Mika Aaltolan kolumni: Mahdoton kolmas tie

Läntisin mahdollinen asema on aina Suomelle käyttökelpoisin, muistuttaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Suomi on nyt liittynyt Natoon. Onko se iso asia ja onko Suomi pysynyt linjallaan? Tuntuu isolta, koska sitä vuosikymmenet jahkailtiin. Puolueettomuudessa ja sen jälkeisessä sotilaallisessa liittoutumattomuudessa nähtiin aikoinaan paljon vahvoja perusteita. Kaikki muuttui vuodessa Venäjän aloitettua sotansa naapurustossamme. suhde Venäjään epätasapainottui.

Professori Osmo Apunen tarkasteli viimeisissä teksteissään paljon Suomen suhdetta Venäjään salavihollisuutena.

Väitöskirjani ohjaaja professori Osmo Apunen poistui keskuudestamme viime syksynä. Hän tarkasteli viimeisissä kirjoituksissaan paljon Suomen suhdetta Venäjään sala­vihollisuutena. Itäisen naapurin riskit tiedostettiin aina valtio­johdossa. Julkikuvassa kuitenkin yllä­pidettiin luottamuksellista Venäjän­-suhdetta, koska se oli tarkoituksen­mukaista. Samalla kehittyi käsitys tietystä erityis­taidosta suhteessa Venäjään. Käsitimme suhteen olevan hallittava, olimme Venäjän suhteen virtuooseja. Näin mainostimme itseämme sekä itään että länteen, mutta erityisesti omille kansalaisillemme.

Asiahan sujui suhteellisen hyvin. Jotkut sanovat, että tässä taituruudessa ei ole mitään hävettävää. Suomen kyvyt etsiä kolmatta tietä lännen ja idän välissä toivat selkeitä etuja. Pysyimme sotien ulkopuolella. Samalla taloutta voitiin poliittisilla päätöksillä kasvattaa joka vuosi Suomen ja Venäjän johtajien tapaamisessa.

Niitä kuitenkin on harvassa, jotka puolustivat Suomen pysymistä Naton ulkopuolella sodan sytyttyä. Oli Suomi miten taiturillinen tahansa Venäjän kanssa, emme kuitenkaan hallinneet enää erityissuhdettamme Venäjään. Kolmas tie osoittautui mahdottomaksi. Tässä mielessä Suomi ulkopolitiikan linja muuttui rajusti vuodessa Venäjän hyökättyä. Sitä ei enää säädetty pikkuhiljaa, vaan entinen linja romahti, Venäjän-hallintakykymme osoittautuessa riittämättömäksi.

Myöskään kansalaismielipidettä ei enää voitu hallita. Nato-jäsenyyshän oli ankkuroituna ei ainoastaan asian reaaliaikaiseen tarkasteluun, vaan myös kansanäänestykseen. Tästä fundamentista opittiin pois kuitenkin salamannopeasti, kun Venäjän sota ja Ukrainan vastarinta alkoi.

Salattu vihollisuus tuli selkeästi päivänvaloon, eikä asiaa olisi toiseksi mitenkään voinut selittää. Apunen lainaa salavihollisuuteen havahtumista kirjailija Matti Pulkkista (1944–2011). Pulkkinen kirjoittaa aikanaan kohutussa teoksessaan Romaanihenkilön kuolema (1985), seuraavasti: ”Punainen vasara kopautti; Suomi vastasi kuin eheä, jäntevä rummunkalvo. Se oli uuden itsetunnon ääni.” Vahvaa neuvostoaikojen ja -suhteen kritiikkiä, ja melko profeetallinen tekstipätkä suhteessa siihen, mitä tapahtui, kun kansa reagoi ilmestyksenomaisesti kuviin piiritetystä Kiovasta, vanhuksien kaataessa bensaa pulloihin puolustaakseen pääkaupunkia Venäjän hyökkäysjoukoilta kevään epätoivon hetkinä.

” Me emme halunneet kuulua mihinkään Venäjän etupiiriin, vaan olemme osa länttä ja Eurooppaa.

Venäjän-osaamisemme ja -hallintamme romahtaessa takana oli paljon kovempi raja, mitä suomalaiset olivat valmiitta puolustamaan. Me emme halunneet kuulua mihinkään Venäjän etupiiriin, vaan olemme osa länttä ja Eurooppaa. Raja aukesi railona ja Suomi liittyi Natoon.

