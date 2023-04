Esitutkinnassa selvitetään, onko ulkomaalainen urakoitsija järjestänyt työntekijöidensä palkka-asiat ja työolot asianmukaisesti.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin yhteydessä toimivan alihankkijayrityksen toimista, tiedottaa Lapin poliisilaitos.

Yrityksen epäillään harjoittaneen harmaata taloutta. Esitutkinnassa selvitetään, onko yritys järjestänyt työntekijöiden palkka-asiat ja työolot asianmukaisesti.

Tutkittava ulkomaalainen yritys on työllistänyt satoja työntekijöitä Kemin biotuotetehdasprojektin yhteydessä kuluneen vuoden aikana.

Poliisi teki keskiviikkona tehdasalueella esitutkintaan liittyviä toimia.

– Poliisi on eilen kuulustellut rikoksesta epäiltynä kolmea yrityksen edustajaa. Näiden kuulustelujen lisäksi tehdastyömaan alueella puhuteltiin kymmeniä yrityksen työntekijöitä, kertoi tutkinnanjohtaja Ossi Granat poliisin tiedotteessa.

Metsä Fibre purkanut sopimuksen urakoitsijan kanssa

Metsä Fibre kertoo omassa tiedotteessaan purkaneensa yhteistyösopimuksen urakoitsijan kanssa palkanmaksuun liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiaisen mukaan urakoitsijan epäillään tehneen Suomessa palkanmaksulaskentaa työehtosopimusten mukaisesti, mutta palkanmaksu työntekijän kotimaassa ei olekaan perustunut Metsä Fibrelle esitettyyn palkkalaskelmaan.

– Kyseessä on sopimusrikkomus harmaan talouden torjunnan pelisääntöihin liittyen, ja tästä syystä olemme purkaneet sopimuksen kyseisen urakoitsijan kanssa, sanoo Nousiainen Metsä Fibren tiedotteessa.

Biotuotetehtaan projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoi eilen STT:lle, että työmaalla on työskennellyt yhteensä 1 900 eri yritystä. Työmaan yrityksille on Johanssonin mukaan tehty myös pistokokeita, joissa on jäänyt kiinni kymmenen yritystä valheellisesta toiminnasta. Nämä yritykset on suljettu pois työmaalta. Nyt tutkittava urakoitsija ei ole näiden joukossa.