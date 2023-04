Vakava väkivallanteko Porissa – tämä tilanteesta tiedetään

Poliisi on ottanut epäillyn kiinni.

Pihlavan K-market on tällä hetkellä suljettuna, ja poliisi tekee siellä tutkintaa.

Kaksi ihmistä on joutunut puukotetuksi Porin Pihlavassa, Lounais-Suomen poliisilaitos tiedottaa.

Poliisi on otti teosta epäillyn henkilön kiinni Pihlavan terveysasemalta, joka jouduttiin hetkeä aiemmin evakuoimaan asiakkaista.

Poliisi ja ensihoito saivat torstaina aamupäivällä hälytyksen Porin Pihlavan K-marketille. Paikan päällä selvisi, että kahta henkilöä oli puukotettu vakavin seurauksin. Puukotuksen uhrit kuljetettiin kiireellisesti sairaalahoitoon.

Poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, ettei poliisi voi tällä hetkellä kommentoida uhrien ikää tai sukupuolta. Poliisi ei myöskään kerro, mikä uhrien tila on tällä hetkellä.

Poliisi kertoo, ettei vielä ole tiedossa, tunsivatko uhrit ja tekijä toisensa.

Poliisin mukaan teosta epäilty henkilö oli teon jälkeen siirtynyt asejäljitelmä kädessään Pihlavan terveysasemalle. Kyseessä oli tilannekeskuksen mukaan mahdollisesti kuula-ase tai replika.

Tuliasereplikat ovat autenttisen näköisiä jäljennöksiä alkuperäisistä esineistä. Poliisin mukaan se oli erehdyttävästi oikean aseen näköinen.

Terveysaseman henkilökunta suojasi asiakkaita ja ryhtyi evakuoimaan tiloja. Poliisi kiittää tiedotteessaan etenkin terveysaseman hoitajan ”ansiokasta ja oppikirjan mukaista” toimintaa.

Poliisi otti epäillyn nopeasti kiinni. Epäilty ei vastustanut pidätystä.

Satakunnan hyvinvointi­alueen viestintä­päällikkö Sini Gahmberg kertoo, että tämän­hetkisten tietojen mukaan tilanne on tosiaan ohi. Tapahtunutta käydään läpi terveysaseman henkilökunnan kanssa.

– Tällä hetkellä selvitämme tilannetta vielä tarkemmin. Psykososiaalisen tuen antaminen henkilöstölle on joka tapauksessa aloitettu. Henkilöstö on hoitanut tilanteen asianmukaisesti, ja tilanne on nyt tietojemme mukaan rauhallinen.

Satakunnan Kansan tavoittaman silminnäkijän mukaan toista uhria on elvytetty kaupan sisätiloissa. Lehden haastattelema silminnäkijä kertoo, että uhrit ovat paikallisia keski-ikäisiä miehiä. Miehet ovat nauttineet kaupan ulkopuolella soppatykissä valmistettua hernesoppaa ja siirtyneet sen jälkeen sisälle.

Rikospaikka on tällä hetkellä eristettynä tutkintateknisistä syistä. K-Market on suljettu tutkintatoimien ajaksi. Poliisin tilanne­keskuksesta kerrotaan, että on selvityksen alla, tapahtuiko puukotus liikkeen sisä- vai ulkotiloissa, ja mikä tapahtumien kulku oli.