Samalla liturgia murtui. Joitain jäänteitä siitä on jäänyt. Aikaisemmin puhuttiin yleisesti Venäjän naapuruudesta tunnustuksellisena tosiasiana, jolle ei mahda mitään ja joka velvoittaa Suomea ylläpitämään naapuriin luottamuksellisia ja hyviä suhteita. Kun Venäjä valtasi Krimin 2014 liturgia muuttui. Venäjä oli vieläkin vääjäämätön fakta, jonka sotilaallinen mahti vaati oman puolustuksen sitomista tiiviimmin läntiseen puolustukseen. Mutta samalla myös perään kuulutettiin positiivisia aloitteita tilanteen vakauttamiseksi sekä taloudellisten ja käytännöllisten suhteiden varjelua.

Nyt liturgiasta on jäljellä vain hokema, että Venäjä ei hyvässä ja pahassa häviä mihinkään. Sen voidaan tulkita kahdella tavalla. Yhtäältä jotkut odottavat tilanteen jonain päivänä parantuvan, joten voimme vielä joskus pyrkiä Venäjä-virtuositeettiin. Toisaalta toiset eivät tätä näe, vaan kokevat, että suojattu suhde Venäjään edellyttää rajalle vahvaa kansallista ja kollektiivista pelotetta. Suhde siis säilyy, mutta se voi olla kenties sukupolven ajan negatiivinen. Ei siis hyvä tai edes tyydyttävä, vaan haitallinen ja altistava, jolloin manageeraus edellyttää uuden kaltaista taituruutta pelotteen ja patoamisen saralla. Sillanrakennus on ehkä siis takana, koska se tarjoaa nykyiselle Venäjälle sillanpäitä, puliveivattavia riippuvuussuhteita. Evidenssiä tästä on paljon: Fortum, Finnair ja Fennovoima sekä paljon veronmaksajien rahaa.

Ehkäpä paras tapa ymmärtää Suomen pitkää linjaa on se, että Suomi ei ole hakenut mitään erityissuhteita tai kolmatta tietä, vaan aina pyrkinyt läntisimpään mahdolliseen asemaan. Olemme aina tiedostaneet Venäjän imperialismin pysyvyyden ja sen tuottamat vaarat. Salavihollisuus on sana, joka kuvaa tätä hyvin. Suomessa säilynyttä strategista kulttuuria, jossa maanpuolustus on ollut keskiössä sekä sotilailla että diplomaateilla. Vähitellen Suomi on hivuttautunut kohti tätä asetelmaa. Nato-jäsenyys on historiallisesti hyvin merkittävää. Ehkäpä meidän pitäisi päästä pois tunkkaisesta keskustelusta siitä, onko Suomi pysynyt linjallaan vain onko sen rajusti muuttunut. Keskeistä ei ole linja, vaan jämäkkä raja ja läntinen asema. Muu on pitkälle saivartelua ja erilaisia tulkintariitoja.

Suomi ei hävinnyt sotiaan Venäjän kanssa. Me seisomme vielä täällä. Samaa ei voi sanoa Neuvostoliitosta. Karjala raiskattiin. Petsamo vietiin. Traumoista huolimatta talvisota tunnetaan maailmalla yhtenä historian rohkeimmista torjuntataisteluista. Kyllä se muistetaan myös neuvostorauniolla, Venäjällä, maan hamuillessa itsetuotetuissa amputaatiokivuissaan jotain suurta ja mahtavaa. Sitä ei saa olla tarjolla.

Sodan ratkaisuissa pyrittiin kuohimaan myös Suomen moraalinen selkäranka esimerkiksi Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisessa. Mutta asiat osattiin kätkeä. Valtiollinen politiikka, jossa haluttiin kitkeä neuvostovastaisuutta, nosti esiin uutta älymystöä, joka asenteineen vaikuttaa vieläkin. Mutta kätkettyä puoltakin varjeltiin tarkasti. Siihenkin vaalimiseen valtiojohto osallistui. Vaikka Venäjä-suhdetta varjeltiin ja Venäjä-puheen rajojen paukuttelua arvosteltiin, samalla pidettiin huolta esimerkiksi maanpuolustuksesta. Sen tason säilyttämiseen käytettiin myös mielenkiintoisia kikkoja. Koska YYA-sopimus velvoitti Suomen puolustamaan Neuvostoliittoa läntisen hyökkäyksen varalta, tätä voitiin käyttää verukkeena puolustuskyvyn säilyttämiseen. Aseet ja todelliset asenteet kätkettiin syvälle virkakuntaan, käytäntöihin ja arvoihin.

