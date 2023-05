Pienen kyyn puraisu on todella myrkyllinen, metsässä pitää tömistellä... Käärme­tuntija arvioi kyy­myytit – yksi on täysin väärin

Pelkäävätkö kyyt tömistelyä? Entä muurahaisia?

Suomi on ollut ainoa Länsi-Euroopan maa, jossa kyykäärme ei ole rauhoitettu.

Kesäkuun alussa tilanne muuttuu. Uusi luonnon­suojelu­laki tulee voimaan ja kyykäärme tulee jättää rauhaan.

Suomessa vallinnut villi tilanne kielii osaltaan siitä, että kyykäärmeisiin liittyy suomalaisten mielissä monenlaista luulottelua ja turhia pelkoja.

Käärmetuntija Mikko Turunen vastaa yleisiin myytteihin.

Pienen kyyn purema on vaarallisempi kuin ison kyyn?

– Käärmeillä on koosta riippumatta saman­lainen varustus ja pienellä kyyllä on samaa myrkkyä kuin isolla.

Pienellä kyyllä on vähemmän myrkkyä kuin isolla.

– Pienellä kyyllä ei tietenkään voi olla samaa myrkky­määrää kuin isolla, koska koko on pienempi. Mutta kyy annostelee myrkky­määrän. Välillä voi olla, että kyy pelkästään puree eikä laita myrkkyä puremaan ollenkaan.

– Kyy tarvitsee myrkyn ruoan hankintaan. Viikko menee ennen kuin kyy saa rauhaset täytettyä.

Kyyn purema on vaarallisempi keväällä kuin kesällä? Keväällä sillä on myrkkyä enemmän?

– Ainoa asia, mikä keväällä vaikuttaa on, että kyy on kohmeisempi. Kyy ei pääse karkuun samalla tavalla kuin normaalisti, minkä vuoksi kyy voi olla aggressiivisempi.

Jos kyy puraisee, on hyvä olla liikkumatta?

– Jos kyykäärme puraisee, pitäisi mielellään asettua paikoilleen verenkiertoa hidastamaan. Jos on vaikka pitkällä metsässä, olisi parasta rauhoittua ja odottaa apua.

Jos joutuu kyyn puremaksi, on syytä pysyä paikallaan.

– Jos pureman jälkeen lähtee kävelemään, se nopeuttaa veren­kiertoa, ja myrkky leviää nopeammin elimistössä.

Kyypakkaus riittää hoidoksi?

– Kyypakkauksessa on kortisonia, ja sitä on pieni määrä. Sanoisin, että kyypakkaus vaikuttaa enemmän psyykeen ja on enemmän kosmetiikkaa. Se ei riitä hoidoksi.

– Ottaa sitten kortisonia tai ei, pitää hakeutua päivystykseen. Siellä kysytään, onko otettu lääkettä kyypakkauksesta.

– Terveyskeskuksessa potilas laitetaan tiputukseen, ja nesteytys laimentaa myrkyn verenkierrosta.

Kyypakkaus ei yksinään riitä hoidoksi kyyn puremaan.

Muurahaiset torjuvat kyykäärmeitä ja sen vuoksi kannattaa vaalia muurahaisia?

– Olen kuvannut kyy­käärmeitä, jotka ovat aivan muurahais­pesän vieressä. Jos elävä kyy ahdistuu muurahaisista, se pääsee pois siitä paikasta.

– Jos kuollut kyy päätyy muurahais­pesän viereen, se häviää muurahaisten jäljiltä nopeasti.

Kyykäärmeet eivät vaikuta erityisemmin ahdistuvan muurahaisista.

Kyy pitää viedä ainakin kymmenen kilometrin päähän, jos sen haluaa pois tontilta?

– Kaksi kilometriäkin riittää.

– Kyykäärmeen reviiri on talvehtimis­pesästä kilometri suuntaansa. Reilu kaksi kilometriä jos käärmeen paikkaa siirtää, se ei tule samaan paikkaan.

Metsässä kulkiessa on hyvä tömistellä kengillä, niin kyyt pysyvät loitolla?

– Käärmeet eivät reagoi tömistelyyn, mutta niillä on hyvä hajuaisti.

Käärmeet eivät reagoi tömistelyyn.

– Ihmisen kannattaa olla varjossa. Kyyt säikkyvät varjoja, sillä ne luulevat varjon olevan pedon aiheuttama, ja uhkaavassa tilanteessa ne haluavat poistua paikalta.

Mitä neuvoksi, jos haluaa kyykäärmeen pois pihapiiristä?

– Ainoa tapa on pitää piha siistinä ja huolehtia pihasta pois sellaiset rakenteet, esimerkiksi kivimuurit, joissa kyyllä on mahdollisuus lymyillä. Kyy tarvitsee varjopaikan, jotta se pääsee säätelemään lämpöä.

– Piha tulisi pitää siistinä ja ajaa pensaiden aluset. Kyykäärmeet poistuvat, jos näkyvyys on sellainen, että niiden viholliset muodostavat uhkan.

Vuorenkilpien alle kivikkoon on käärmen hyvä piiloutua.

– Suosittelen esimerkiksi vuorenkilpien poistamista pihasta. Isolehtisessä vuorenkilvessä riittää kyylle evästä ja suojaa.

Miten pitkän matkan takaa käärme iskee?

– Käärme hyökkää kolmasosan ruumiinsa pituudesta. Jos on 60 senttiä pitkä käärme, sen iskuetäisyys on 20 senttiä.

Mikä on paras väline poistaa käärme pihalta?

– Paras on, jos on kannellinen ämpäri ja jokin, jolla ohjaa käärmettä ämpäriin.

Kyyn poisto pihapiiristä tapahtuu parhaiten kannellisen ämpärin avulla.

– Ämpäriä kannattaa pitää kahva­puoli alaspäin, siirtää sitä lähemmäs käärmettä ja ohjata käärmettä ämpäriin. Kun käärme on ämpärissä, ämpäri ylöspäin ja kansi kiinni.

