevalla viikolla olemme viisaampia. Mutta tässä kohdin en lähde tietoja sen enempää avaamaan.

Piispanen arvelee, ettei uusille kuulemisille ole enää luultavasti tarvetta.

– Eiköhän kaikki, jotka vähänkin jotain tietävät, ole käyty läpi.

Ulosajon merkit kuolonkolarin paikalla Kärsämäellä.

Kahdeksas ratkaisematon asia poikkeuksellisessa tapauksessa on lisäksi lauantaina Kärsämäellä tapahtuneen kuolonkolarin motiivi.

Piispasen mukaan myöskään poliisilla ei ole mitään tietoa, mistä yhteenajo rekan kanssa johtui.

– Jos puhutaan siitä, onko kyseessä tapaturma vai itsemurha, niin en ota siihen mitään kantaa.

Ennen naisen kuolinsyyn selviämistä tapauksen tutkinnassa ei Piispasen mukaan oteta enää suuria askelia eteenpäin.

– Meillä on tiettyjä näytteitä, joita tutkitaan, mutta muuten kaikki on periaatteessa tehty. Kuolinsyy on nyt se, mitä odotamme.

Piispasen mukaan tapauksesta ei ole syytä epäillä muita henkilöitä kuin kolarissa kuollutta noin 30-vuotiasta miestä.