Suomi on nyt saavuttanut aseman, mikä on sille historiallisen hyvä. Mutta tilanne Euroopassa on samalla huonoin sitten toisen maailmansodan. Vaikka olemme nyt liittoutuneet länteen, joka olisi ollut kirosana vielä hetki sitten, maailma jatkaa muuttumistaan.

Nato on hyvin riippuvainen Yhdysvaltojen ylivertaisesta sotilaallisesta kyvykkyydestä. Mutta eivät Yhdysvaltojenkaan resurssit ole loputtomat. Euroopan keskeiset mahdit ovat vuosikymmeniä jääneet jälkeen maailman puolustusmenojen kasvussa. Vaikka kohti kuuluisaa kahden prosentin rajaa suhteessa bruttokansantuotteeseen on moni Nato-maa liikkunutkin, kokonaisuudessaan Euroopan puolustus on entistä riippuvampaa Yhdysvaltojen halusta ja kyvystä satsata amerikkalaisten veronmaksajien rahoja tänne. Yhtälö on kestämätön. Meidän on syytä vanhassa ja vanhenevassa maanosassamme havahtua tilanteeseen. Jos Venäjä kokee päävastustajansa olevan länsi ja laittaa itseään sotakuntoon, onko meillä varaa olla havahtumatta tilanteeseen. Ei. Se kostautuisi suurvaltaetupiireinä ja jatkuvina sotina Euroopassa.

Suomen tasapainoilu lännen ja Venäjän välillä on päättynyt. Suomi on nyt selkeästi osa länttä, Suomen raja on samalla Venäjän ja Naton raja.

Huoli seuraavista Yhdysvaltojen presidentin vaaleista on myös todellinen. Donald Trumpin paluu ei ole todennäköisin vaihtoehto, mutta siihen on syytä varautua. Oman ja Naton eurooppalaisen kyvykkyyden nosto on tärkeää. Liiallisen Amerikka-riippuvuuden sijaan on osattava tuottaa vaadittavaa pelotetta myös omaehtoisemmin tällä puolen Atlanttia.

Samalla pitää muistaa, ettei demokraattiset vaalit ja järjestäytyneet vallansiirrot ole pelottavia asioita, vaan demokratian ydin. Jos Trump voittaa, ei asia ole maailmanloppu. Edellisellä kaudellaan hän kritisoi läntisiä rakenteita EU:ta ja Natoa. Oli hyvissä väleissä Vladimir Putinin kanssa. Se tuotti murhetta ja huolta.

Mutta loppujen lopuksi hänen Amerikka ensin -piirinsä edustavat hyvin vanhaa taipumusta Yhdysvalloissa, jossa oma maa sekä sen välittömät omat turvallisuusintressit ovat keskeisin prioriteetti. Tämä taipumus on ollut läsnä Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa aikaisemminkin. Siihen kannattaa varautua ja oppia tulemaan sen kanssa toimeen. Yhdysvallat-suhteeseen ja sen tutkimukseen kannattaa satsata entistä enemmän. Onhan Yhdysvallat myös Suomen suurin kauppakumppani.

Trump patisteli Eurooppaa maksamaan enemmän omasta puolustuksestaan. Siinä hän oli oikeassa. Hän ei ollut mikään innokas Naton laajentaja, koska jo olemassa olevat puolustusvastuut olivat hänestä riittäviä. Samalla on syytä huomata, että hänen aikanaan Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Euroopassa kasvoi. Hän myös kritisoi avoimesti Itämeren kaasuputkihankkeita, jotka näin jälkikäteen olivatkin järjettömiä. Joe Bidenin säilyessä presidenttinä huolet eivät ehkä ole vastaavia. Mutta hänenkin apunsa Ukrainalle on ollut rajoitettua, vaikkakin oleellisen tärkeää. Yhdysvalloilla on maailmanlaajuiset intressit. Eurooppa on vain yksi edunsaaja monien muiden edunsaajien kasvavassa joukossa.