Volodymyr Zelenskyi HS:lle: Tämä on nyt Ukrainan toive Kiinalle

Presidentti esitti toiveensa torstaina Kiovassa järjestetyssä yhteishaastattelussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toivoo Kiinalta apua Venäjällä siepattujen ukrainalaislasten palauttamiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat.

Zelenskyi esitti toiveensa torstaina Kiovassa presidentinkansliassa pohjoismaiselle medialle järjestetyn yhteishaastattelun aikana.

– Mitkään kansainväliset mekanismit eivät toimi lasten palauttamiskysymyksessä, Zelenskyi sanoi HS:n mukaan.

Ukrainan arvion mukaan lähes 19 500 lasta on viety väkisin Venäjälle yli vuoden kestäneen hyökkäyssodan aikana. Venäjä on kiistänyt lasten sieppaamisen. Venäjän mukaan lapset on kuljetettu pois heidän oman turvallisuutensa vuoksi.

Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi maaliskuussa pidätysmääräyksen niin Venäjän presidentti Vladimir Putinista kuin Venäjän lasten oikeuksien komissaarista Maria Lvova-Belovasta.

Heitä syytetään lasten sieppaamisesta Ukrainasta.

Zelenskyi kommentoi torstaisessa medioiden yhteishaastattelussa muutoinkin Kiinan halua lähteä välittämään rauhaa Ukrainan ja Venäjän välille. Apua tarvitaan Zelenskyin mukaan muun muassa luomaan painetta Zaporižžjan ydinvoimalan alueen tilanteen rauhoittamiseksi.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävivät kuluvan viikon keskiviikkona kahdenkeskisen puhelinkeskustelun.

Puhelu oli ensimmäinen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan yli vuosi sitten.

Tiedot puhelun sisällöstä ovat olleet niukkoja.

Zelenskyi itse kuvaili Twitter-julkaisussaan puhelinkeskustelun olleen pitkä ja merkityksellinen. Presidentti sanoi uskovansa, että puhelu sysää maiden välisiä suhteita voimakkaasti eteenpäin.

Kiinan valtiollinen televisio puolestaan on kertonut, että Kiina lähettää erityisedustajan Ukrainaan keskustelemaan osapuolten kanssa Ukrainan kriisin ratkaisusta.

Kiinan johdon mukaan neuvottelut ovat ainoa tie ulos sodasta. Presidentti Xi ei ole kertaakaan tuominnut Venäjän hyökkäystä.